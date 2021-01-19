В Сухуми призвали НАТО отказаться от «деления стран региона на своих и чужих»

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия призвали НАТО отказаться «от практики двойных стандартов и деления стран региона на своих и чужих». В Сухуми прокомментировали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что для него ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – «это почти провокация».

«По Столтенбергу, суверенитет таких стран как Грузия или Украина является для НАТО священным и глава альянса на словах готов оберегать эти страны от любых, даже мнимых посягательств. Руководитель НАТО и мысли не допускает, чтобы поставить под вопрос право Грузии и Украины решать свое будущее. При этом, следуя логике Столтенберга, существуют и другие государства, которые не попадают под критерии НАТО и которые в его представлении не имеют права самостоятельно решать свою судьбу. Несомненно, что руководство НАТО фактически относит Республику Абхазия именно к последней категории. И никакие объективные признаки состоятельности государства, в том числе закрепленные международным правом, ни фактическое существование Республики Абхазия в качестве независимого государства более 25 лет и ее признание государством-членом Совета Безопасности ООН, не влияют на политизированную позицию НАТО», – говорится в заявлении.

В абхазском МИД считают, что Североатлантический альянс «никак не может расстаться с представлениями эпохи холодной войны и предпочитает действовать в духе блоковой конфронтации, способствуя разделению мира на враждующие лагеря».

«Излишне указывать, какой взрывоопасный потенциал содержит такая стратегия НАТО по отношению к Южному Кавказу. Сегодня эта стратегия выражается в регулярных учениях западного альянса с Грузией и наращивании военного потенциала Тбилиси. Следует ясно осознавать и всю ответственность за подобную авантюрную политику. События 2008 года должны служить красноречивым напоминанием Брюсселю и Вашингтону о последствиях заигрывания с Грузией и ее втягивании в западный военный блок», – сказано в заявлении.