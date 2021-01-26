Гахария: Транспорт в Тбилиси может заработать в ближайшее время

Муниципальный транспорт и отдельные отрасли экономики могут заработать в Тбилиси в ближайшее время, если показатель положительных случаев тестирования на коронавирус упадет ниже 4%, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Как только показательно положительных случаев в стране, в городе, в отдельном регионе упадет ниже 4%, мы сможем ускорить тот план открытия, который уже представлен. Например, если в Тбилиси показатель положительных случаев упадет ниже 4% в ближайшую одну неделю, то, безусловно, мы должны говорить и об открытии муниципального транспорта, и о тех отраслях экономики, открыть которые позволяет эпидситуация», – заявил Гахария.

«Причинно-следственная связь чрезвычайно важна, все это должно быть последовательным, сбалансированным и поэтапным, но конечная цель – быстрое восстановление экономики за счет баланса», – сказал Гахария.

Как пишет «Новости-Грузия», за последнюю неделю показатель положительных ответов на тестирование в среднем по стране составил 6%.