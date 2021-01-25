Грузия выбирает между улицей, революцией и парламентом

Крайний срок определила сегодня правящая «Грузинская мечта» оппозиции для вхождения в парламент. В противном случае, через неделю парламентское большинство партии власти приостановит депутатские полномочия 51 оппозиционеру. Тем не менее, большинство прошедших в парламент партий не намерены остановить бойкот, что заставило представителей еще одной оппозиционной партии «Гирчи» обвинить главную оппозиционную силу «Нацдвижение» и его лидера Михаила Саакашвили в подстрекательстве к революции. Но, судья сегодняшним данным соцопроса Национального демократического института США (NDI), у оппозиции в населении единомышленников становится все меньше.

– Мы больше не можем тратить время из-за интересов оппозиции, – сообщил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. На этой неделе парламент запустит процедуру по приостановлению депутатских полномочий тех депутатов, которые отказываются войти в парламент. Таких – 51 человек из пяти оппозиционных партий. Для них власть определила сегодня крайний срок для принятия решения о вхождении в парламент:

«Мы стараемся дать оппозиции максимальное время для принятия правильного, государственного, рационального решения, пока парламент не рассмотрит вопрос приостановления их полномочий. Мы исчерпали это время – оно продлится до 2 февраля».

В оппозиционном «Нацдвижении», у которого больше всех мандатов – 36, думать не стали, говорит один из лидеров бывшей партии власти Заал Удумашвили:

«Мы уже два месяца ждем этого решения – когда они приостановят наши депутатские полномочия. В результате этого в стране официально будет оформлен однопартийный парламент. После этого все политические процессы переместятся за стены парламента, оппозиция готовится к этому».

На верность оппозиции идее бойкота не повлияли и сегодняшние данные соцопроса Национального демократического института США (NDI). 76% опрошенных – за вхождение оппозиции в парламент. Сторонников «Нацдвижения» стало почти вдвое меньше – 5% (перед выборами было 13%), всей остальной оппозиции симпатизируют только 9%, в то время как людей, которым ближе «Грузинская мечта», стало больше – 31% (по прежним опросам партию власти поддерживали 19%).

Уменьшение числа своих сторонников оппозиционеры объяснили тем, что опрос проводился по телефону, и страхом избирателей перед «Грузинской мечтой».

Но такие объяснения пришлись не всем оппозиционерам по душе. Лидеры партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани, которые ведут индивидуальные переговоры с «Грузинской мечтой», в очередной раз назвали неправильным решение коллег отказаться от мандатов.

В еще одной оппозиционной партии – «Гирчи» – полагают, что отказ от мандатов нанесет непоправимый урон грузинскому парламентаризму, и обвиняют «Нацдвижение» и Михаила Саакашвили в подстрекательстве оппозиции к революции. Досталось от «Гирчи» и «Грузинской мечте». Лидер «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили от имени своей партии сообщил грузинскому обществу:

«Национальное движение» и власть совместно вгоняют страну в такой кризис, разрешение которого возможно только путем революции. Сейчас невозможно сказать, будет эта революция мирной или кровавой. Поэтому нам лучше готовиться к непрогнозируемому сценарию. Но «Гирчи» не намерена разделять ответственность за это».

Но ни предостережения «Гирчи», ни сроки, отведенные властями, не поколебали решимость оппозиционеров отказаться от мандатов. Это представители блока «Единое национальное движение – сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (5 мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (4 мандата), «Лело для Грузии» (4 мандата) и Лейбористская партии Грузии (1 мандат). Также от мандата официально отказался Зураб Джапаридзе, который представляет партию «Гирчи – больше свободы».

Бывший парламентский секретарь президента, теперь один из лидеров «Лело» Анна Нацвлишвили обратила внимание на то, что парламентское большинство намерено внести поправки в регламент, в соответствии с которыми у четверых депутатов из «Европейских социалистов» появится возможность претендовать на пост вице-спикера и другие должности в парламенте.

«Эти изменения – еще одно признание со стороны «Грузинской мечты» того факта, что сегодняшний парламент, фактически однопартийный и однофракционный, нелегитимен. Такой парламент не может полноценно работать, поэтому они меняют регламент не для тех четырех депутатов, а для себя», – говорит Анна Нацвлишвили.

«При отсутствии одной трети депутатов парламент все равно сможет продолжить работать, и это не станет причиной назначения повторных выборов», – поясняет бывший депутат, политолог Вахтанг Дзабирадзе. «У «Мечты» достаточно голосов для принятия законов и необходимых решений. Единственное ограничение – парламент не сможет принять конституционные поправки». Не разделяет Вахтанг Дзабирадзе и опасения, что политический кризис выльется в революцию:

«Шансы на это мне кажутся ничтожными. В обществе, может быть, не совсем позитивное отношение к «Грузинской мечте», но и агрессии нет к ней. Нет предпосылок. Оппозиция постарается устроить на улицах массовые акции протеста, чтобы добиться уступок от власти. Поэтому возможны обострения. Это создаст нестабильную обстановку, но я не ожидаю революции. Плохо то, что если оппозиция продолжит борьбу на улице, а не в парламенте, не вступит в диалог с властями, возможно, мы получим не только однопартийный парламент, но и однопартийную страну. С учетом сегодняшних данных NDI, в которых у оппозиции суммарно 14% поддержки – это катастрофа».

Некоторые грузинские наблюдатели полагают, что «Грузинская мечта», возможно, и через неделю сохранит за оппозиционерами депутатские мандаты. Для этого достаточно провалить соответствующее голосование на пленарной сессии 2 февраля.