Параллельные миры «Грузинской мечты» и оппозиции

Бойкотирующие парламент оппозиционные партии призвали «Грузинскую мечту» вернуться за стол переговоров. Это предложение прозвучало в ответ на запуск процедур по приостановлению полномочий депутатов от оппозиции.

Не тянуть время и вернуться к столу переговоров при посредничестве послов США и ЕС советуют властям десять оппозиционных партий в своем сегодняшнем совместном заявлении. В нем также отмечается, что несмотря на некоторые разногласия, партии, представители которых отказались от депутатских мандатов, остаются едиными во мнении, что разрешить политический кризис возможно лишь с проведением внеочередных демократических выборов, с обновлением избирательного кодекса и состава ЦИК. Пункт об освобождении политзаключенных тоже остается в силе. Совместное заявление оппозиция распространила в ответ на начало в парламенте процедур по приостановлению депутатских полномочий бойкотирующих. При этом парламентское большинство «Грузинской мечты» предупредило, что по регламенту все сроки исчерпаны и у оппозиционеров осталась неделя, чтобы одуматься.

Почему оппозиция решила ответить совместным заявлением, в котором ничего нового не сказано, пояснил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Создавалась нереалистичная картина. Режим Иванишвили относительно преуспел в пропагандистских заявлениях о том, что в оппозиции большой раскол. Это не соответствует действительности. Поэтому нужно было краткое заявление всех тех политических сил, представители которых отказались от мандатов, и вокруг которых было столько спекуляций».

Тем не менее, среди подписантов не оказалось представителей двух партий – «Граждан» и «Гирчи». Авторы обращения объяснили это тем, что Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани («Граждане»), а также Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александре Раквиашвили («Гирчи») не обращались в парламент с заявлениями об отказе от своих депутатских мандатов. Пятеро оппозиционеров из этих двух партий в последнее время ведут переговоры с правящей силой в индивидуальном порядке, к тому же вступили в открытую конфронтацию с лидерами «Нацдвижения» и «Европейской Грузии».

В рядах правящей «Грузинской мечты» не преминули воспользоваться этим обстоятельством. Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе завел разговор об иллюзорности единства оппозиции:

«В оппозиции большая смута, потому что она никогда не была и не могла быть единой. Они объединились вокруг эфемерного вопроса о так называемой фальсификации выборов. А когда этот миф был разрушен, их единство тоже рухнуло».

А сегодняшнее совместное обращение оппозиции заставило депутата от большинства Гурама Мачарашвили сделать вывод:

«Видимо, оппозиция живет в другой реальности, к сожалению. Но мы все-таки верим, что какая-то ее часть до 2 февраля пересмотрит свое решение».

Для большей убедительности Гурам Мачарашвили сослался на последние итоги соцопроса NDI, в котором 76% выступают за вхождение оппозиционных партий в парламент. И эти данные депутату Мачарашвили позволили довести вопрос до вселенских масштабов:

«Во вселенной не осталось человека, который бы верил, что у так называемого бойкота остался ресурс. Абсолютное большинство в обществе, в этом случае грузинском, является сторонником сотрудничества между партиями. Это показывают и исследования. Что касается переговоров, мы всегда готовы их вести со всеми политическими силами и с вовлечением послов».

При этом представители правящей силы отметили, что и для пятого раунда переговоров у них прежние условия: о внеочередных выборах и освобождении так называемых политзаключенных не может идти и речи. Что касается вопросов реформы избирательной системы, то «Грузинская мечта» готова обсуждать их в стенах парламента.

Без внеочередных выборов работу в парламенте не может себе представить главный лейборист Грузии Шалва Нателашвили. Депутатский мандат для него – не главное. Он, как и остальные 50 оппозиционных лидеров, ждет, когда парламент приостановит его полномочия, чтобы уже поставить точку в этом вопросе и начать бороться с властью посредством уличных акций. И в этой борьбе Нателашвили не страшит то, что активистов его партии могут задержать:

«Погасить огонь протеста так же невообразимо, как и то, что солнце угаснет на небесах».

Бескомпромиссность сторон нивелирует смысл переговоров, а сблизить их позиции послам США и ЕС не удается с конца прошлого года. Поэтому дата пятого раунда остается неизвестной. Как, впрочем, и то, что 2 февраля может оказаться не тем крайним сроком, когда вопрос вхождения оппозиционных депутатов в парламент должен быть решен окончательно.

Сегодня представители правящей силы сообщили, что в их рядах по этому вопросу нет единой позиции, и в случае голосования в свободном режиме, возможно, часть депутатов от «Мечты» не проголосуют за аннулирование мандатов оппозиционеров.

По мнению политолога, сооснователя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе, таким образом правящая сила старается растянуть процесс, рассчитывая на переманивание нескольких депутатов и создание мнимой многопартийности парламента. Но рано или поздно, парламенту придется удовлетворить заявления оппозиционеров, говорит Георгий Рухадзе:

«Когда у Грузии окажется однопартийный парламент, это вызовет огромное давление международного сообщества на власть, на грузинское государство».

К таким мыслям политолога подталкивает и сегодняшнее совместное заявление оппозиции, которая, несмотря на разношерстность и разногласия, все еще сохраняет единство. И это обстоятельство не обещает скорого разрешения политического кризиса.