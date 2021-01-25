В Дании возобновилось строительство «Северного потока – 2»

В водах Дании возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом в воскресенье заявили в компании-операторе будущей магистрали, сообщает DW. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна".

По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку "Фортуне", отмечает издание.

Ранее США ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании-владельца трубоукладчика "КВТ-Рус", компании "Рустанкер" и судов Sierra и "Максим Горький", участвующих в строительстве.

В Германии продолжаются дискуссии о целесообразности достройки газопровода, который готов уже более чем на 90 процентов, – в связи с угрозой санкций США, а также внутренней и внешней политикой Москвы. В воскресенье ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" до улучшения ситуации с правами человека в России потребовали сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок и глава Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер.

На прошедшей неделе Европарламент призвал в своей резолюции остановить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального в России. А немецкие экологи опротестовали разрешение на строительство. В результате строительные работы на территории ФРГ затормозились на долгое время. После этого "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта.

Строительство "Северного потока - 2" в экономической зоне Дании должно было возобновиться с 15 января. Речь идёт о последнем участке длиной 147 километров. После этого предстоит повести сертификацию проекта – процедуру, без которой он не может быть запущен. Норвежская компания, которая должна была выдать сертификат "Северному потоку - 2", вышла из проекта в начале января после того, как США ввели первые санкции.

США и ряд стран ЕС выступают против "Северного потока – 2", утверждая, что он усилит зависимость Европы от газовых поставок из России, что может стать орудием шантажа в руках Москвы.