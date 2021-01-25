ПАСЕ «Мечты»

В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузию представляет делегация депутатов парламента 10-го созыва. Состоит она в основном из представителей правящей партии. Впрочем, многие в ПАСЕ, которая ознакомилась сегодня с отчетом о ноябрьских выборах, считают, что отказ грузинской оппозиции войти в парламент не соответствует интересам страны.

Парламентские выборы в Грузии были в основном конкурентными, а основные свободы в целом были защищены – такого мнения придерживается большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, зимняя сессия которой стартовала сегодня в Страсбурге. Депутаты в числе прочих вопросов заслушали отчет о соответствии процесса избирательной кампании и непосредственно голосования международным стандартам. А также выслушали главу грузинской делегации Каху Кучава. Последний заверил коллег по ПАСЕ, что «Грузинская мечта» обеспечила максимальную прозрачность волеизъявления народа, а замечания будут учтены:

«Последние выборы были связаны с пандемией COVID-19. Мир был вынужден адаптироваться к новым реалиям, чтобы не подвергать опасности демократию перед лицом рисков для здоровья. Правительство Грузии не жалело усилий для обеспечения прохождения выборов в полном соответствии с международными стандартами и рекомендациями в области здравоохранения, включая соблюдение санитарных мер на избирательных участках. Парламент также усовершенствовал законодательство для людей, находящихся в карантине или изоляции, чтобы позволить им голосовать. Мы приветствуем в основном положительную оценку международных наблюдателей, которую разделяет международное сообщество. В этой оценке четко говорится, что парламентские выборы 31 октября были конкурентными и что основные права в целом были защищены. Тем не менее, недостатки были выявлены, и мы ценим работу автора отчета, г-на Кокса, и готовы должным образом устранить недостатки, выявленные миссией, включая вопросы финансирования избирательной кампании».

При этом Кучава посетовал на то, что главные оппозиционные силы отказываются входить в парламент, несмотря на призывы дипломатов перенести политические дебаты с улицы в стены законодательного органа:

«Также важно, чтобы оппозиция была вовлечена в этот процесс, и наши международные партнеры призывают оппозицию пройти в парламент. Мы надеемся, что она воспользуется мандатами, данными ей 800 000 избирателей, и вернется к демократическому процессу, с улицы в парламент, потому что нет доказательств, которые ставили бы под сомнение результаты выборов».

Позиция Кучава нашла отклик у многих депутатов ПАСЕ. В частности, сам докладчик по Грузии, депутат парламента из Нидерландов Тини Кокс, хоть и отметил проблемы, выявленные наблюдателями в ходе выборов, тем не менее, тоже призвал оппозицию прекратить саботировать законодательный процесс:

«Эти выборы были конкурентными и относительно свободными. В выборах участвовали 48 партий и два блока. Десять партий добились успеха. Основная проблема на этих выборах заключалась не в степени свободы, а в степени справедливости. Как отметила наблюдательная миссия, в ходе избирательной кампании правящая партия игнорировала черту, отделяющую ее от государства (использовала административный ресурс). Еще одна серьезная проблема заключается в том, что другие партии решили бойкотировать новый парламент, что противоречит самой сути выборов, которые подразумевают представление электората в парламенте. Наши содокладчики уже призвали их занять места в новом парламенте для укрепления демократии в Грузии. На наш взгляд, это разумный совет».

Кокс призвал «Грузинскую мечту» и оппозиционные партии вступить в конструктивный диалог, чтобы решить все возникшие проблемы и продолжить избирательную и судебную реформу.

Впрочем, с тем, что выборы в Грузии в целом соответствовали международным стандартам, согласны не все. Радикальную позицию по этому вопросу заняла депутат литовского парламента Лайма Андрикене. По ее словам, «эти выборы были худшими в новейшей истории Грузии»:

«В 2018 году я была главой наблюдательной миссии на президентских выборах. Так что у меня есть возможность сравнить президентские выборы 2018 года и парламентские выборы 2020 года. Не могу согласиться с положительной оценкой выборов 2020 года. По мнению местных НПО, которые наблюдали за выборами в течение многих лет, это были худшие выборы в новейшей истории Грузии, и это был шаг назад на пути к демократическому развитию. Правильным результатом было бы создание коалиционного правительства, что произошло бы впервые в истории Грузии, но в ночь выборов произошел очень плохой факт – фальсификация бюллетеней и организованное давление на избирателей с помощью криминальных элементов, маргинализация оппозиционных партий и т.д. Все эти инструменты использовались правительством».

Как отметила литовский депутат, переговорный процесс, длившийся два месяца, приостановлен, поскольку правительство Грузии отказывается идти на компромисс.

Впрочем, большинство депутатов все же придерживаются позиции, что политические вопросы нужно решать не путем уличных протестов. То, что грузинская делегация была представлена лишь одним депутатом не от правящей партии – Фридоном Инджия, который вошел в парламент вопреки решению объединенной оппозиции, не стало препятствием для переизбрания нового председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе вице-президентом ПАСЕ.

Вместе с тем, грузинская делегация вместе с украинской оспорили полномочия российских коллег на основании того, что «Россия продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях» и тем самым нарушает резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Жалоба передана в мониторинговый комитет, депутаты ПАСЕ вернутся к вопросу полномочий российской делегации 28 января.