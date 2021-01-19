В оппозиции – к оппозиции

Грузинские оппозиционные партии «Граждане» и «Гирчи» – в центре очередного внутриполитического скандала. После того, как представители политических движений заявили о намерении провести индивидуальные консультации с другими участниками оппозиционного спектра по поводу вхождения в парламент, обе партии подверглись жесткой критике со стороны противников власти.

Раскол в объединенной оппозиции углубился – инициатива платформы Алеко Элисашвили «Граждане» и партии «Гирчи» о возможном вхождении в парламент 10-го созыва на определенных условиях оказалась неприемлемой для остальных противников власти. Несмотря на то, что обе политические силы довольно четко дали понять, при каком раскладе они считают возможным работать в высшем законодательном органе, реакция на инициативу оказалась довольно жесткой. Возглавила критическую атаку главная оппозиционная партия «Единое национальное движение». Ее представитель Леван Бежашвили заявил о невозможности никаких переговоров с «Грузинской мечтой» без согласия последней на внеочередные выборы:

«Единое национальное движение», как основная оппозиционная сила, продолжает консультации с Алеко Элисашвили и другими партиями о назначении досрочных парламентских выборов. Это основная отправная точка. Соответствующая встреча обязательно состоится в конце января, и ни одна политическая партия, ни один политический лидер не сможет на нас повлиять. Для оппозиции важно объединиться с обществом вокруг идеи о назначении досрочных парламентских выборов».

Тем не менее, сами условия, затрагивающие предстоящие в этом году выборы в органы местного самоуправления, по мнению авторов – идеальное предложение для оппозиции, «формула победы», как охарактеризовал идею сам Алеко Элисашвили:

«По нашему с «Гирчи» мнению, это идеальное предложение для оппозиции, формула прямой победы, победы на выборах в органы самоуправления, изменения избирательной системы и определения конкретной даты досрочных выборов. Это идеальный вариант, но мы сначала должны знать, разделяют ли это мнение все. А затем уже необходимо начать борьбу с «Грузинской мечтой», чтобы добиться от них этого».

В частности, согласно предложениям «Граждан» и «Гирчи», все предстоящие в стране выборы должны проходить по полностью пропорциональной системе при нулевом проходном барьере; администрация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) должна быть полностью обновлена; ближайшие осенние выборы в органы местного самоуправления должны быть признаны властями своеобразным плебисцитом, и в случае победы на них оппозиционных кандидатов, в Грузии должны пройти внеочередные выборы; все политзаключенные должны быть освобождены.

Другим оппозиционерам не понравилось, прежде всего, то, что консультации «Граждане» и «Гирчи» хотели проводить с каждой партией по отдельности. Первым отказался лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, о согласии которого с этой концепцией Алеко Элисашвили и один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия заявляли с 90-процентной уверенностью.

В партии «Лело для Грузии», в свою очередь, отметили: само предложение обсудить можно, но исключительно в едином оппозиционном формате, а индивидуальные встречи, на которых настаивали «Граждане» и «Гирчи», наносят вред общим интересам. Представитель «Лело» Каха Кожоридзе подчеркнул:

«Все разговоры требуют подбора правильного формата, и такой правильный формат представители оппозиции выбрали вместе. Он подразумевал, что все партии, как преодолевшие, так и не преодолевшие проходной барьер, вместе собирались и обсуждали ту стратегию, что есть у оппозиции в связи с бойкотом сфальсифицированных выборов. Я не считаю правильным проводить индивидуальные встречи в обход этому формату или без учета этого формата. Если мы договариваемся о вхождении или не вхождении в парламент, то это необходимо обсуждать вместе».

Еще одним фактором отчуждения обеих партий стала реакция на их инициативу со стороны «Грузинской мечты». В правящей команде критику попытки «Граждан» и «Гирчи» провести индивидуальные консультации с членами оппозиционного спектра назвали попыткой давления со стороны «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». По словам представителя парламентского большинства Рати Ионатамишвили, «Европейская Грузия» и ЕНД попросту бояться конкуренции:

«Похоже, что «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» почувствовали наибольшую угрозу со стороны новых оппозиционных партий после парламентских выборов, и этот парламентский бойкот на самом деле был направлен на то, чтобы нанести ущерб их репутации и ни на что иное. Нас это не удивляет, потому что у них всегда были подобные негосударственные подходы и принципы».

В ответ на критику со стороны объединенной оппозиции Алеко Элисашвили обвинил самих оппозиционеров в срыве переговоров по соглашению от 8-го марта прошлого года. По словам Элисашвили, именно нарушением условий договоренностей со стороны оппозиции и обусловлен отказ «Грузинской мечты» выпустить на свободу Георгия Руруа:

«Я не участвовал в переговорах, но как выяснилось, оппозиция нарушила слово в ситуации с политзаключенными и поэтому «Грузинская мечта» заблокировала освобождение Руруа после освобождения Окруашвили и Угулава. Они там о чем-то договорились, а оппозиция не выполнила​ свою часть соглашения. Так оно и было. Окруашвили вышел? Угулававышел? Как получилось, что не смог выйти Руруа? Это случилось,​ поскольку оппозиция нарушила слово».

Впрочем, от конкретики Элисашвили воздержался. Зато в «Едином национальном движении» воздерживаться не стали. По словам Тины Бокучава, лидер платформы «Граждане» должен ответить за свои слова:

«Простите, что сделала оппозиция?! За все это время, несмотря на резкие заявления в адрес г-на Алеко Элисашвили, я воздерживалась от​ подобных оценок, потому что считаю, что единство действительно важно для оппозиции и сейчас не время для междоусобиц, и потому что главное оружие оппозиции – стол переговоров. Но в данном конкретном случае я должна сказать, к сожалению, что я считаю это заявление безосновательным. Да, Георгий Руруа остается под стражей за нарушение соглашения от 8 марта. Но хочу однозначно сказать, что нарушителем этого соглашения является Бидзина Иванишвили и его правительство. Хочу напомнить, что лидеры «Грузинской мечты» в целом отрицали тот факт, что соглашение от 8 марта касалось политических заключенных. Они бессовестно утверждали, что не было даже разговоров о политических заключенных. Так что я утверждаю, что это безосновательное обвинение и Алеко Элисашвили должен объясниться».

При этом один из лидеров партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили считает, что именно нежелание «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» обсуждать что-либо, кроме внеочередных выборов, и тормозит процесс переговоров при участии послов-фасилитаторов. По его словам, за спиной четыре раунда, и чтобы прийти к соглашению, необходимо отталкиваться от тех наработок, которые были достигнуты за это время, не зацикливаясь на одном-единственном пункте.

Весенняя сессия парламента Грузии 10-го созыва стартует в феврале. До этого момента должен состояться пятый раунд переговоров при посредничестве послов США и ЕС. На сегодняшний день в законодательном органе заседают исключительно члены «Грузинской мечты» и четыре депутата, прошедшие по спискам аффилированного с Москвой «Альянса патриотов», которые, впрочем, уже покинули партию и основали собственную политическую организацию «Европейские социалисты».