Грузия 2020. Североатлантическое будущее и неоднозначное настоящее внешней политики Тбилиси

Власти Грузии осудили последние события в Вашингтоне, когда толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия. Правда, с обитателями этого самого Капитолия в 2020 году у Тбилиси все было не очень радужно. Грузинское правительство стало объектом жесткой критики со стороны целого ряда американских конгрессменов. Недовольство слышалось и из Брюсселя. Но в Тбилиси утверждают, что это – мелкие недоразумения и заявляют о незыблемости евроатлантического курса страны. Недовольство европейскими и американскими партнерами было зафиксировано и в оппозиционном лагере.

Внешняя политика Грузии в 2021 году будет строиться на углублении отношений с партнерами, среди которых особое место занимают Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил сохранивший свой пост в обновленном правительстве глава МИД Давид Залкалиани. По мнению дипломата, внешнеполитическое ведомство под его руководством сумело добиться на этом направлении определенного прогресса. Среди дипломатических побед министр отметил визит американского госсекретаря Майка Помпео, который «долго готовился и стал кульминацией интенсивного и плодотворного сотрудничества Грузии с нынешней администрацией США»:

«Этот год был особенно важным с точки зрения сотрудничества с США. Госсекретарь США Майк Помпео посетил Грузию. Визит, учитывая его время и содержание, был демонстрацией значительной поддержки США Грузии».

По словам госсекретаря Майка Помпео, Грузия может и в будущем рассчитывать на помощь США. При этом первый дипломат страны отметил важность интенсивной работы с новой американской администрацией для дальнейшего усиления участия США в обороне и безопасности Грузии, а также в процессе экономического развития. Что касается европейского направления, то Залкалиани подчеркнул динамичное сотрудничество со странами Европы, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса.

Особое внимание министр обратил на то, что впервые в истории Грузии кандидат, выдвинутый страной, был избран членом Международного уголовного суда. Тбилиси с 2020 года также представлен в Комитете по правам ребенка ООН и в Постоянном секретариате Организации Черноморского экономического сотрудничества в статусе экономического советника.

Впрочем, в оппозиции оптимистичный настрой министра иностранных дел не разделяют. По мнению лидера партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, как минимум некорректно говорить о беспрецедентных отношениях с США:

«Когда правительство говорит о том, что отношения с Соединенными Штатами никогда не были на таком уровне, как сейчас, Америка прямо дает понять, что предоставление помощи Грузии будет зависеть от результатов исследования, не свернуло ли правительство Грузии с демократического пути. Это уже говорит о том, что отношения не только не находятся на самом высоком уровне, но, скорее, движутся по инерции».

Речь идет о более чем 130 миллионах долларов в качестве помощи на укрепление обороноспособности страны. Уходящий американский президент Дональд Трамп под занавес 2020 года все же подписал закон об американском бюджете на 2021 год, где фигурирует и Грузия. В Тбилиси вздохнули с облегчением – страна может рассчитывать на выполнение планов, озвученных министром обороны Ираклием Гарибашвили:

«Для усиления обороноспособности страны мы намерены сосредоточиться на развитии местной военной промышленности. В частности, речь идет о модернизации бронетехники производства концерна Delta. Впервые в истории грузинской армии подразделения Сил обороны получат военную технику, произведенную в Грузии. Все шаги по развитию армии основаны на ее институциональном, долгосрочном и устойчивом развитии. На ближайшие 10 лет разработана стратегия национальной обороны, основанная на принципе тотальной обороны».

Немалая часть запланированных реформ будет оплачена именно из американской помощи. Выделение такой суммы для Грузии в Тбилиси считают оправданным. Один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский уверен, что регион Южного Кавказа для США представляет ключевой интерес:

«Для США чрезвычайное значение имеет перекресток между Европой и Азией – транзитный коридор для товаров и энергоресурсов, которым является Грузия».

Впрочем, подписанный бюджет – это лишь часть условия для получения обозначенных сумм. Законом предусмотрено, что не позднее чем через 90 дней после вступления в силу нового бюджета, госсекретарь США должен представить комитетам по ассигнованиям отчет о верховенстве закона и о государственных институтах в Грузии. Учитывая, что администрация Дональда Трампа дорабатывает последние недели, заниматься этим вопросом будет уже преемник Майка Помпео – Энтони Блинкен.

В оппозиционной «Европейской Грузии» в связи с этим делают пессимистичные прогнозы. Один из лидеров партии Давид Бакрадзе считает, что попытки правительства игнорировать предельно четкие сигналы из Вашингтона могут привести к очень печальным последствиям:

«Налицо очень тяжелый результат, который мы получили от Конгресса. И попытка нивелирования этого результата и позиции со стороны правительства Грузии, это проявление высочайшего уровня безответственности. Наш главный партнер уже не предоставляет нам никаких сумм без перепроверок, и если так продлится и дальше, то очень скоро «Грузинская мечта» доиграется. Это закончится переходом на более тяжелый уровень отношений, подразумевающий конкретные ограничения и санкции».

Речь идет об «эпистолярной войне», объявленной некоторыми конгрессменами лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Отец-основатель «Грузинской мечты» минувшим летом оказался в центре внимания американских законодателей – достоянием общественности стало письмо от 27 июля на имя госсекретаря США Майка Помпео за подписью шести конгрессменов, где самый богатый и влиятельный житель Грузии назван «российским олигархом».

Марквейн Маллин, Джоди Аррингтон, Билл Флорес, Уилл Харди, Брайан Бабин и Рэнди Вебер в своем послании подчеркивают существенное ухудшение демократического управления страной.

«Как вы знаете, с момента обретения независимости в 1991 году Грузия добилась больших успехов по трансформации экономических и геополитических отношений. Для того, чтобы обеспечить доступ международных торговых партнеров к рынку, укрепить оборонные отношения, а также обеспечить свободные и справедливые выборы. Несмотря на это, после того, как в 2012-м к власти пришел российский олигарх и его партия «Грузинская мечта», страна отстала от прогресса», – говорится в заявлении конгрессменов.

При этом авторы письма призывают Майка Помпео уделить особое внимание попыткам Иванишвили «вытеснить из страны американский бизнес»:

«Действующее правительство «Грузинской мечты», которым манипулирует российский олигарх Бидзина Иванишвили, делает все для того, чтобы вытеснить из страны американский бизнес, который десятилетие вносит большой вклад в американскую и грузинскую экономику. Это делается для продвижения в Грузию частного бизнеса из России, Китая и Ирана».

В правящей партии выпад против председателя тогда посчитали несерьезным. Вице-спикер парламента 9-го созыва Каха Кучава даже заявил, что письмо, под которым стоит подпись конгрессмена Марквейна Маллина, не стоит того, чтобы его даже читать:

«Мы говорим о конгрессмене, который даже не скрывает, да и не может это скрывать, что является лоббистом компании Frontera. И он таким образом отрабатывает свои деньги. Поэтому подобные письма теряют ценность».

А премьер-министру Георгию Гахария, проводившему активную предвыборную кампанию, по его собственному признанию, и вовсе было неинтересно, что это за конгрессмены и что именно они пишут в своих письмах:

«Для меня сейчас мои граждане гораздо важнее конгрессменов, откуда бы эти конгрессмены ни были».

Но эти «конгрессмены» из Конгресса США, и для страны, которая называет себя стратегическим партнером Вашингтона, такое пренебрежительное отношение рано или поздно аукнется неприятными последствиями, считает один из основателей Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«Это уже вышло за дипломатические рамки. Это прямой наезд на Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту». И прямой посыл со стороны американских законодателей, что они не потерпят усиления в Грузии российских, китайских или иранских интересов за счет американских интересов. Так что, ничего исключать нельзя. Вполне возможно, это приведет к санкциям, возможно, Грузия потеряет поддержку (США)».

С тем, что Тбилиси, в конечном итоге, придется заплатить за свое нежелание прислушиваться к стратегическим партнерам серьезную политическую цену, согласен один из основателей Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе. По его словам, лишив Грузию 15% от предусмотренного в 2020 году для страны пакета прямой помощи, США послали четкий сигнал Тбилиси:

«Из обычного олигарха Бидзина Иванишвили превратился в российского олигарха. Это произошло буквально за несколько дней. И это стало уже частью внешней политики США, что очень сильно ударит по «Грузинской мечте», что меня лично волнует не так сильно. Но это также ударит по нашей стране. Мы уже потеряли 20 миллионов. И, я уверен, этим не закончится. Это может привести к куда более жесткой риторике и санкциям».

Закончилось это визитом в страну госсекретаря США. В «Грузинской мечте» назвали приезд Майка Помпео дипломатической победой. В оппозиции – последним предупреждением. Так или иначе, уходящий госсекретарь дал понять: Грузия остается для США ключевым союзником в регионе.

«Мы – прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами оккупации вашей страны. Мы и в будущем будем делать все, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране, укрепить институты, что важно для свободных и справедливых выборов и всего, что является результатом здоровой дискуссии вокруг демократии».

Но администрация Дональда Трампа уходит, а конгрессмены, с которыми у правительства Грузии не задалось в 2020-м – остаются. По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, политическим силам в Грузии не стоит рассчитывать на то, что США, занятые собственными проблемами, забудут обратить внимание на процессы, развивающиеся в Грузии:

«Демократическая система успешно справляется и справится с этим. Что касается того, что некоторые надеются, что США упустят из виду то, что происходит у нас в стране, это тоже в корне неверно. Хорошо действующая демократическая система тем и хороша, что все процессы в ней действуют в параллельном режиме. И то, что касается мониторинга процессов, в данном случае в Грузии, осуществляется так же бесперебойно, как и раньше, несмотря на то, что у США сегодня хватает своих проблем. Это происходит в постоянном режиме».

Тем не менее, выход из политического тупика в Грузии в американском Госдепартаменте видят в том, что оппозиции нужно идти в парламент, уважая выбор своего избирателя, и там уже работать над поправками к избирательной и судебной системам.

И тут уже недовольство Соединенными Штатами высказали и в оппозиции. Посол США в Грузии Келли Дегнан, выступившая вместе с главой дипломатической миссии ЕС фасилитатором на переговорах между властями и оппозицией, стала объектом жесткой критики со стороны гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия. Глава аффилированного с «Единым национальным движением» канала усомнился в непредвзятости одного из двух посредников переговорного процесса между властью и оппозицией. Досталось и Евросоюзу.

К слову, ЕС в 2020 году тоже не остался в стороне от политических процессов в Грузии. Глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Евронест» Андрюс Кубилюс еще в мае предупредил: Грузия может потерять значительную часть денежной помощи от ЕС, направленной на борьбу с пандемией коронавируса, если правительство «Грузинской мечты» не выполнит взятые на себя обязательства по реформированию судебной и избирательной систем. В итоге Тбилиси деньги все же получил. Но недовольство евродепутатов осталось.

Впрочем, это не мешает грузинскому правительству заявлять о своих успехах на европейском направлении. Страна в начале 2020 года председательствовала в Комитете министров Совета Европы. Правда, из-за пандемии коронавируса председательство оказалось не слишком продуктивным. Но, тем не менее, как заявили в правительстве, все же удалось добиться определенного прогресса.

По словам замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия, в рамках программы председательства Грузия провела соответствующие мероприятия по всем приоритетным направлениям:

«Одним из важных приоритетов для нас были права человека и защита окружающей среды. В связи с этими вопросами была разработана декларация. И очень важно, что эта декларация будет представлена не одной страной, а тремя государствами-председателями – Грузией, Грецией и Германией, которая примет эстафету от Афин в ноябре этого года».

Прогресс наблюдался и по линии НАТО. Североатлантический альянс по итогам двухдневного министериала, впервые в истории состоявшегося в режиме онлайн-конференции, решил расширить Существенный пакет мер для Грузии и пообещал усилить свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе.

Тбилиси и Киев услышали от всех натовских коллег единогласную поддержку перед лицом наступательной политики Москвы, сообщил по завершении двухдневных онлайн-совещаний генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму. И все активнее размещает силы в Черноморском регионе. НАТО в ответ усиливает свое присутствие на суше, на море и в воздухе».

Укрепление сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной, отметил Йенс Столтенберг, рассматривается и в долгосрочном плане «НАТО-2030», который также обсуждался на министериале.

Обновленный пакет Существенных мер является инструментом практической поддержки Грузии, считает министр иностранных дел Давид Залкалиани. Он также добавил, что число входящих в пакет программ увеличится с 14 до 17. Они включают в себя строительство оборонных институтов, логистику, обмен разведданными и безопасность связи, авиацию, противовоздушную оборону, спецназ, морскую безопасность, военную полицию, киберзащиту, стратегические коммуникации, кризисное управление и так далее. Давид Залкалиани не уточнил, о каких сферах сотрудничества пойдет речь в новых программах, но обратил внимание на следующее:

«Этот Существенный пакет усиливает нашу обороноспособность, приближает нас к членству НАТО, и значительно увеличивает нашу совместимость со стандартами НАТО. Думаю, это шаг вперед для Грузии, с точки зрения усиления практических инструментов».

При этом, по мнению украинского издания «Европейская правда», Грузия довольно скоро может стать 31-м членом НАТО. Как утверждают авторы материала под заголовком «Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ)», в штаб-квартире НАТО на техническом уровне уже достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, в статье утверждается:

«Многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса».

Впрочем, в Альянсе явно предпочитают дождаться смены администрации Белого дома, чтобы услышать мнение избранного президента Джо Байдена и его команды.

Но сигналы, что Брюссель готов перейти на новый уровень отношений с Тбилиси, прослеживаются довольно четко: не так давно о необходимости скорейшей интеграции заявляли бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес:

«Мы включили Западную Германию в НАТО, и примерно 35 лет спустя закончилась «холодная война», после чего, конечно, восточная часть Германии также присоединилась к НАТО как часть объединенной Германии. Так что, думаю, прецедент есть».

При этом Ходжес не считает, что членство Грузии в НАТО может как-то спровоцировать Россию. Единственное, что может это сделать – слабость и робость Запада, уверен генерал:

«Если вспомнить все, что Кремль делал в Черноморском регионе после 2008 года: вторжение в Грузию, вторжение в Крым, вторжение в Донбасс, введение войск в Нагорный Карабах, оккупация Приднестровья – все это произошло после того, как США значительно сократили в Европе свой военный потенциал, а страны Европы значительно снизили свой».

На возможность близкого североатлантического будущего Грузии также намекнул на встрече с грузинским премьером не склонный к демагогии нынешний генсек Альянса Йенс Столтенберг:

«Ранее в этом году союзники согласились дополнительно усилить наше (НАТО и Грузии) партнерство, включая взаимное предоставление большего количества радиолокационных данных, сотрудничество для противодействия гибридным угрозам, а также проведение совместных учений на Черном море. И я призываю вас (правительство Грузии) полноценно использовать эти возможности, чтобы приблизиться к НАТО. А также – чтобы подготовиться к членству».

Ключевой, по мнению специалистов, является именно последняя фраза – «подготовиться к членству».

Георгий Гахария тему поспешил развить, указав на новую роль Грузии в сфере безопасности в Черноморском регионе. По мнению премьера, это может расширить окно возможностей для Тбилиси в углублении отношений с НАТО.

«Мы подтверждаем готовность продолжать реформы в различных направлениях, что очень важно. Сотрудничество между НАТО и Грузией должно углубляться. Самая важная часть для нас – представить новую роль Грузии в сфере безопасности Черного моря. Это окно наших возможностей для того, чтобы углубить отношения с НАТО».

По мнению политолога Тенгиза Пхаладзе, главное для Грузии сейчас постоянно напоминать о себе чиновникам в НАТО и США:

«Есть две возможные стратегии движения к членству в НАТО. Первая – согласовывать с Альянсом планы сближения, постепенно их выполнять и надеяться на переход со временем на следующий уровень отношений. Вторая – изначально ставить перед собой сверхвысокие задачи – и Грузия выбрала именно ее. Важно, что ни Германия, ни Франция вообще не выступают против вступления Грузии в НАТО. Более того, они активно помогают с нашей адаптацией к нормам Альянса. Их позиция скорее выглядит так: принимать можно, но не сейчас, а когда-нибудь потом».

Но в изменившихся реалиях на Южном Кавказе после второй Карабахской войны, это «когда-нибудь, потом» может превратиться в «слишком поздно», считает аналитик Центра стратегического анализа Лаша Дзебисашвили:

«В этих условиях положение Грузии крайне осложнилось. У нас два выхода, и когда я говорю «у нас», я имею в виду наше правительство. Потому события развиваются так, что бездействие в данном случае равно предательству. Или мы ухитряемся стать членами НАТО, на что в ближайшее время шансов практически нет, или всеми силами превращаемся в неприступную крепость, на что как раз нет желания у властей. Проблема в том, что третьего варианта не существует, так, может быть, пора начать действовать?»

При этом аналитики отмечают: при президентстве Джо Байдена, куда больше внимания обращающего на альянсы, чем Дональд Трамп, у Грузии гораздо больше шансов. Впрочем, эти шансы Грузии существенно подпортила ситуация с парламентскими выборами, когда оппозиция, несмотря на призывы международных посредников, отказывается признавать их результаты и, как следствие, входить в парламент. С такой откровенно подмоченной на международной арене репутацией Тбилиси рассчитывать на приглашение в ближайшей перспективе не стоит, считают большинство экспертов. Сначала нужно доделать «домашнее задание» и обеспечить работу демократических институтов.