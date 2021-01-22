Омбудсмен Грузии: защищать или отбиваться?

Представители «Грузинской мечты» в очередной раз высказали свое недовольство Народным защитником. Депутат от большинства и бывший омбудсмен Созар Субари обвинил Нино Ломджария в откровенной лжи, комментируя ее заявление о существовании в грузинских тюрьмах неформального криминального правления.

Критика в адрес аппарата Народного защитника стала привычным делом для представителей партии власти с самого момента назначения на эту должность Нино Ломджария. За три года в обществе неоднократно возникали споры по поводу конструктивности такой критики, и сегодня представители третьего сектора возвращаются к этой теме. Дело в том, что за только начавшийся 2021-й год в адрес омбудсмена уже прозвучало несколько критических заявлений и даже обвинений со стороны представителей «Грузинской мечты». Последние касались отчета Нино Ломджария о положении в грузинских тюрьмах и существовании в них неформального криминального правления. Сегодня в интервью местным СМИ депутат и экс-омбудсмен Созар Субари назвал слова Ломджария ложью:

«Когда Народный защитник делает какие-либо заявления, у него должны быть доказательства. Особенно, когда речь заходит о таких обвинениях, как существование криминальной субкультуры, «воров в законе» и их влиянии в тюрьмах. В первую очередь – это абсолютная ложь, если какой-нибудь заключенный оскорбляет Ломджария или ее представителей, называет плохими словами – это значит, что они не видят в Народном защитнике защитника их прав, и это очень серьезная проблема, в первую очередь для этого института, его авторитета, да и в целом для всей нашей страны».

Услышать такие заявления от человека, некогда называвшегося омбудсменом, Нино Ломджария явно не ожидала, на что указывают ее слова в интервью телекомпании «Мтавари»:

«Когда ты – бывший омбудсмен, который по своему опыту знает, каково это – подвергаться опасности из-за своей работы, по моему мнению, стоило бы как минимум проявить больше поддержки хотя бы в отношении к своим бывшим сотрудникам. Скажу, что как морально, так и профессионально это было очень недостойное заявление. Я уверена, что он информирован о существовании незаконной системы управления в некоторых исправительных учреждениях, а если ему нужны доказательства, он может перечитать наши отчеты».

Между тем, недовольство последним отчетом омбудсмена уже выразили и в Специальной пенитенциарной службе, где заявления омбудсмена также назвали «безосновательными». И подобное происходит не впервые. О существовании криминальной субкультуры, поддерживаемой администрациями тюрем, Народный защитник говорит последние несколько лет, из-за чего у нее сложились «особые» отношения с экс-министром юстиции Теей Цулукиани. Последняя практически не упускает шанса отметить бесполезность Ломджария в роли омбудсмена. Например, несколько недель назад, во время обсуждения проекта закона «Об амнистии», Цулукиани, уже в роли депутата, заметила, что на заседании никто из офиса омбудсмена не присутствует. «Это потому, что у нас, кажется, нет Народного защитника», – отметила Цулукиани. Схожие комментарии она делала и после публикации отчета Народного защитника за 2020-й, большая часть которого была посвящена теме неформального правления в тюрьмах. Все это, утверждает Нино Ломджария, пагубно повлияло на работу служащих ее аппарата:

«За публикацией данного отчета последовали открытые нападки на Народного защитника со стороны министра юстиции и Специальной пенитенциарной службы. Это завершилось тем, что визиты представителей Народного защитника в исправительные учреждения не просто усложнились, но стали опасны».

Кроме того, целенаправленный подрыв репутации государственной структуры может быть чреват последствиями, говорит представитель грузинского филиала Transparency International Георгий Ониани:

«Нападки на столь важный институт, как аппарат Народного защитника – это очень плохой и опасный прецедент. Это структура с серьезной местной и международной репутацией, это независимый аппарат, реально независимый, один из немногих в нашей стране, и такие нападки на него не останутся незамеченными со стороны наших международных партнеров».

Впрочем, как считает старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти, и сама омбудсмен подрывает доверие к своей структуре, вступая в открытое противостояние с властями. Аппарат Народного защитника – это государственная организация, в функции которой входит мониторинг ситуации в сфере прав человека, но никак не постоянное комментирование критики со стороны властей, ведь это неизбежно отражается на работе структуры, уверен эксперт.