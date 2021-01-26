В Абхазии обсудили возможность возобновления учебного процесса

В Кабмине самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили условия, при которых в феврале будет возможно возобновить учебный процесс. Динамика развития коронавируса с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль, – заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба.

«Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и других учебных заведений также станут данные мониторинга о положении дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ», – сказал Владимир Делба.

Он поручил участникам встречи проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждого учебного заведения в отдельности с учетом эпидемиологических требований.

«Говорить об открытии детских садов, средних образовательных школ и учреждений среднего профессионального образования очень рано. Наша задача сейчас подготовиться к наилучшему сценарию исхода срока ограничительных мер, указанных в распоряжении президента. Если учебный процесс удастся возобновить, важно исключить риски его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложения и план действий, детально обсудим его перед очередным заседанием Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции», – сказал он.

Глава Минздрава Тамаз Цахнакия и главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявили, что усиление ограничительных мер привело к снижению числа новых заражений – «при сохранении охвата ежедневного тестирования».

«В том числе стало меньше больных поступать в учреждения на стационарное лечение. Обращаемость в лечебные заведения снизилась и с жалобами на признаки сезонных ОРВИ», – отметили представители системы здравоохранения.