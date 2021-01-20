Грузинские капиталы больше не любят тишину

Сегодня ведущие бизнес-ассоциации страны потребовали скорейшего снятия ограничений. Тональность заявлений некоторых представителей бизнеса свидетельствует о начале открытого конфликта с эпидемиологами страны.

15 бизнес-ассоциаций предложили правительству план по спасению экономики Грузии. Документ содержит недвусмысленные требования о полном снятии ограничений:

«Последние заявления некоторых представителей власти и эпидемиологов демонстрируют их готовность продолжить локдаун после 1 февраля. Страна балансирует на грани выживания, многие отрасли полностью разорены, поступления в бюджет минимальны, убытки несет банковский сектор, царит тотальная безработица, что ставит под большой вопрос перспективы развития страны».

По словам руководителя Ассоциации рестораторов Котэ Габричидзе, бизнес предлагает властям конкретный план по выходу из кризиса:

«Во-первых, необходимо восстановить работу транспорта, в том числе междугороднего. Международные авиаперевозки восстановили множество стран, и мы не думаем, что они не любят свой народ. Это второе условие для развития страны. В-третьих, надо задействовать ресторанный бизнес, так как он неукоснительно выполнял все регуляции с марта, и не представляет никакой опасности для людей. Четвертое требование: снять запрет на работу всех без исключения гостиниц, а не только части. Также необходимо восстановить функционирование крупных торговых центров и непродовольственных магазинов, нельзя их постоянно закрывать под предлогом третьей и тридцатой волны, оставляя без работы сотни тысяч людей. Последнее требование – незамедлительная разблокировка зимних курортов».

Некоторые авторы документа прямо советуют властям не следовать всем рекомендациям эпидемиологов. По мнению основателя и вице-президента Ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе, такая практика разрушит экономику страны:

«На протяжении 11 месяцев государство поддерживало бизнес, но сегодня все разваливается из-за безответственных прихотей некоторых эпидемиологов, и сегодня мы можем дойти до того, что через несколько месяцев станем полностью закрытой страной с бездействующей экономикой. Еще есть время все исправить. Жизнь в закрытом режиме не принесет никаких результатов».

Майя Бичикашвили, глава Ассоциации горных курортов, говорит, что сфера услуг уже научилась сосуществовать с COVID-19, и требует лишь одного:

«Бизнес просит не мешать нам работать, тем более на открытом воздухе, где риск распространения вируса минимален. Мы требуем открыть зимние курорты с 1 февраля. Это необходимо хотя бы для того, чтобы подготовиться к будущему сезону».

Оппозиционные политики поддержали требования бизнеса. По словам экономиста Гиглы Микаутадзе, представителя партии «Лело», власти должны отчитаться перед общественностью по итогам двухмесячного локдауна:

«Мы приветствуем открытую позицию бизнеса. Безоговорочное подчинение диктату властей должно остаться в прошлом. Большая часть общественности с пониманием отнеслась к решениям правительства, однако мы ни разу не увидели ни детального отчета, ни реального плана по выводу экономики из кризиса. Призываем власти восполнить этот пробел».

Со схожим заявлением выступил представитель «Европейской Грузии» Акакий Бобохидзе:

«Уже сегодня «Грузинская мечта» должна говорить только о том, как она намерена открыть экономику после 1 февраля. К сожалению, власть выбрала самый простой способ – закрыть всех и вся, набрать долгов и запустить в них руки. У правительства должен быть готов план, и он должен рассказать об этом бизнесу. Страна со слабой экономикой, как Грузия, не может выжить в таких условиях».

Комментариев со стороны властей сегодня не было. Частичный ответ прозвучал во вчерашнем эфире телеканала «Имеди» из уст главы Минэкономики Натии Турнава:

«Ограничения позволили нам сегодня говорить о стабилизации ситуации и постепенном, очень осторожном открытии бизнеса. Торговый сектор – один из первых кандидатов на открытие. Мы сделаем все возможное, чтобы этот процесс был эффективным», – сказала Натия Турнава.