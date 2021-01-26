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В Москве проходят переговоры глав МИД России и Ирана
Кризис вокруг Нагорного Карабаха был урегулирован при посредничестве России, в результате совместной заботы Тегерана и Москвы, а теперь стал возможностью для мира и дружбы в регионе. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Глава российского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявил, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе.
«С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении», – сказал Лавров.
Как пишет агентство IRNA, в Москве Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что цель его регионального турне – создание шестистороннего формата сотрудничества на Кавказе (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
После визитов в Баку и Москву глава МИД Ирана также посетит Грузию, Армению и Турцию.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
Другие новости дня
В Кремле отказались разглашать имена владельцев дворца в Геленджике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "дворец в Геленджике" принадлежит предпринимателям и Кремль не собирается разглашать их имена.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что ни ему, ни его близким этот объект не принадлежит. Журналисты указали, что в расследовании это и не утверждалось и речь идет о его регистрации "на неких номинальных лиц".
"Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен",– цитирует Пескова "Интерфакс".
По его словам, очевидно, что его "владельцами являются предприниматели" – один или несколько "прямо или опосредованно владеют этим объектом". "Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", – сказал он.
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком 19 января. В нем утверждается, что эта резиденция площадью 68 гектаров на мысе Идокопас стоит около миллиарда долларов. Его возведение спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
Песков ранее отрицал, что у Путина есть дворец и назвал фильм о резиденции – "чушью" и "компиляцией". Накануне Путин заявил, что этот объект не принадлежит ни ему, ни его родственникам. По его словам, авторы расследования "все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".
Однако три компании-подрядчика уже подтвердили, что "дворец Путина" из расследования Навального действительно строился для президента России. Это "Профима", которая в своих документах подтвердила, что это поместье имеет отношение к Путину. "Прасковеевку" в качестве резиденции главы государства на своем сайте указывала московская компания "Аэрокомплекс", поставлявшая оборудование для вертолетной площадки на мысе Идокопас. Назвала резиденцией президента РФ "Прасковеевку" на своем сайте и компания "Оптима комплект строй" – в 2009 году она занималась "устройством каучукового покрытия Regupol" во дворце.
"Задача была скрыть объект со стороны моря". Как охраняли "дворец Путина" и почему про него знал весь Геленджик:
Бывшая сотрудница флотской разведки США осуждена за попытку шпионажа для России
Суд в Западной Виргинии приговорил к 11 годам заключения бывшую сотрудницу флотской разведки США Елизабет Ширли за намерение передать секретные документы России и похищение собственной дочери. 47-летняя американка рассчитывала получить убежище в стране, которая не выдаст её с дочерью на родину.
Ширли — бывшая военнослужащая американской армии, работавшая во флотской разведке, Пентагоне, министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях-подрядчиках Пентагона. У неё был доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". В июле 2019 года она взяла свою живущую у бывшего мужа дочь и уехала с ней в Мехико.
Там она планировала связаться с представителями российского правительства, чтобы запросить переселение в другую страну. С собой она взяла секретные документы, к которым у неё был доступ.
В Мехико её нашли представители американских властей и мексиканской полиции. Бывшей разведчице было предъявлено обвинение в сокрытии несовершеннолетнего от законного опекуна. В ходе изучения её электронных устройств у неё было обнаружены секретные документы Агентства национальной безопасности и флотской разведки и письмо российскому правительству, с которым она пыталась выйти на связь.
В июле Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила 8 лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и 3 года за похищение ребёнка родителем. "Ширли занимала должность, требующую высочайшего доверия. Когда она совершила свои преступления, она не только нарушила это доверие, но и чуть не поставила под угрозу своих работодателей и коллег", — заявил на суде представитель ведущего дело ФБР.
В Нидерландах третья ночь беспорядков из-за комендантского часа
В Нидерландах полиция задержала около 150 человек в ночь на вторник – третью ночь беспорядков по всей стране, начавшихся после введения властями комендантского часа.
Решение связали с попытками остановить распространение коронавирусной инфекции. Недовольные введённой мерой в ходе протестов поджигали автомобили, забрасывали полицейских камнями, громили и грабили магазины.
В Роттердаме, где задержали примерно 60 человек, в столкновениях пострадали не менее 10 сотрудников полиции. Два фотокорреспондента получили травмы в Амстердаме и Харлеме.
С начала пандемии COVID-19 коронавирусом в Нидерландах заразились свыше 950 тысяч человек, умерли более 13 с половиной тысяч заболевших. С середины декабря в стране закрыты школы и часть магазинов, двумя месяцами ранее по распоряжению властей перестали работать бары и рестораны.
Нынешний комендантский час – первый в Нидерландах со времен Второй мировой войны. Его ввели после предупреждения Национального института здравоохранения об опасности новой волны заболеваний из-за так называемого "британского варианта" коронавируса. При этом суточный прирост заболевших COVID-19 в стране снижается несколько недель подряд.
Гахария: Транспорт в Тбилиси может заработать в ближайшее время
Муниципальный транспорт и отдельные отрасли экономики могут заработать в Тбилиси в ближайшее время, если показатель положительных случаев тестирования на коронавирус упадет ниже 4%, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Как только показательно положительных случаев в стране, в городе, в отдельном регионе упадет ниже 4%, мы сможем ускорить тот план открытия, который уже представлен. Например, если в Тбилиси показатель положительных случаев упадет ниже 4% в ближайшую одну неделю, то, безусловно, мы должны говорить и об открытии муниципального транспорта, и о тех отраслях экономики, открыть которые позволяет эпидситуация», – заявил Гахария.
«Причинно-следственная связь чрезвычайно важна, все это должно быть последовательным, сбалансированным и поэтапным, но конечная цель – быстрое восстановление экономики за счет баланса», – сказал Гахария.
Как пишет «Новости-Грузия», за последнюю неделю показатель положительных ответов на тестирование в среднем по стране составил 6%.
Аслан Бжания о нагрузках на электросети: «В пятницу наступает «час икс»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня посетил компанию «Черноморэнерго». Бжания поинтересовался выполнением своего поручения относительно незаконного потребления электроэнергии. В минувшую пятницу он поставил задачу в течение недели снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 года плюс пять процентов.
«В пятницу наступает «час икс», – сказал Бжания на сегодняшней встрече с гендиректором «Черноморэнерго» Михаилом Логуа.
Абхазский лидер также сообщил, что уже направил в парламент пакет законопроектов об усилении мер ответственности за незаконное подключение майнинговых ферм.
«Надеюсь, депутаты их поддержат, я на это очень рассчитываю. Это будут беспрецедентные по своим размерам штрафы, возможность конфискации оборудования и привлечение к уголовной ответственности», – сказал Бжания.
Глава «Черноморэнерго», в свою очередь, сообщил, что за два дня в Абхазии отключили майнинг-объекты, мощность которых превышала 50 мегаватт.
«Это хорошая тенденция, однако есть опасения, что если эта работа не будет носить системный характер, нагрузки опять возрастут», – отметил Логуа.
Относительно суточного потребления электроэнергии глава «Черноморэнерго» сообщил: «За день до совещания у президента оно достигло 11,8 млн кВ час – такого рекордно-высокого потребления не было ранее. После совещания потребление падает ежедневно и в понедельник составило 9,8 млн кВ час.».
- В ноябре прошлого года в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – возникший на фоне роста потребления криптоферм дефицит электроэнергии. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Энергокризис усугубила остановка на ремонт «Ингури ГЭС» - единственного источника электроэнергии для самопровозглашенной республики. В настоящее время электроэнергия поступает в Абхазию из России.
- Ранее гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана обсудят создание нового транспортного коридора
27 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, рассказали РБК два источника – в правительствах России и Армении.
РБК пишет, что в российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской – Мгер Григорян, с азербайджанской – Шахин Мустафаев.
Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января – на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств – президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.
Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения – раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны в Абхазии в 1992-1993 годах прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, рассказал собеседник РБК.
На встрече 11 января главы России, Армении и Азербайджана договорились, что рабочая группа должна представить список и график выполнения проектов до 1 марта.
- Ранее Ильхам Алиев заявил, что «открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».
- Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
Дональд Трамп открыл офис во Флориде – для политической деятельности
Бывший президент США Дональд Трамп открыл офис во Флориде, куда он уехал из Вашингтона по истечении срока своих полномочий 20 января.
В сообщении, распространённом помощниками Трампа, говорится, что новый офис будет отвечать за управление корреспонденцией, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью экс-главы государства в интересах Соединённых Штатов и для продвижения повестки его бывшей администрации.
Сообщение появилось в понедельник – в тот же день, когда Палата представителей официально представила Сенату статью импичмента Трампа, обвиняющую политика-республиканца в подстрекательстве к мятежу – после событий 6 января, когда группа радикальных сторонников Трампа штурмовала здание Капитолия.
В среду на прошлой неделе, в последний день своего президентства, Трамп сказал в прощальной речи: "Мы вернёмся в той или иной форме". С тех пор, вылетев в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, экс-президент не появлялся на публике.
Reuters напоминает о публикации the Wall Street Journal о том, что перед тем, как покинуть Белый дом, Трамп, так и не признавший своего поражения на выборах президента, обсуждал с помощниками возможность формирования новой партии под названием "Партия патриотов".
В случае вынесения обвинительного приговора Трампу в Сенате на процессе по импичменту, который должен начаться 8 февраля, политик не сможет вновь баллотироваться в президенты. Но поддержит ли осуждение Дональда Трампа необходимое для этого количество в две трети сенаторов, пока остаётся неясным.
Байден: США обеспокоены поведением России и ситуацией с Навальным
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты готовы одновременно сотрудничать с Россией по вопросам, которые представляют интерес для обеих стран, и в то же время давать Москве понять, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального или хакерскими атаками против американских организаций.
Байден впервые после своего вступления в должность президента лично высказался об американо-российских отношениях. Ранее пресса со ссылкой на его окружение писала, что новый президент выступает против новой "перезагрузки" в отношениях с Москвой, но будет стремиться сохранить существующие договорённости о контроле над вооружениями.
Говоря с журналистами в понедельник, Байден упомянул о договоре СНВ-3, действие которого истекает в феврале, и подтвердил, что США выступают за его продление. Он ответил на вопрос о том, не помешает ли заключение в России под стражу Алексея Навального переговорам о продлении договора.
При этом Байден подтвердил, что дал поручения разведывательным ведомствам США подготовить обновлённую информацию по таким вопросам, как отравление Навального, хакерские атаки и сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за гибель солдат США в Афганистане. "Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией", – сказал Байден.
Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп избегал прямой критики России и её президента Владимира Путина. При этом его администрация ввела против России ряд санкций, а также вышла, в частности, из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности.
- Ранее в понедельник российские информагентства сообщили, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсуждал продление договора СНВ-3 в телефонном разговоре с новым советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.
- В последние дни ряд представителей властей США выступали с призывами освободить Навального, а также осуждали применение силы против участников мирных протестов в России.
- Николай Патрушев, в свою очередь, во вторник высказал мнение, что Навальный, который после возвращения в Россию 17 января был помещён в СИЗО на 30 суток и которому грозит реальный срок по уголовному делу, "нужен Западу" для "дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов"". По словам Патрушева, Навальный "за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом". Интервью секретаря российского Совбеза публикуют "Аргументы и факты".
В решении ЕСПЧ Сухуми увидел «конфронтационный настрой Тбилиси»
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» спустя пять дней после его обнародования. В Сухуми говорят, что выводы суда «оказались далекими от тех, которые ожидали увидеть в Тбилиси».
«Но, несмотря на это, Грузия и ее западные партнеры предпочитают делать вид, что добились какой-то беспрецедентной «исторической победы», – сказано в заявлении.
В министерстве недовольны тем, что рассмотрение дела проходило без участия Абхазии и Южной Осетии. Интерпретируя документ, в Сухуми также заявили, что суд «не поддержал утверждения властей Грузии о «вторжении» вооруженных сил РФ на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года».
«Было признано, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8 – 12 августа 2008 года находится за пределами юрисдикции европейских судей. Кроме того, ЕСПЧ не было установлено ни одного случая нарушения вооруженными силами РФ прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – говорится в заявлении.
«Вынесенное по многолетнему настоянию Грузии решение ЕСПЧ еще раз продемонстрировало конфронтационный настрой Тбилиси, приверженность к продолжению порочной политики международной изоляции Абхазии и Южной Осетии, а также полное отсутствие политической воли к взаимоуважительному, равноправному диалогу», – отметили в абхазском ведомстве.
В Сухуми оценили и слова депутата Европарламента Марины Кальюранд, призвавшей Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Заявление Кальюранд названо «конъюнктурным и совершенно оторванным от реальности».
Ранее президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» «односторонним, политизированным документом».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Коронавирус в Грузии: 1006 новых случаев, 25 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3096 человек . В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
За сутки в стране выявили 1006 новых случаев коронавируса (днём ранее – 298). Было проведено 17 349 тестов, из них PCR-тестов – 11 492, экспресс‐тестов на антиген – 5857.
За сутки выздоровели 1050 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 254 822, выздоровевших – 244 446.
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
Иран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
Тегеран приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества, – заявил в ходе визита в Баку министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Он охарактеризовал установление спокойствия и мира в регионе как «прекрасную возможность для сотрудничества между двумя странами в области транзита и активизации коридоров Восток-Запад и Север-Юг».
Сегодня в рамках регионального турне Мохаммад Джавад Зариф в Москве встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего посетит Тбилиси, Ереван и Анкару.
Накануне в МИД РФ заявили, что «поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности».
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
Статья импичмента Трампа представлена Сенату Конгресса США
В понедельник Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, содержащее одну статью импичмента. Этот шаг дает начало процессу суда над бывшим президентом в верхней палате Конгресса.
Обвинительное заключение содержит одну статью, в которой Дональд Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу". Так Палата представителей формально квалифицировала выступление президента Трампа на многотысячном митинге своих сторонников 6 января, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке прервать процесс утверждения результатов президентских выборов.
Процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Сенате должен начаться 8 февраля. В случае признания виновным Дональд Трамп лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих президентских выборах. Однако пока лишь один сенатор-республиканец Митт Ромни высказался в поддержку импичмента Дональда Трампа. Для осуждения бывшего президента в Сенате потребуется две трети голосов членов верхней Палаты Конгресса, то есть за это должны проголосовать все сенаторы-демократы и 17 сенаторов-республиканцев, что, по словам экспертов, маловероятно.
Президент США Джо Байден заявил в понедельник о том, что он поддерживает предание бывшего президента суду Сената, несмотря на то что этот процесс может возыметь негативные последствия для сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партий в Сенате, который должен одобрить членов кабинета Джо Байдена и рассмотреть проекты важных законопроектов, предлагаемых новым президентом США. Тем не менее, заявил Джо Байден, "последствия будут худшими, если этого процесса не произойдет".
Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, кого подвергнут импичменту после ухода с должности.
Путин рекомендовал запретить уравнивание ролей СССР и Германии во Второй мировой войне
Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству, сообщает Кремль.
Соответствующие поправки в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" рекомендовано подготовить к рассмотрению в период весенней сессии.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны, в мае 2020 года предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. В правительстве законопроект не поддержали, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма.
Позже, в октябре 2020-го, запретить сравнивать цели Германии и СССР во Второй мировой войне предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она заявила, что в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи. "Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством", – сказала Ямпольская.
Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно "аккуратно".
Ранее президент неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления о том, что роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинаковы, Путин называл "чушью собачьей".
В Тбилиси задержан заместитель главы администрации Чугуретского района
Сотрудники антикоррупционного Агентства Службы государственной безопасности на основании постановления суда задержали заместителя главы районной администрации (гамгебели) Чугуретского района Тбилиси за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии, которая опубликовала и кадры задержания.
Как пишет «Новости-Грузия», следствие не публикует имени задержанного, однако из сообщений СМИ стало известно, что его зовут Ладо Гогсадзе.
Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства», что наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.
Следствие установило, что 30 апреля прошлого года был объявлен электронный тендер на укрепление жилого дома на улице Арагвиспирели №32 в Чугуретском районе. Стоимость тендера составляла 126 572 лари (38 тысяч долларов). Желание участвовать в тендере выразили две компании.
Заместитель главы районного правления, как ответственное лицо тендерной комиссии, превысил свои должностные полномочия, и 29 мая 2020 года пригласил в свой рабочий кабинет представителя одной из компаний-участниц. Чиновник заявил, что в тендере должна была победить определенная компания, которой он отдает предпочтение, поэтому посоветовал предпринимателю не принимать участие в закупках. В противном случае чиновник пригрозил создать проблемы во время проведения работ. Также чиновник пообещал, что в будущем окажет этой компании поддержку во время проведения тендеров.
Несмотря на это предупреждение, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с требованиями закона и выиграла его, так как предложила самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически создавал компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. В итоге у компании действительно возникли проблемы и контракт с ней был разорван.
В СГБ отмечают, что в результате неправомерных действий заместителя гамгебели, компания не смогла продолжить работы, предусмотренные проектом. Как следствие, так и не были проведены работы по укреплению жилого дома, что существенно нарушило законные интересы местных жителей, компании и государства.
МИД Грузии назвал встречу Лаврова с Медоевым «очередным провокационным шагом России»
МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.
«Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителем оккупационного режима Цхинвали является очередным провокационным шагом России, который представляет собой продолжение политики, направленной против грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве заявили, что «подобными действиями, Россия тщетно пытается достичь легитимации оккупационных режимов, поскольку продолжает оккупировать неделимые регионы Грузии и предпринимать шаги по их фактической аннексии, что является грубым нарушением обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».
«Страсбургский суд привлек Российскую Федерацию к ответственности за нарушения фундаментальных норм международного права и прав человека во время войны в августе 2008 года, а также в период оккупации, включая нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в их родные дома. Данное решение подчеркивает важность справедливой и мирной борьбы Грузии за укрепление суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
- 25 января Сергей Лавров и Дмитрий Медоев подписали в Москве план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы. Медоев подчеркнул, что документ имеет большое значение, а Цхинвали «высоко ценит межгосударственные отношения, которые сложились после признания Россией независимости Южной Осетии».
- Сергей Лавров вручил Дмитрию Медоеву нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие» – «за весомый вклад в развитие отношений Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, а также в укрепление безопасности и стабильности в Закавказском регионе».
Джо Байден отменил запрет трангендерам служить в армии США
Президент США Джо Байден в понедельник отменил введенный его предшественником запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах, сообщает «Голос Америки». В заявлении Белого дома говорится, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы.
Позволить всем квалифицированным американцам служить своей стране – значит способствовать большей эффективности вооруженных сил, отмечается в пресс-релизе Белого дома.
В 2016 году президент Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии, не скрывая гендерную идентичность, а также получать медицинскую помощь для совершения трансгендерного перехода.
Президент Дональд Трамп приостановил прием трансгендеров в ряды вооруженных сил. Продолжить службу могли лишь те, кто уже находился в армии к моменту подписания президентского указа.
Ковид в Абхазии: 58 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 471 жителя самопровозглаленной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 58 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 132 человека, 114 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале 24 января скончался пациент 79 лет с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения».
В Сухумской инфекционной больнице находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 28, в сухумском российском военном госпитале - 54 пациента.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11216 человек. 160 летальных случаев. Выздоровели 8992 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Состояние здоровья Александра Анкваба стабильное, с положительной динамикой
«Состояние здоровья премьер-министра Александра Анкваба консилиум специалистов, состоявшийся сегодня, 25 января, оценивает как стабильное, с положительной динамикой», - сообщает пресс-служба кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия.
По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Проводится необходимая медикаментозная терапия.
- СOVID-19 был диагностирован у Александра Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу. 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.
- 18 января, по решению медицинского консилиума, абхазский премьер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Власти Чечни требуют экстрадиции Ахмеда Закаева из Великобритании
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять меры по экстрадиции чеченского оппозиционного политика Ахмеда Закаева из Великобритании, пишет «Кавказ.Реалии».
Как пояснил Саралиев, это связано с высказываниями последнего о спецоперации, в которой были убиты шесть членов подполья. Закаев выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их «национальными героями».
«Террорист Ахмед Закаев в настоящее время проживает в Великобритании, где получил политическое убежище и откуда беспрепятственно и открыто выражает поддержку международному терроризму. В этой связи, прошу Вас, уважаемый Сергей Викторович, направить ноту протеста Великобритании и принять меры по экстрадиции террориста Ахмеда Закаева в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права», – цитирует депутата «Чечня сегодня».
Бывший полевой командир и вице-премьер сепаратистской Ичкерии, политический эмигрант Ахмед Закаев не раз высказывался против действующих чиновников в Чечне. Так, минувшей осенью после появления видео с пытками критика властей он встретился с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Цедерфельт, чтобы обсудить внесудебные расправы, связанные с именем главы Чечни Рамзана Кадырова.
- Ранее глава Чечни пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о той спецоперации. «Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть», – заявил он.
- Спецоперация, о которой идет речь, прошла 20 января в Чечне, в районе села Катыр-Юрт в 30 километрах от Грозного. Среди убитых был амир Аслан Бютукаев, который после смерти руководителя запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.
- Ахмед Закаев – известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как главу правительства Ичкерии за рубежом.
В Грузии неизвестные забросали камнями армянские грузовики
Неизвестные забросали камнями армянские грузовики в грузинском регионе Квемо Картли, возле населенного пункта Квемо Поничала. В МВД Грузии сообщили, что ведется расследование по статье 187 УК Грузии – «повреждение или уничтожение вещи».
Об инциденте сообщило посольство Армении в Грузии.
«Сегодня, после полуночи, возле населенного пункта Квемо Поничала в Грузии неизвестные забросали камнями армянские грузовики, разбили лобовые и боковые стёкла нескольких грузовиков, после чего скрылись с места происшествия. Затем грузовики в сопровождении патрульной полиции доехали до грузино-армянской границы и пересекли её», - сказано в заявлении.
В посольстве говорят, что поддерживает постоянную связь с компетентными органами Грузии и одновременно ведут «активную работу, чтобы виновные были привлечены к ответственности в рамках закона».
Как пишут армянские СМИ, на инцидент отреагировала депутат парламента Армении Тагуи Товмасян. Она обратилась к главе МИД Армении Ара Айвазяну и надеется, что «власти Грузии не оставят безнаказанным это преступление».
Посол США вызван в МИД России из-за предупреждения об акциях протеста
МИД России вызвал посла США в стране Джона Салливана и заявил ему протест из-за предупреждений об акциях протеста 23 января. Об этом сообщила в эфире "Первого канала" официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Недовольство российских дипломатов вызвало предупреждение американским посольством граждан о запланированных акциях в поддержку Навального. Там были указаны планы организаторов протестов в 12 городах, в том числе в Москве. В тексте отмечалось, что митинги не разрешены властями и рекомендовалось гражданам США избегать демонстраций или связанных с ними событий.
Посольство рекомендовало американцам избегать толп, демонстраций и мест проведения мероприятия, предупредить о возможной опасности своих близких и носить с собой паспорт с российской визой. 23 января публикации были раскритикованы официальным представителем МИД Марией Захаровой. Она назвала это "вмешательством во внутренние дела". "Интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне", — заявила она "Известиям".
Замглавы МИД Сергей Рябков провел с Салливаном беседу, во время которой “указал на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации”. Шла ли речь на этой беседе только о предупреждениях об акциях или о комментариях Госдепартамента США об акциях, которые позднее выкладывались в соцсетях, — не уточняется.
- 23 января в акциях протеста в защиту арестованного оппозиционного политика Алексея Навального приняли по всей стране более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны — это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
«Законсервированная Грузия»: акция у здания парламента
Неправительственная организация «Объединенная молодежь за Грузию» провела сегодня митинг перед зданием парламента, на которой опротестовала введенные правительством ограничительные меры для превенции распространения коронавируса.
Протестующие принесли к парламент бочку с надписью: «Законсервированная Грузия». По их словам, правительство «законсервировало» страну. Они потребовали отмены ограничений и возобновления движения транспорта до 1 февраля, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы протестуем против ограничений, особенно тех, что касаются общественного транспорта. У нас была серия акций. Это четвертая акция под девизом – «Люди голодают, восстанавливайте транспорт». Наша просьба — восстановить транспорт до 1 февраля. Если это требование не будет выполнено, мы будем проводить акции круглосуточно. Это ограничение на перевозки затрагивает самые бедные слои населения. Людям пора просыпаться, потому что и правительство, и оппозиция, и гражданский сектор все еще не понимают, что происходит», – сказал Дмитрий Кирханиди, председатель общественной организации «Объединенная молодежь Грузии».
Еще одна акция протеста с требованием отмены ограничений сегодня прошла у здания канцелярии правительства.
- Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
- В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
В Южной Осетии выявили 35 новых случаев коронавируса
За минувшие выходные в Южной Осетии провели 168 исследований на COVID-19, из них 35 проб показали положительный результат, – сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
По её словам, число заболевших за время пандемии достигло 2740 человек. Всего проведено 15 008 тестов.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение порядка 70 пациентов с диагнозом COVID-19. Врачи призывают граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.
Суд над Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля
Суд над гражданином Грузии Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля. Cоответствующая информация поступила в Службу государственной безопасности Грузии по «горячей линии» ЕС, – пишет Первый канал Грузии.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия заседание по делу Гахеладзе прошло 18 января. На нем допросили несколько свидетелей и самого подсудимого.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
В СГБ Грузии тогда заявили, что «власти Грузии продолжают работу с целью безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе».
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
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