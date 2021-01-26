Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана обсудят создание нового транспортного коридора

27 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, рассказали РБК два источника – в правительствах России и Армении.

РБК пишет, что в российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской – Мгер Григорян, с азербайджанской – Шахин Мустафаев.



Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января – на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств – президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.

Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.

Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения – раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны в Абхазии в 1992-1993 годах прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, рассказал собеседник РБК.



На встрече 11 января главы России, Армении и Азербайджана договорились, что рабочая группа должна представить список и график выполнения проектов до 1 марта.