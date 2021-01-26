Грузинское правительство перенесло февраль на весну

Смягчение эпидемиологических ограничений возможно после снижения уровня заболеваемости коронавирусом до определенного уровня. В правительстве Грузии полагают, что произойдет это не ранее марта.

Вопросы смягчения ограничений и открытия экономики Грузии обсуждались сегодня на Координационном совете. По словам премьер-министра Георгия Гахария, хороших новостей следует ждать при выполнении одного условия:

«Когда количество выявленных случаев будет меньше 4 процентов от проведенных тестов, мы можем начать смягчение. Например, если положительный показатель в Тбилиси упадет ниже 4% на следующей неделе, конечно, можно будет говорить об открытии городского транспорта и тех секторов экономики, которые допускают функционирование в условиях эпидемии», – сказал Георгий Гахария.

В качестве примера была приведена Аджария, где этот показатель снизился до 3%, после чего было принято решение об открытии школ, возобновлении работы городского транспорта и открытых кафе.

Сегодня было выявлено 1006 положительных случаев из 17349 тестов, или 5,8%, что является недостаточным условием для возобновления экономической деятельности ряда отраслей.

Такой подход категорически неприемлем для бизнеса, попавшего под эпидемиологические запреты, особенности для владельцев горнолыжных гостиниц. Сегодня в канцелярии состоялась встреча между представителями бизнеса и правительства. По словам Эрекле Кокая, генерального директора In Group, предприниматели ждут снятия ограничений с 1 февраля, как было обещано властями перед Новым годом.

«Наши требования неизменны. Необходимо позволить зимним курортам работать с первого февраля и начать думать о восстановлении туристического сектора. Мы представили свой план, у нас есть ответы на все вопросы, мы можем помочь правительству принять правильное решение и, надеюсь, наше сотрудничество принесет результаты. Наше предложение – открыть как наземные, так и воздушные маршруты для тех людей, у которых выработался иммунитет – путем вакцинирования или после того, как они переболели коронавирусом. Неясно, почему такое решение не было принято несколько месяцев назад. Мы хотим, чтобы страна двигалась вперед, а экономика восстанавливалась», – сказал Эрекле Кокая.

Председатель Ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония считает, что правительство оказалось неподготовленным ко второй волне эпидемии, что привело к переносу отмены ограничений до 1 марта:

«Когда началась вторая волна и эпидемиологи предупреждали нас, правительство должно было как-то подготовиться и определить баланс между эпидемией и экономикой. Если ходить на поводу у эпидемиологов, то они никогда не откроют экономику, и все мы умрем с голоду. Поэтому я говорю: дайте бизнесу возможность, мы выполним все требования безопасности».

Впрочем, по всей видимости, в правительстве планируют открытие туризма после вакцинации 60% населения. Об этом можно судить по этому заявлению премьер-министра Гахария:

«Мы все прекрасно осведомлены, насколько сложно для туристического сектора и для людей, которые имеют бизнес в Гудаури, Бакуриани и Местии. Но все это делается для того, чтобы не утратить возможности быстрого восстановления экономики летом. Это связано, прежде всего, с перспективами вакцинации не только в Грузии, но и во всем мире», – подчеркнул Георгий Гахария.

Встреча между представителями правительства и бизнеса длилась несколько часов. На специальном брифинге вице-премьер Майя Цкитишвили огласила окончательный вердикт правительства: из-за высокого риска заражения коронавирусом в местах массового скопления людей, зимние курорты не будут открыты до 1 марта.