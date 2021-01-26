Лавров: Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Карабаха

Россия приветствует стремление Ирана, Турции, Грузии и ряда европейских стран подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха. Как сообщает ТАСС, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров подчеркнул, что Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Нагорного Карабаха. Он также прокомментировал инициативы относительно того, чтобы Азербайджан, Армения и Грузия при участии РФ, Ирана и Турции «стремились выстраивать в регионе отношения с учетом новой реальности».

«Реальности, когда нет войны, когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара», – пояснил Лавров.

«Помимо России, Ирана, Турции, есть много желающих подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха и вокруг него, в том числе из европейских стран. Я думаю, это можно только приветствовать. Здесь главное, чтобы все внешние игроки думали прежде всего о том, что сейчас очень важно создать и укрепить, сделать надежным и прочным экономический фундамент дальнейшей жизни этого региона», – заявил он.

«У нас нет сомнений, что Исламская Республика Иран будет заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в тех усилиях, которые вытекают из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей, на этот счет есть уже конкретные наметки», – добавил глава МИД РФ.

Ранее Мохаммад Джавад Зариф заявил, что цель его регионального турне – создание шестистороннего формата сотрудничества на Кавказе (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). После визитов в Баку и Москву глава МИД Ирана также посетит Грузию, Армению и Турцию.