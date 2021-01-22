Абхазская неделя: переполненные больницы, свет в режиме дискотеки

Похоже, действующая власть решила взять народ измором – ежедневные многочасовые отключения света для семей, в которых идет борьба за своих близких, заболевших COVID-19, стали настоящим испытанием. Социальные сети заполнены возмущенными постами: люди требуют от правительства принять меры и обеспечить минимальные условия для выживания, решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом и мобилизовать средства на борьбу с коронавирусом. Власть безмолвствует.

Но в жизни всегда есть место для юмора. Так, журналист Элеонора Гилоян считает, что наконец-то наша страна достигла стабильности. «Уходишь из дома – нет света, приходишь – тоже нет», – пишет она на своей странице в ФБ. Ей вторят и другие пользователи сети: «Свет у нас как светофор на перекрестке или как новогодние гирлянды – смотрим и радуемся. Только включат, и тут же выключат. Как на дискотеке».

Теперь свет по всей стране отключают безо всякого графика, и так как в энергосети дозвониться невозможно, то самый популярный вопрос, который задают люди в социальной сети и телеграмм-каналах: когда дадут свет? Вопрос, остается без ответа, но вызывает живой отклик у общественности.

Попасть в переполненные больницы становится проблемой для тех, у кого в наличии все медицинские показатели для госпитализации – низкая сатурация, затрудненное дыхание, высокие показатели свертываемости крови и так далее. Больницы не справляются с возрастающим количеством больных, не хватает даже кислородных баллонов. Администрация столицы на этой неделе обратилась к населению с просьбой предоставить Сухумской инфекционной больнице кислородные баллоны на время пандемии.

Активисты социальных сетей характеризуют поведение власти в условиях пандемии как «преступление против собственного народа». Особое раздражение вызывают майнеры, из-за которых большая часть граждан живет без света. Блогеры прогнозируют самосуды над майнерами: «люди сами начнут крушить и сжигать эти дьявольские устройства», а «разобравшись с майнерами, народ начнет разбираться со всеми дармоедами, которые к нему присосались».

Есть и предложения. Деловые. К примеру, ветеран войны Темур Надарая на своей странице в ФБ отмечает, что власть не может справиться с проблемой в энергетике, так как вынуждена исполнять данные накануне выборов обещания майнерам – легализовать их деятельность. Надарая считает, что в такой ситуации у президента и его команды нет иного выхода, как уйти в отставку. «Продать наши сети и перепадные или сдать в аренду за копейки – это еще хуже преступление перед народом!», – пишет он.

Предприниматель Лили Дбар предлагает перейти от слов к делу и отключить все генераторы в правительственных зданиях. «Пусть посидят, как все, и решение проблемы найдется», – уверена она, и ссылается на исторический опыт, «когда долго не могли выбрать Папу Римского, всех кардиналов заперли в здании», – напоминает она.

Народ в гневе, а представители исполнительной власти, во главе с президентом, не проявляют никакой обеспокоенности, и ситуация развивается сама по себе. К тому же стало известно, что коронавирусом болеет значительная часть депутатского корпуса, и народные избранники не могут собраться даже на сессию парламента.

Премьер-министр Александр Анкваб, находящийся на лечении в российской столице, похоже, не скоро вернется в страну. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

По инициативе депутата парламента врача Алхаса Джинджолия, который сам работает в ковид-госпитале в «красной зоне», в помощь врачам создана мобильная бригада медиков, которые оказывают помощь больным с коронавирусом на дому. Медики по назначению врача производят перечень востребованных услуг: ставят капельницы, делают внутримышечные инъекции, могут снять кардиограмму и измерить уровень сахара.

Мобильная бригада была сформирована по проекту неправительственной организации. Автомобиль для мобильной бригады был закуплен на средства, выделенные парламентом Абхазии из собственного бюджета.

Между тем, на этой неделе, как и планировалось, остановлена на ремонтные работы ИнгурГЭС – гидроэлектростанция, питающая Абхазию электроэнергией. Теперь вся электроэнергия покупается в России, по цене, во много раз превышающей цену электроэнергии в Абхазии. По данным абхазской управляющей компании «Черноморэнерго», Абхазия в сутки потребляет 10,5 миллионов кВт.ч. До окончания ремонтных работ на ИнгурГЭС понадобится 950 млн. кВт.ч., а по договору с Россией страна должна получить 800 млн кВт.ч. по цене 2 рубля 75 копеек. «Черноморэнерго» сообщает, что намерена покрыть дефицит за счет веерных отключений населению. Не удивительно, что люди не понимают, «почему страна, чтобы кормить майнеров, влезает в миллиардные долги, занимая переток у России». Фраза, телеграмм-канала, характеризует ситуацию: «страна продолжает делать огромные долги за свет, которого нет».

Из других новостей. Генеральная прокуратура России направила запрос в Генпрокуратуру Абхазии о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Иванькова (Япончика), в котором обвиняются двое граждан Абхазии – Астамур Бутба и Нугзар Папава. Генпрокуратура Абхазии сообщила, что не предполагает задержание и выдачу этих лиц, так как законами Абхазии запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству. В соответствии с УПК Абхазии и межгосударственным договором между Абхазией и Россией, привлечение указанных лиц к уголовной ответственности возможно в случае поступления соответствующих материалов уголовного дела в Абхазию, – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Напомню, что двое граждан Абхазии Астамур Бутба и Нугзар Папава объявлены в международный розыск, так как заочно обвиняются в убийстве в 2009 году на территории России «вора в законе» Вячеслава Иванькова (по кличке Япончик). По информации Следственного комитета России, Бутба и Папава после совершения преступления выехали в Абхазию, где и находятся и по сей день.

Поезд Москва-Сухум остановил свое движение в Новом Афоне 20 января. Причиной остановки поезда стала авария, в результате которой с рельсов сошли цистерны. Выяснилось, что путевое хозяйство в плохом состоянии, «сгнили шпалы». Напомню, что в 2010 году на ремонт железнодорожного полотна был взят кредит в размере 2 млрд рублей, за который Абхазия еще не расплатилась.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия