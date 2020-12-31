Грузия 2020: год политических и пандемических разочарований

Весь 2020 год в Грузии боролись с пандемией и политическим кризисом. Сначала на обоих фронтах дела шли удачно, страна отмечала успехи на обоих фронтах, но к концу года надежды обернулись разочарованием. Грузия не справилась со второй волной коронавируса, а прошедшие на его фоне парламентские выборы вписали политический кризис в повестку и следующего года.

Еще больше синего. Цвет и мечта грузинского парламента

Совсем не таким виделось обществу главное политическое событие 2020 года в Грузии – выборы нового парламента. Ему предрекали быть многопартийным, без традиционного подавляющего большинства одной политической силы, в данном случае – «Грузинской мечты». Это позволило бы парламенту создать коалиционное правительство, чего не бывало в Грузии за все 30 лет независимости.

Итоги выборов, действительно, напомнили советское прошлое: «Грузинская мечта» со своим партийным знаменем синего цвета в третий раз оказалась в подавляющем большинстве, и с правом самостоятельного, безо всякой коалиции, формирования правительства. Такого после советской Компартии в Грузии не удавалась ни одной политической силе. Оппозиция отказалась признать официальные итоги ЦИК и объявила бойкот новому парламенту.

Советским гимном и синими, в цвет флага «Грузинской мечты», дымовыми шашками отметили ее гордое одиночество на первом пленарном заседании 11 декабря представители оппозиции. Участник перформанса Анна Долидзе оповестила общество о том, что партийный цвет «Мечты» в парламенте теперь тотальный, и ситуация схожа с советской:

«С сегодняшнего дня у нас будет синий парламент. Нашей страной управляет синяя Компартия. Никакой разницы, кроме цвета – была красная Компартия, сегодня у нас синяя Компартия. Пусть эти 90 депутатов «Грузинской мечты» будут там одни, пусть осознают, что впервые в истории Грузии они управляют парламентом, который абсолютно не отражает выбор грузинского народа. Но главное то, что существование этого парламента очень скоро завершится».

Принять то, что «Грузинская мечта» в новом парламенте получила 90 мандатов, а остальная оппозиция в лице восьми партий – 60, представителям оппозиции и гражданского сектора особенно тяжело, с учетом тех усилий, которые предпринимались все эти годы для формирования избирательной системы, максимально гарантирующей всем политическим силам равные условия, а также проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Такой моделью в Грузии считают полностью пропорциональную избирательную систему. Принять ее «Грузинская мечта» обещала еще в 2012 году, после прихода к власти, но отложила до 2024 года. Из-за провала избирательной реформы политический кризис в стране усугубился в конце 2019 года и перекинулся на 2020-й.

Парламентская оппозиция еще тогда обвиняла власть в возрождении советского духа правления и в феврале 2020 года даже прервала в знак протеста доклад спикера парламента запуском гимна СССР в зале заседания.

В решении политического кризиса пытались помочь послы США и ЕС в Грузии. При их содействии 8 марта 2020 «Грузинская мечта» и оппозиционные силы договорились о том, что выборы осенью пройдут не по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе в соотношении 77/73, а максимально приближенной к пропорциональной модели.

Тогда же, отмечая историческое значение договора, один из лидеров «Грузинской мечты», спикер парламента Арчил Талаквадзе предрек победу своей партии:

«Была достигнута договоренность по следующим вопросам: соотношение между пропорциональными и мажоритарными кандидатами на выборах 2020 года составит 120/30. Проходной барьер определен на уровне одного процента. Кроме того, политическая партия, получившая менее 40% поддержки, не сможет сформировать правительство, и тут я хотел бы напомнить сторонникам, что мы никогда не получали на предыдущих выборах меньше. Следовательно, на выборах 2020 года мы также планируем заручиться 40%-ной поддержкой».

Мало кто предполагал тогда, что анонсированная весной «Мечтой» 40%-ная поддержка осенью на выборах достигнет 48.22% и станет очередной головной болью, в том числе для послов США и ЕС. Им, спустя девять месяцев, вновь придется усаживать за стол переговоров представителей власти и оппозиции для поиска выхода из очередного политического кризиса, теперь уже возникшего из-за итогов парламентских выборов.

Весной оппоненты власти были сконцентрированы на еще одном условии договора – освобождении из-под стражи оппозиционных лидеров и прекращении политически мотивированных уголовных дел. «Грузинская мечта» напрочь отказывалась признать в договоре такой пункт, тем более, наличие в стране политзаключенных.

Но наряду с грузинскими оппозиционерами, лидера «Европейской Грузии» Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа стали называть политзаключенными, в том числе, американские конгрессмены и европарламентарии.

Среди них был и депутат из Испании Начо Санчес Амор:

«Очень обеспокоен последними политическими событиями в Грузии. Страна имеет давнюю историю политических репрессий. К сожалению, прошлое становится болезненным настоящим. Любой политический деятель, – а Угулава является ключевым, – должен сидеть за столом переговоров, а не в тюремной камере», – писал на своей странице в Twitter европарламентарий.

Чтобы разрешить политический кризис, президент Саломе Зурабишвили 15 мая 2020 года помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, назвав оппозиционных лидеров «одиозными фигурами», с которых помилование не снимает вины.

Но совладелец ТВ «Мтавари» Георгий Руруа оставался под стражей, и в знак протеста оппозиция отказывалась принять участие в голосование о конституционных поправках, необходимых для реформы избирательной системы.

«Грузинская мечта» обвинила «Нацдвижение» и «Европейскую Грузию» в деструктивности. Но за счет мобилизации независимых депутатов смогла в конце июня принять конституционные поправки, необходимые для избирательной реформы.

Однако еще большим своим успехом власти считала политику борьбы с пандемией, благодаря которой справились с первой волной. В доказательство приводилась статистика. С момента выявления первых случаев, с марта по июнь, число зараженных коронавирусом не превышало 900 человек, а умерших – 15.

Но оппозиция была недовольна тем, что власти не спешили после локдауна ослаблять ограничения. В конце июня депутат «Европейской Грузии» Гига Бокерия недоумевал – почему Грузия отложила на месяц начало регулярных полетов, в то время как страна может оказаться в списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз?

«ЕС открывает, а вы закрываете страну для регулярных полетов? В том числе в те страны, где эпидемическая ситуация хорошая – Польша, страны Балтии. Чем это можно объяснить – политической глупостью или у вас тайная задумка? Объясните».

Выборы обещали больше чем «Или Бидзина, или Миша»

Оппозиция опасалась, что, настаивая на антиковидных мерах, власть хочет ограничить предвыборную деятельность других политических партий. На новую модель, которая давала маленьким партиям больше шансов попасть в парламент, рассчитывала, в том числе, и лидер «Единой Грузии – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Она после утверждения избирательной реформы обратилась к избирателю:

«Хочу обратиться к населению Грузии. Друзья, теперь слово за вами. Вы должны сделать многопартийный выбор. Вы не должны становиться перед выбором: «Или Бидзина, или Миша, или один, или второй».

Оппозиционный спектр попытался выступить единым фронтом против власти. Даже сложился определенный консенсус по поводу идеи коалиционного правительства. Несмотря на то, что новоиспеченные партии «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Алеко Элисашвили – Граждане» позиционировали себя той третьей силой, которая освободит Грузию от многолетней политической биполярности.

Эта идея не понравилась третьему президенту Михаилу Саакашвили, который открыл из Украины дружественный огонь по грузинской оппозиции:

«Я вообще не вижу партийную коалицию, я вообще не верю в политические партии и «партийки». На этих выборах или «Национальное движение» возьмет большинство, или Грузия погибнет».

Кроме этого, Саакашвили уверял, что только его премьерство спасет Грузию, обещал, что больше не допустит ошибок, главной из которых считает несправедливую судебную систему, за что в ходе предвыборной кампании несколько раз извинился и обещал вернуться, чтобы исправить, в первую очередь, ситуацию в судебной системе:

«И все потому, что я на себе испытал, что значит несправедливый суд. Кто-кто, а я точно знаю, страшнее этого ничего не существует: я, мои близкие, многие из вас это испытали на себе. В том числе и во время моего президентства, и это одно из самых болезненных воспоминаний, которые у меня остались. Это одна из самых тяжелых ошибок, которую я допустил, не сумев создать в свое время лучшую судебную систему. И это ошибку я больше никогда не повторю».

В свою очередь, в июле 2020 председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили уверял избирателя, что его партия уже принесла Грузии мир и стабильность, и успех в борьбе с коронавирусом:

«Этот кризис показал всем, что рычаги управления страной в надежных руках, что власть «Грузинской мечты» – это гарант спокойствия и мира, так как она проводит рациональную и прагматичную политику. Могу с уверенностью сказать, что команда, которая сегодня у власти, в силах взять на себя ответственность за всю страну», – заявил Бидзина Иванишвили на презентации мажоритарных кандидатов своей партии. Его выступление часто перебивали аплодисментами, что заставило грузинских наблюдателей заключить: партийное собрание «Грузинской мечты» прошло в духе советской эстетики.

Американские конгрессмены в политике Иванишвили увидели более тесную связь с современной Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Иванишвили была объявлена эпистолярная война, в ходе которой группа американских законодателей даже выступила с рекомендацией ограничить финансирование Грузии, пока власти не осуществят определенные реформы в избирательной и судебной системе. Одна из оценок американских конгрессменов к Иванишвили звучала так:

«Бидзина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии от имени России».

Американских друзей поправили в правящей «Грузинской мечте». «Иванишвили – гарант суверенности и государственности Грузии», – заверила тогдашний министр юстиции Тея Цулукиани.

Она, как и ее однопартийцы, в критике из Вашингтона и Брюсселя винили «Нацдвижение» и «Европейскую Грузию». Жесткие взаимные нападки политических оппонентов усиливались с приближением выборов. Местные НПО, наблюдавшие за ходом предвыборной гонки, указывали на то, что на этих выборах страна не освободилась от таких печальных традиций, как насилие над партийными активистами, запугивание и подкуп избирателей, и использование административного ресурса.

Вместе с повышением политического градуса накалялась ситуация и в связи усилением пандемии. Надежда на то, что за ходом выборов в день голосования смогут следить большое количество международных наблюдателей и смогут зафиксировать нарушения, не оправдалась. Пандемия коронавируса осложнила прибытие наблюдателей, и за день до выборов, 30 октября, посол ЕС в Грузии Карл Харцель сообщил, что организация приняла нестандартные решения:

«Мониторинговая миссия Евросоюза задействует более 70 команд для посещения более 1000 избирательных участков в Грузии. Они будут передвигаться на автомобилях со специальной маркировкой ЕС, и носить жилеты и кепки с аналогичной маркировкой. Наблюдатели будут также строго соблюдать все меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19».