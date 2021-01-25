Грузинский парламент обсудит прекращение полномочий 51 депутата от оппозиции

Парламент Грузии завтра, 26 января, рассмотрит вопрос досрочного лишения депутатских полномочий оппозиционных депутатов.

Вопрос внесен в повестку для заседания парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Доклад представит председатель комитета Ираклий Кадагишвили, – пишет «Новости-Грузия».

Вопрос досрочного лишения полномочий члена парламента планируется в отношении 51 депутата, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующей просьбой.

Это представители блока «Единое национальное движение – сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (5 мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (4 мандата), «Лело для Грузии» (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Также от мандата официально отказался Зураб Джапаридзе, который представляет партию «Гирчи».

После рассмотрения в комитете вопрос будет вынесен на пленарное заседание. Для завершения процедуры досрочной приостановки депутатских полномочий необходимы голоса простого большинства — 76 депутатов.

В парламенте Грузии десятого созыва из 60 оппозиционных мандатов использованы только четыре. В начале января четверо депутатов, покинувших партию «Альянс патриотов», решили не поддерживать бойкот, который оппозиция объявила работе парламента после того, как обвинила власти в фальсификации выборов.

Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – «Европейские социалисты».

На прошлой неделе представители партии «Граждане» также заявили, что могут войти в парламент Грузии и использовать два полагающихся им мандата. Еще трое представителей «Гирчи» заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены.