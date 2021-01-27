Зариф: «Есть реальная перспектива соединения железных дорог Армении и Ирана через Нахичевань»

Официальный Тегеран видит реальную перспективу соединения железных дорог Армении и Ирана через Нахичевань. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил «Радио Азатутюн» после переговоров с главой МИД Армении Ара Айвазяном.

«Конечно, это исходит из потребностей Ирана, Армении и всего региона. Мы работаем с Арменией, Азербайджаном и Россией. Железнодорожное сообщение через Нахичевань - одна из возможностей, старая железная дорога, которая соединяет север и юг», – сказал он.

В Ереване Зариф также заявил, что для Ирана красной линией является территориальная целостность Армении.

«Исламская Республика Иран считает важным сохранение территориальной целостности всех стран, уважает и следит за тем, чтобы религии и права всех народов всегда были защищены. Наша красная линия – это территориальная целостность Республики Армения, о чем мы четко заявили», – сказал глава МИД Ирана.

Принимая иранского коллегу, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня сказал: «Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] могут создать основу для долгосрочного мира».

«Сейчас наш регион сталкивается с новыми серьезнейшими вызовами, созданными в результате опасной попытки Азербайджана решить карабахский конфликт силой. Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха могут создать основу для долгосрочного мира или рассматриваться как возможность регионального сотрудничества. Иран - важная страна в регионе, и мы уважаем подходы Ирана, по которым он строит свои отношения со своими непосредственными соседями. Тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только долгосрочный и соответствующий интересам всех сторон мир, в котором нет победителей и проигравших, так называемых побед или поражений, может создать реальные гарантии для продвижения безопасности, стабильности и развития в регионе», – заявил Айвазян.