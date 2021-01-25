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В Дании возобновилось строительство «Северного потока – 2»
В водах Дании возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом в воскресенье заявили в компании-операторе будущей магистрали, сообщает DW. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна".
По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку "Фортуне", отмечает издание.
Ранее США ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании-владельца трубоукладчика "КВТ-Рус", компании "Рустанкер" и судов Sierra и "Максим Горький", участвующих в строительстве.
В Германии продолжаются дискуссии о целесообразности достройки газопровода, который готов уже более чем на 90 процентов, – в связи с угрозой санкций США, а также внутренней и внешней политикой Москвы. В воскресенье ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" до улучшения ситуации с правами человека в России потребовали сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок и глава Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер.
На прошедшей неделе Европарламент призвал в своей резолюции остановить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального в России. А немецкие экологи опротестовали разрешение на строительство. В результате строительные работы на территории ФРГ затормозились на долгое время. После этого "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта.
Строительство "Северного потока - 2" в экономической зоне Дании должно было возобновиться с 15 января. Речь идёт о последнем участке длиной 147 километров. После этого предстоит повести сертификацию проекта – процедуру, без которой он не может быть запущен. Норвежская компания, которая должна была выдать сертификат "Северному потоку - 2", вышла из проекта в начале января после того, как США ввели первые санкции.
США и ряд стран ЕС выступают против "Северного потока – 2", утверждая, что он усилит зависимость Европы от газовых поставок из России, что может стать орудием шантажа в руках Москвы.
Другие новости дня
Гагрский район остался без электричества из-за обрыва кабеля
Гагрский район самопровозглашенной республики Абхазия остался без электричества из-за обрыва кабеля на подстанции. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». «На месте аварии идут восстановительные работы», – говорится в сообщении.
Аварийные ситуации возникают в Абхазии регулярно. Среди причин – нагрузки на сеть из-за майнинга криптовалют. На прошлой неделе в Сухуми провели совещание, по итогам которого были созданы штабы по борьбе с незаконной добычей клиптовалюты. В абхазском МВД сообщили, что за сутки обесточили криптофермы общей мощностью порядка 24 мегаватт.
- В ноябре прошлого года в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – возникший на фоне роста потребления криптоферм дефицит электроэнергии. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Энергокризис усугубила остановка на ремонт «Ингури ГЭС» - единственного источника электроэнергии для самопровозглашенной республики. В настоящее время электроэнергия поступает в Абхазию из России.
- Ранее гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
Коронавирус в Грузии: 298 новых случаев, 16 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3071. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.
За сутки в стране выявили 298 новых случаев коронавируса. Было проведено 6868 тестов, из них PCR-тестов – 4182, экспресс‐тестов на антиген – 2686. На выходных число проводимых тестов снижается.
За сутки выздоровели 1311 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 253 816, выздоровевших – 243 396.
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
Глава МИД Ирана начал региональное турне с визита в Баку
Министр иностранных дел Ирана Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Баку. Он заявил, что «Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий и их переходу под контроль азербайджанского народа». Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.
Глава МИД Ирана сказал журналистам, что с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы по Карабаху, поддержанию там стабильности, восстановлению освобожденных территорий, а также региональное сотрудничество и коридоры Север-Юг и Юг-Запад.
В рамках регионального турне Зариф также посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию. Ранее в МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что детали визита согласовываются по дипломатическим каналам.
Президент Мексики сообщил, что заболел коронавирусом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в твиттере.
"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", – сказал он. По его словам, пока его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро.
Ранее COVID-19 переболели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Украины Владимир Зеленский и другие.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Мексике выявили свыше 1,7 млн случаев коронавируса, умерли более 149,6 тысячи человек. С 24 декабря в стране началась прививочная кампания среди медицинского персонала.
Власти Чечни обещают «решить вопрос» с подравшимся с ОМОНом в Москве
Депутат Госдумы и советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к уроженцу Чечни, который во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве вступил в драку с сотрудниками ОМОНа. Видео инцидента было накануне опубликовано в социальных сетях.
Делимханов призвал юношу, который, по его мнению, совершил преступление, немедленно сдаться чеченским властям. Также он пообещал от лица Рамзана Кадырова (в случае того, если разыскиваемый признается, что не придерживается взглядов Навального и его сторонников) помочь ему "решить вопрос" с российскими властями. "Но если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть", - резюмировал советник главы Чечни. При этом он назвал Навального и граждан России, протестующих против ареста оппозиционера, "чертями, поддерживающими однополые браки".
Телеграм-канал Baza сообщает, что юношу, к которому обратился Делимханов, уже опознали – им оказался 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев. Со слов Делимханова, он учится в МГУ. Сейчас его ищут правоохранительные органы.
По утверждению СМИ, в понедельник чеченские полицейские пришли домой к родным Джумаева, которые рассказали, что тот выходил с ними на связь. Со слов родных, юноша рассказал им, что его кто-то ударил по голове, и только после этого, находясь "в неадекватном состоянии", он начал драться с ОМОНовцами. Отдельно родные Джумаева заверили, что Сайд-Мухамад никак не связан с оппозиционной деятельностью.
В субботу, 23 января, в десятках городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи - в Москве.
За последние сутки Следственный комитет России возбудил более десяти уголовных дел против участников субботних акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил.
В Квемо Картли произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня, 23 января, в Дманисском муниципалитете Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:58 у села Мамишлари, примерно в 60 километрах от Тбилиси.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 12 километров. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
В Тбилиси устроили протестное шествие во время «комендантского часа»
В Тбилиси гражданские активисты устроили шествие после начала «комендантского часа», чтобы опротестовать ограничения, действующие в стране из-за COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия». Акция неповиновения была анонсирована сегодня днем на митинге перед канцелярией правительства Грузии. К протестному шествию присоединились лидеры некоторых партий.
В 21:00 они собрались у парламента на проспекте Руставели, а оттуда направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие заявили, что не собираются подчиняться «неконституционным и неразумным» правилам.
Третьей локацией акции стал офис Министерства внутренних дел Грузии. Там они опротестовали задержание члена батумской неправительственной организации «Альтернатива» Ираклия Пангани. Активисту, который высыпал содержимое мусорного бака на депутата Верховного Совета Аджарии в знак протеста, грозит до трех лет тюрьмы. Участники акции в Тбилиси отметили, что для них такая форма протеста неприемлема, однако задержание Пангани из-за этого – это избирательное правосудие.
Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Правительство=криминал», «Сфальсифицированные выборы не спасут», «Покончим с несправедливой системой», «Руки прочь от активистов» и другими слоганами.
- По решению властей Грузии, запрет на передвижение в ночное время – с 21:00 до 05:00, продлен до 1 марта. Тех, кто оказывается на улице во время действия «комендантского часа», полиция привлекает к административной ответственности. Санкция за нарушение – штраф в 2 тысячи лари (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических. Повторные нарушения предусматривают уголовную ответственность.
В поддержку фигурантов ингушского дела прошли пикеты в Брюсселе, Париже и Праге
Сегодня ингушский активист Ахмед Котиев провел в Брюсселе одиночные пикеты в поддержку фигурантов ингушского дела и оппозиционера Алексея Навального.
Котиев вышел с пикетом к посольству России в Бельгии и зданию Европейского парламента. Он стоял с плакатами «Ингушское дело – позор России» и «Свободу Алексею Навальному».
«Не бойтесь, выходите на улицу в поддержку Алексея Навального», - написал Котиев на своей странице в фейсбуке.
Накануне на протестных акциях в поддержку Навального активистка Марина Кен вышла с плакатом «Свободу ингушским политзаключенным» в Париже, а семейная пара активистов – Абдул-Хамид и Изабелла Евлоевы требовали свободу политзаключенным России и стояли с плакатом «Ингушское дело – позор России» в Праге.
- 27 марта 2019 года прошел силовой разгон митинга, участники которого требовали пересмотра соглашения о новых границах Ингушетии. После этого на его участников стали заводить уголовные дела. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и организации насилия в отношении силовиков. Сами подсудимые вину отрицают.
Парламентская делегация Грузии примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Делегация парламента Грузии во главе с заместителем спикера парламента Кахой Кучава примет участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 25-29 января. Это будет первый визит делегации парламента Грузии десятого созыва.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, основной темой обсуждения на заседании станет глобальная пандемия и вакцинация от COVID-19. К делегатам ПАСЕ обратится генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреусус.
«Для нас очень важно осуществить этот визит, потому что есть много актуальных вопросов, отчетов, касающихся Грузии. Мы собираемся принять очень активное участие в этих обсуждениях. Один из важных документов, который будет представлен в первый же день - это отчет Миссии наблюдателей Совета Европы о выборах 2020 года», - сказал Каха Кучава перед отъездом в Страсбург.
SpaceX запустила «Фалькон-9» с самой большой полезной нагрузкой в истории
Компания SpaceХ осуществила успешный запуск 143 небольших спутников - одной ракетой-носителем. Запуск осуществлен с космодрома на Флориде.
В воскресенье в 8:30 по времени Восточного побережья США компания SpaceX привела в стартовую готовность тяжелую ракету-носитель «Фалькон» для запуска спутников по программе «Транпортер-1». Это вторая попытка осуществить запуск. Первая была сделана в суботу, но за несколько минут до запуска старт был отменен из-за погодных условий.
Миссия «Транспортер-1» примечательна тем, что впервые запуск 143 космических аппаратов произведен с помощью одной ракеты-носителя. Также впервые применена сложная схема вывода спутников на орбиту с разными интервалами по времени. Начало размещения спутников на околоземной орбите предусмотрено через 90 минут после старта «Фалькон».
Среди запущенных спутников - 10 аппаратов глобальной системы «Старлинк» для обеспечения пользователей высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
Георгий Вашадзе пришел на митинг, демонстративно нарушив правила изоляции
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе демонстративно нарушил правила изоляции и карантина, присоединившись к акции с требованием отмены ограничений по COVID-19 в Тбилиси.
На прошлой неделе Вашадзе вернулся в Грузию из США. По прибытии в Тбилиси ему было предписано перейти в режим изоляции на 12 дней. Сегодня политик заявил журналистам, что он полностью здоров и не намерен подчиняться правилам, которые считает бессмысленными. Вашадзе указал, что он прошел ПЦР-тест на коронавирус и результат оказался отрицательным. Он добавил, что в США этого было достаточно для свободного передвижения.
«Я позвонил на «горячую линию» и мне сказали сидеть дома, несмотря на то, что я прошел тест и здоров, и даже готов пройти тест повторно. Я демонстративно нарушаю эти бессмысленные ограничения», - заявил Вашадзе.
Он добавил, что абсолютно никто не требует отмены абсолютно всех ограничений, направленных на борьбу с вирусом, однако «все должно быть соразмерно тем рискам, которые существуют в стране». «Нельзя оставлять граждан безработными, голодными, а самим сидеть довольными», - сказал он.
- Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 тысячи лари (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических. Повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
- В мирной протестной акции, проходившей 24 января у канцелярии правительства Грузии, приняли участие лидеры нескольких политических партий, а также гиды, представители бизнес-ассоциаций, сферы искусства и других областей. Основные требования митинга: отменить «комендантский час», возобновить очное обучение в школах, работу детских садов, муниципального и междугороднего транспорта, открыть горнолыжные курорты и театры.
Песков: На акции протеста вышло мало людей, за Путина голосует много
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 января в более чем 100 городах России, вышло мало людей.
«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей», – сказал Песков на телеканале «Россия-1».
По оценкам, в акциях протеста, которые не были согласованы с властями, приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны - это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
За Владимира Путина и за поправки к конституции, по официальным данным, голосовали десятки миллионов людей. Сторонники Навального, возражая Пескову в соцсетях, указывают на то, что сам Навальный в 2018 году не был допущен к выборам, а голосования проводились с нарушениями и, по многочисленным утверждениям, с фальсификациями.
Песков сказал, что с уважением относится к мнению всех граждан России, но назвал «нарушением закона» участие в несогласованных акциях.
Пресс-секретарь Путина также вновь отрицательно ответил на вопрос, принадлежит ли президенту «дворец» под Геленджиком, как это утверждается в расследовании Алексея Навального, набравшем за несколько дней более 75 млн просмотров на ютьюбе. «Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», – сказал Песков.
По его словам, из расследования никак не следует, что Путин имеет отношение к дворцу.
О том, кто именно владеет объектом, почему его строительство финансировали госкорпорации и близкие к президенту бизнесмены, почему над его территорией введена бесполетная зона – Пескова не спросили.
Югоосетинские саперы обезвредили гранату, обнаруженную на дереве перед храмом
Саперы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия обезвредили сегодня, 23 января, ручную противопехотную гранату, обнаруженную в селе Хетагурово местными жителями.
«Граната была прикреплена к дереву, находящемуся напротив храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Хетагурово. Там ее заметили местные жители, которые и обратились в МЧС», - сообщили информагентству «Рес» в дежурной части чрезвычайного ведомства.
Там отметили, что саперная группа МЧС выехала на поступивший вызов в 12.58. Боеприпас был вывезен с указанной территории с последующим уничтожением.
В Минобразования Грузии допустили пересмотр сроков начала очного обучения
В Минобразования Грузии допустили возобновление очной учебы во всех школах Грузии после 15 февраля. Об этом говорится в заявлении ведомства. По решению властей, с 1 февраля к очному обучению вернутся школы во всех регионах страны, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави.
«На данном этапе в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновить учебный процесс в классах планируется с 1 марта. 15 февраля еще раз будет оценена эпидемиологическая ситуация и, если за семь дней показатель выявляемости опустится до 4%, начнутся обсуждения о последующих послаблениях», - говорится в заявлении.
В настоящее время показатель выявляемости составляет примерно 5%. За последние сутки в стране провели около 11,3 тысяч тестов на коронавирус, из которых 546 оказались положительными.
18 января в государственных школах Грузии завершились зимние каникулы. На дистанционном обучении оставили учеников в 10 городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули, Гардабани, а также во всех населенных пунктах Аджарии. Многие дети не посещают школы уже третий семестр, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня в тбилисском парке «Мзиури» прошла протестная акция, организованная родителями детей школьного и дошкольного возраста. Они требовали скорейшего открытия образовательных учреждений, а также призывали правительство представить конкретный план для сферы образования, учитывая интересы детей и родителей.
В Абхазии за сутки обесточены криптофермы общей мощностью порядка 24 мегаватт
С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии при подключении устройств для извлечения криптовалют на организованных майнинг-фермах накануне, 23 января, на территории самопровозглашенной республики Абхазия был проведен масштабный рейд.
В Гагре и Гагрском районе в ходе рейдовых мероприятий было выявлено и отключено 17 криптоферм общей мощностью электропотребления порядка 10 мегаватт. Сотрудниками милиции, совместно с представителями штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют, выявлены объекты в Бзыбском ущелье, на территории бывшего спиртзавода, завода по переработке щебня, санатория «Касатка», базы «Конти-опт», а так же в жилом секторе.
Сотрудниками ОВД Гудаутского района был осуществлен выезд в села Дурипш и Лыхны. Проверяемые криптофермы не функционируют, тем не менее, было принято решение о снятии силовых кабелей питания.
На вверенной территории ОВД по Сухумскому району выявлены 3 майнинг-объекта в селе Гумиста и Баслата. Также проверены ранее отключенные объекты на территории свадебных залов и нежилых строений. В столице при проведении рейдовых мероприятий установлено 6 объектов по добыче криптовалют, расположенных в частном секторе и гаражных помещениях. Устройства отключены от энергосети.
С целью снижения потребления электроэнергии в Гульрипшском районе выявлено и отключено от электоросети 10 криптоферм общей мощностью до 10 Мегаватт.
В Очамчирском районе в ходе проведенных мероприятий отключены 600 майнинг-устройств на территории чайсовхоза в селе Моква и 370 единиц техники в селе Елыр - общей мощностью потребления в 2 Мегаватта. В селе Лабра аппараты для извлечения криптовалют были демонтированы.
Произведены контрольные выезды на ранее отключенные объекты в Ткаарчельском районе. А это криптофермы общей мощностью энергопотребления порядка 7 мегаватт на территории не действующих заводов «Аргонафт» и «Заря», Промбазы ЦОФ, ГЭС «Перепадный» и частном секторе. По факту проверки установлено, что устройства не функционируют, наложенные на электроблоки печати не нарушены.
Непосредственно в Гали обесточена криптоферма, размещенная в частном доме. Ранее сотрудники Гальского РОВД прикрыли деятельность еще 4 аналогичных объектов.
Рейдовые мероприятия проведены силами личного состава территориальных подразделений абхазского МВД, совместно с представителями прокуратуры, службы Госбезопасности, администраций районов и специалистами филиалов «Черноморэнерго».
В Тбилиси проходит акция против ограничений из-за коронавируса
Акция за отмену антикоронавирусных ограничений проходит перед зданием администрации правительства Грузии. В ней принимают участие представители бизнеса, различных политических партий и граждане.
По словам лидера партии «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе, цель акции - снятие ограничений, введенных из-за пандемии.
«Есть много стран, где он никогда не закрывались ни детские сады, ни школы. Есть множество стран, где не остановился общественный транспорт, и живут нормально. Мы гораздо более бедная страна, и для нас любые ограничения означают еще большее обнищание. То, что мы делаем, это безумие, мы приносим людей в жертву голоду, и с этим нужно покончить как можно скорее», - сказал Зураб Джапаридзе.
- Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.
Церцвадзе: Грузия одной из первых полностью победит ВИЧ-инфекцию и СПИД
Грузия станет одной из первых стран, где полностью будут побеждены ВИЧ-инфекция и СПИД. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
По его прогнозам, на преодоление этого вызова миру потребуется не более 10 лет. Церцвадзе указал, что уже сегодня современные медикаменты делают невозможным распространение вируса.
«Сегодня в крови больных СПИДом вируса нет. Он сохраняется только в клетке. Пациентам дают лекарства, которые не могут полностью изгнать вирус из организма, но он сведен к нулю в крови. Если вируса нет в крови, он нейтрализуется как источник передачи», - сказал он.
Одновременно Церцвадзе напомнил, что Грузия является мировым лидером с точки зрения программы элиминации гепатита С.
- По данным на сентябрь 2020 года, на учете в Центре инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии состоят 8 474 человека с ВИЧ. В том числе 6 326 мужчин и 2 148 женщин. Большинство пациентов в возрасте от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4 340 больных, 1 734 умерли, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- ВИЧ-инфекция - вызываемое ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) хроническое заболевание, для борьбы с которым активно разрабатываются новые лекарства. СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) - неизлечимая стадия ВИЧ, на которой иммунная система организма человека значительно ослабевает.
Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, меняется регламент
Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, планируется внесение изменений в регламент. Подготовленный законодательный проект касается избрания членов оппозиции заместителями председателей в комитетах и на должность вице-спикера в спикерате. Законодательная инициатива будет представлена бюро парламента, предположительно, на заседании, запланированном на 25 января.
Вместе с тем, как заявил «ИнтерпрессНьюс» председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, в правила формирования фракций внесение изменений не планируется и для создания фракции по-прежнему будет необходимо не менее 7 человек.
«Запланированные в регламенте изменения исходят из существующей в парламенте обстановки, чтобы у оппозиционных парламентских групп была возможность активно подключиться к работе парламента. Изменения связаны с тем, чтобы они участвовали в комитетах и спикерат – были избраны заместителем председателя комитета и вице-спикером», - пояснил Ираклий Кадагишвили.
- Согласно действующему регламенту парламента, представлять заместителей председателя комитета, а также вице-спикеров полномочны фракции, для формирования которых необходимо не менее 7 членов.
- Статус парламентской оппозиции в парламенте Грузии 10-го созыва есть у четырех депутатов, вошедших по списку «Альянса патриотов», которые после получения депутатских мандатов создали партию «Европейские социалисты».
- В законодательный орган планируют войти представители партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.
Грузия и Израиль ведут переговоры о возобновлении туристических поездок
Посольство Израиля приветствовало решение властей Грузии об отмене запрета на регулярное международное авиасообщение, действовавшего в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении посольства Израиля, распространенном сегодня, 24 января.
Как отмечается, 22 января правительство Грузии проинформировало диппредставительство как о возобновлении международных рейсов с 1 февраля 2021 года, так и об отмене ограничений на въезд иностранных граждан. Одновременно посольство указывает, что детали до сих пор официально не обнародованы – не известно, какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуются иностранцам при въезде.
Посольство Израиля отмечает, что в последние месяцы они вели активные переговоры с премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики Натией Турнава, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы израильские туристы могли прибыть в Грузию как можно скорее.
Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. В настоящее время Агентство гражданской авиации Грузии проводит консультации со всеми авиаперевозчиками о возобновлении полетов как в краткосрочной период, так и во время летнего навигационного сезона, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава указала, что снятие ограничений не будет означать быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Турнава, первые группы путешественников прибудут в Грузию «из более безопасных стран», где уже начата вакцинация от коронавируса.
Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.
На данный момент из Грузии самолеты на регулярной основе летают в Берлин, Мюнхен, Париж, Ригу, Амстердам, Афины, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дортмунд, Доху, Катовице и Милан.
За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 1 034
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 034.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 20 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по четыре, в Калмыкии - один пациент с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 683 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 241 человек.
- Ставропольский край + 241 (40 853 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 192 (32 345)
- Дагестан + 147 (27 213)
- Кабардино-Балкария + 92 (18 065)
- Калмыкия + 76 (16 896)
- Карачаево-Черкесия + 75 (17 078)
- Северная Осетия + 74 (13 969)
- Адыгея + 52 (12 690)
- Ингушетия + 47 (13 661)
- Чечня + 40 (10 544)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 24 202 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 24 января, выявлено 3 719 400 человек с коронавирусом.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 127, в общем составив 166 036. По состоянию на 11:00 24 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 173 и сейчас составляет 154 708.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3039.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 751 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7538, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 636 765 (1953 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Пять НПО обратились к властям Грузии с призывом к отмене «политического локдауна»
Неправительственные организации призывают правительство Грузии покончить с «политическим локдауном» и незамедлительно отменить ограничения, действующие в стране из-за коронавируса.
Пять НПО сегодня, 24 января, обратились с соответствующей петицией к главе межведомственного координационного совета, премьер-министру Георгию Гахария. Авторы обращения считают, что ограничения, введенные вскоре после парламентских выборов, приняли для того, чтобы подавить недовольство и протест части населения.
Одни из главных требований петиции – отменить «антиконституционный комендантский час» и восстановить работу общественного транспорта. Под обращением подписались следующие организации: «Молодое поколение», «Центр мониторинга - общество», «Новая сила для Грузии», «Лига сторонников Америки», «Молодежь за европейское будущее».
Представители НПО грозят уличными акциями, если в правительстве оставят их обращение без ответа. Одновременно они намерены присоединиться к протестам с требованием отмены ограничений, которые планируются в Тбилиси в ближайшие дни.
Сегодня, в 14:00, у канцелярии правительства запланирована акция под слоганом «Откройте страну». С требованием отмены ограничений там соберутся гражданские активисты, бизнесмены, работники объектов торговли и сферы гостеприимства, политики и рядовые граждане.
- Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.
На акциях протеста в России задержали более 3 тысяч человек
В субботу в десятках городов России были задержаны более 3 тысяч участников не согласованных с властями акций протеста в поддержку находящегося под стражей оппозиционера Алексея Навального.
По данным ОВД-Инфо на 10.00 по московскому времени воскресенья, число задержанных достигло 3296. Это самый высокий показатель в современной истории протестов в России.
В Москве были задержаны около 1300 человек, в Петербурге около 500.
Власти не приводят официальных цифр задержанных.
Всего протесты состоялись более чем в 100 городах России. Общее число принявших в них участие, по оценкам, более 100 тысяч человек. Самые масштабные протесты прошли в Петербурге и Москве, где на улицы вышли десятки тысяч человек. В Москве, по различным оценкам, от 20 до 40 тысяч. Протестующие требовали освобождения Алексея Навального, а также в резкой форме выражали несогласие с правлением Владимира Путина и его политикой.
По данным ОВД-Инфо, около 30 человек сообщили, что были избиты сотрудниками полиции. Госпитализирована женщина, которую сотрудник правоохранительных органов в Петербурге ударил ногой в живот.
Среди задержанных были более 100 несовершеннолетних и десятки журналистов.
Большую часть задержанных отпустили, составив административные протоколы в их отношении или без протоколов, однако многие провели ночь в ОВД в ожидании суда.
Коронавирус в Грузии: 546 новых случаев, выздоровели 1 456 человек, скончались 17
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 546 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 11 248 тестов – это примерно на 5 тысяч меньше, чем накануне, когда было выявлено 998 новых случаев COVID-19.
Общее число заболевших в стране к утру воскресенья увеличилось до 253 518. Более 55% новых случаев заражения, зафиксированных за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 285. В Имеретии выявили 80 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 31, в Аджарии – 30, в Квемо Картли – 21, в Шида Картли – 32, в Кахетии – 34. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где обычно меньше всего заражений, новых случаев не зафиксировано. В Гурии выявлено 14 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 5, в Самцхе-Джавахети – 14.
От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 055.
Выздоровели 1 456 человек, их общее число выросло до 242 085.
- В настоящее время в стране 8 352 активных случая COVID-19. Из них 3 272 пациента (почти 40%) проходят лечение в больницах, 4 637 (более 55%) – на дому, а 443 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 697. К аппаратам ИВЛ подключены 195 человек. В карантинных пространствах размещены 511 граждан. 20 443 человека остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
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