Грузия поддержала Украину в обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия российской делегации. Инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из пяти делегаций, в том числе представители Грузии.

«Полномочия российской делегации были обжалованы по существенным основаниям - нарушение базовых принципов Совета Европы - Марией Мезенцевой от Украины, поддерживаемой 38 членами ПАСЕ из пяти различных делегаций. Ассамблея проведет дебаты по этому вопросу позже на этой неделе», – сообщает ПАСЕ.

«Решение набрало необходимые 38 голосов из пяти национальных делегаций. У профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, и дальше будет голосование за подтверждение полномочий», – отмечает украинская делегация.

При этом вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявид журналистам, что первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге «проходит относительно спокойно».

«Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина. Далее её мнение будет направлено в Комиссию по мониторингу для доклада и в Комиссию по регламенту для подготовки заключения. Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное», – отметил депутат.