Оппозиция принимает политический кризис на себя

Представители двух партий – «Граждане» и «Гирчи» – не исключили, что переговорам оппозиции и власти препятствует «Нацдвижение». Это вызвало новые дискуссии о единстве в оппозиции, которая ждет новых предложений от «Грузинской мечты» после официального ухода Бидзины Иванишвили.

– Что случилось с Георгием Вашадзе, непонятно, – недоумевал Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждане», по поводу отказа главы «Стратегии Агмашенебели» от встречи с Элисашвили и представителем «Гирчи» Яго Хвичия. Эти две партии, прошедшие в парламент по итогам октябрьских выборов, с 14 января пытаются изменить формат переговоров оппозиции с властью о выходе из кризиса. Алеко Элисашвили и Яго Хвичия, посовещавшись между собой, сегодня намеревались встретиться с Георгием Вашадзе, чтобы согласовать с ним новую инициативу: оппозиционеры рассматривают возможность вхождения в парламент при согласии «Грузинской мечты» считать предстоящие осенью муниципальные выборы плебисцитом о назначении внеочередных парламентских выборов.

Алеко Элисашвили утверждает, что эта идея понравилась «Стратегии Агмашенебели», потому отказ Георгия Вашадзе навел Элисашвили на некоторые подозрения:

«Я хочу верить, что его (Вашадзе) не шантажируют. Много слухов ходит об этом. Мы знаем, что бывшая власть в первую очередь собирала компромат против своих соратников».

Удержался от прямых обвинений «Нацдвижения» в шантаже и лидер «Гирчи» Яго Хвичия. Но, также разочарованный отказом Вашадзе, он вечером пояснил, что о шантаже в основном говорят представители «Грузинской мечты», и что позиция «Стратегии Агмашенебели» лишь усиливает это предположение.

В свою очередь, и сам Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели», выглядел расстроенным подозрениями коллег:

«Я очень сожалею в связи с такими заявлениями Элисашвили и «Гирчи». Еще раз поясняю: считаю неправильным, когда оппозиция постоянно выдвигает новые инициативы, когда нет никаких признаков готовности «Грузинской мечты» пойти на какой-нибудь компромисс. Второе: никакой встречи не планировалось. И третье: я считаю, что любое предложение сначала нужно обсудить в формате единой оппозиции, и лишь потом можно начинать публичную дискуссию по данному вопросу».

– Если они так этого жаждут, пусть войдут в парламент без предварительных условий, – говорит представитель «Нацдвижения» Нугзар Циклаури:

«Ничто не мешает встретиться и поговорить, но нельзя будет называть эту встречу переговорами. Существует оппозиционная политическая платформа, в рамках которой мы встречаемся и определяем общую позицию. Если кто-то хочет войти в парламент, и хочет об этом вести переговоры с остальной частью оппозиции вместо «Грузинской мечты» – это несерьезно. Те политические силы, которые все-таки решат войти в парламент, который сейчас работает по модели Северной Кореи, должны помнить, что они не в парламент войдут, а в состав «Грузинской мечты».

Начинать разговор о предстоящих выборах в органы местного самоуправления не считают разумным и в других оппозиционных партиях. Впереди еще десять месяцев, напомнила лидер партии «Единая Грузия – Демократическое движения» Нино Бурджанадзе, не исключив, что без договоренностей с властью о внеочередных парламентских выборах, оппозиция откажется принять участие в муниципальных выборах.

К тому же среди оппозиционеров, несмотря на то, что многие не верят в окончательный уход из политики Бидзины Иванишвили, есть ожидания, что партия власти без него даст слабину, и может пойти на уступки.

Но таких признаков в первый рабочий день после избрания на пост председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе партия власти не выказала.

Сам Ираклий Кобахидзе сегодня с журналистами не общался, его однопартийцы в эти дни дают понять, что остаются на прежних позициях. Это значит, что они не будут обсуждать внеочередные выборы, не заинтересовала их идея с плебисцитом, – говорит глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе:

«Вопросов, по которым можно достичь соглашения во благо нашей страны – множество. И они не ограничиваются рассмотрением итогов муниципальных выборов как плебисцита. Эта инициатива для меня неприемлема принципиально, и в любом случае ее нужно отклонить»

Михаил Сарджвеладзе перечислил вопросы, по которым партия намерена работать с оппозицией в рамках парламентской работы: это реформа избирательной системы, а также временная комиссия по расследованию нарушений во время выборов.

Весенняя сессия парламента начнется в начале февраля, к тому времени должен состояться пятый раунд переговоров, а также окончательное решение представителей партий «Граждане» и «Гирчи» об их вхождении в парламент. У них пять мандатов.