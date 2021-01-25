МИД Грузии назвал встречу Лаврова с Медоевым «очередным провокационным шагом России»

МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.

«Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителем оккупационного режима Цхинвали является очередным провокационным шагом России, который представляет собой продолжение политики, направленной против грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении МИД Грузии.

В ведомстве заявили, что «подобными действиями, Россия тщетно пытается достичь легитимации оккупационных режимов, поскольку продолжает оккупировать неделимые регионы Грузии и предпринимать шаги по их фактической аннексии, что является грубым нарушением обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

«Страсбургский суд привлек Российскую Федерацию к ответственности за нарушения фундаментальных норм международного права и прав человека во время войны в августе 2008 года, а также в период оккупации, включая нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в их родные дома. Данное решение подчеркивает важность справедливой и мирной борьбы Грузии за укрепление суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.