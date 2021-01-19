Снег в Казбеги: эвакуация туристов продолжается 

Продолжается эвакуация граждан, застрявших в районе Казбеги из-за обильного снегопада, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

Из-за снегопада перекрыт отрезок дороги Коби-Гудаури дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. На других участках дороги скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Для того, чтобы эвакуировать граждан из Казбеги, большая часть которых – отдыхающие, запустили канатную дорогу Коби — Гудаури. Эту самую длинную в Грузии канатную дорогу, позволяющую по воздуху проехать над засыпанной снегом трассой, остановили из-за пандемии коронавируса еще в начале зимы.

«Мы были в Казбеги, довольно хорошо отдохнули, но застряли. По-моему, дорога закрыта уже 10 дней. Канатка сегодня заработала, не было ветра, и мы смогли выбраться», – сказал в интервью телекомпании один из тех туристов, кого вывезли из Казбеги.

Между тем в тяжелой ситуации оказались водители грузовиков, застрявших на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс. Они говорят, что у них подходят к концу запасы еды, близлежащие магазины резко подняли цены на продукты, а товар, который они перевозят, уже начинает портиться. Поэтому водители опасаются, что могут понести большие убытки из-за простоя.

По словам мэра Казбегского муниципалитета Александра Загашвили, работы по очистке дорог пока приостановлены из-за непогоды.

«Пока погода плохая, опять идет снегопад. Соответственно, работы по очистке дорог пока приостановлены. Мы ожидаем улучшения погоды, чтобы специалисты могли принять решение по началу очистки дороги. Как известно, вчера граждане воспользовались канатной дорогой Коби-Гудаури и покинули Казбегский муниципалитет. Пока дороги не откроют, канатная дорога сегодня и завтра будет работать в обычном режиме, главное, чтобы не было метели», – пояснил Загашвили.

По его словам, вчера часть грузовиков выехала из муниципалитета, а часть остается на дорогах.

«Согласно запросу, мы готовы, как и в прошлые дни, принять определенные меры в виде помощи, мы также поддержим всех, кто находится в пути. Мы пока не можем вывести технику на дороги, ожидаем улучшения метеорологических условий», – сказал мэр.

Накануне агентство «Интерфакс» сообщило, что открытия дороги с российской стороны ждут более 600 грузовиков. «Развернут дополнительный пункт обогрева», – сказал собеседник агентства.

Отметим, что по-прежнему остается закрытой и Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией.