В США арестована подозреваемая в краже ноутбука Нэнси Пелоси

В США арестована жительница Пенсильвании Рили Джун Уильямс, которую подозревают в краже ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма Конгресса.

Агентство Associated Press со ссылкой на министерство юстиции сообщает, что Уильям поместили под стражу 18 января. Её предъявлены обвинения в незаконном проникновении в Капитолий и хулиганстве. По данным ФБР, на записи с камер видеонаблюдения Уильям забирает из кабинета Пелоси "лэптоп или жёсткий диск".

Следствие проверяет информацию о том, что арестованная пыталась продать устройство российской разведке, передаёт Reuters. Согласно письменным показаниям, представленным суду по округу Колумбия, ФБР получило наводку от человека, у которого ранее была романтическая связь с Уильямс. Этот информатор рассказал, что Рили Джун намеревалась переправить устройство своему знакомому в России, а тот впоследствии планировал продать его российской Службе внешней разведки. По неизвестным причинам передача не состоялась, и устройство всё ещё может находиться у Уильямс, отметил информатор.

Беспорядки в Капитолии произошли 6 января. Тогда в здание парламента ворвалась толпа сторонников президента Дональда Трампа, очевидно, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.

По факту штурма Конгресса арестованы десятки людей. Палата представителей на прошлой неделе объявила Трампу уже второй за время его президентства импичмент, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу.

Трамп назвал решение Палаты представителей продолжением "охоты на ведьм". Так он ранее называл проводившиеся в США расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Москва обвинения в сговоре с избирательным штабом Трампа всегда отрицала.

О реакции российской стороны на обстоятельства ареста жительницы Пенсильвании пока не сообщалось.