Ресторанный бизнес Грузии на грани вымирания

Владельцы кафе, баров и ресторанов обратились к премьер-министру Грузии с просьбой разрешить работу объектов общественного питания. Представители отрасли утверждают, что двухмесячный локдаун для них сравним с полным закрытием заведений, и что без работы в таком случае останутся около 300 000 человек.

Не прошло и недели с момента введения правительством Грузии новых ограничений, призванных снизить темп распространения коронавируса, а представители некоторых сфер уже заговорили о серьезных убытках. В их числе – владельцы и работники объектов общественного питания. Власти предлагают им работать на вынос, однако многие заведения просто не рассчитаны на это или не имеют возможности перестроиться.

Например, Регина Мурадова, владелица небольшого бара в Тбилиси говорит, что основную прибыль бизнесу приносили постоянные посетители, которые приходили в заведение, чтобы насладиться напитками и общением друг с другом. Доставить эту атмосферу людям на дом не представляется возможным, соответственно остается лишь один выход – закрываться:

«На нас это катастрофически повлияло. Наш бар будет лишен какого-либо дохода в течение ближайших двух месяцев. Это влияет на жизнь всей моей семьи. Приходится искать альтернативные источники дохода, но в сложившейся ситуации и работу не так-то легко найти. Плюс – приходится платить арендную плату. Есть надежда на то, что ситуация со временем исправится, а место терять не хочется, и закрывать заведение, которое работает (приносит прибыль) – тоже».

Одна из самых пострадавших от пандемии сфер в Грузии, не совсем оправившись от первого локдауна, принимает на себя новый удар. Совладелец одного из тбилисских баров Александр Картвелишвили, утверждает, что его заведение «дожило» до сегодняшнего дня благодаря состраданию арендодателей, которые значительно снизили плату во время весенних ограничений. Впрочем, он сомневается в том, что ему удастся «законсервировать» бизнес во второй раз. Сложившееся положение он комментирует с иронией:

«Эта ситуация на меня повлияла положительно, наконец-то я научился жить без денег. Надеяться теперь не на кого, кроме наших властей. Остается уповать на то, что господин Гахария нам поможет».

Некоторые представители отрасли действительно обратились за помощью непосредственно к премьер-министру. Владельцы 33 баров, кафе и ресторанов сегодня отправили Георгию Гахария письмо с соответствующей просьбой. Они утверждают, что с введением новых ограничений без работы остались около 300 000 человек, по всей Грузии и в ближайшие 2 месяца им придется существовать на 200 лари – таков размер компенсации, выдаваемой государством людям, оставшимся без работы.

Владельцы заведений призывают государству возместить их служащим заработную плату, освободить сектор от налогов на время ограничений и стать посредником между банками и заемщиками. Есть и другой выход, говорит один из рестораторов Гурам Багдошвили:

«Поскольку государственный бюджет и экономика уже потерпели серьезные убытки, было бы лучше, если бы мы открылись. Мы, общественность, должны взять на себя ответственность ходить в масках, проводить мероприятия по дезинфекции. Мы будет продолжать придерживаться тех правил, с которыми работали на протяжении девяти месяцев. Другого выхода я не вижу».

Впрочем, власти остаются непреклонными в своем решении. На сегодняшнем брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила:

«Пересмотра (решений) не будет, поскольку в этом направлении мы работали не одну неделю, и мы точно знаем, что эти ограничения необходимы населению Грузии в плане безопасности здоровья. В разработку этих мер были включены Минздрав, команда эпидемиологов и международные эксперты. Каждое ограничение детально обсудили, пояснили, почему необходимо принимать именно такие ограничения, а не какие-либо другие. Что касается льгот, над этим работает экономическая команда».

В свою очередь, отчаявшиеся представители ресторанного бизнеса дают правительству на рассмотрение перечисленных просьб пять дней. К каким мерам они прибегнут по истечении этого срока, пока не говорят. Впрочем, они уверены в том, что, если не будут предприняты какие-либо действия, эта сфера бизнеса просто прекратит свое существование.