Торговому бизнесу устроили будни вместо праздника

C 1 февраля в Грузии откроются крупные торговые центры и непродуктовые магазины. Однако не все представители торгового бизнеса удовлетворены переговорами с правительством: отсутствие городского транспорта и запрет на работу в выходные дни делает убыточным деятельность многих из них, заявили они.

Представители торговых центров сегодня провели продолжительную встречу с экономической командой кабмина и эпидемиологами. На ней обсуждалось восстановление работы торгового сектора с первого февраля.

В ходе переговоров Леван Каралашвили, глава Ассоциации торговых центров Грузии, от имени бизнеса выдвинул несколько новых предложений: восстановление работы общественного транспорта, более позднее начало «комендантского часа», разрешение на торговлю в выходные дни, субсидирование повышенного тарифа на электроэнергию и отсрочка налоговых обязательств.

Однако власти не пошли навстречу бизнесу ни по одному из этих пунктов. По словам министра экономики Натии Турнава, правительство не собирается пересматривать первоначальное решение.

«Мы понимаем, что бизнес желает вернуться к докризисному режиму работы, но это по ряду причин невозможно. Необходимо поэтапное снятие ограничений, в противном случае нам опять придется сворачивать через месяц торговлю. До победы над пандемией еще далеко», – резюмировала министр.

Представители бизнеса не скрывали своего разочарования после завершения переговоров. По словам гендиректора торгового комплекса «Саба» Пааты Качарава, на обеспечение условий безопасности было израсходовано около полумиллиона лари, однако власти даже не стали рассматривать вопрос об освобождении от налога на имущество за 5-месячный простой. В итоге убытки торгового комплекса перевалили за 6 миллионов лари, посетовал бизнесмен:

«Власть продолжает слушать только эпидемиологов. С помощью специального устройства в зале я управляю количеством людей. При входе мы проверяем температуру, дезинфекцию провожу каждый день. С 01:00 ночи у нас включено ультрафиолетовое освещение, убивающее любые вирусы. Нет необходимости стоять в очереди на кассу, так как касса у каждого своя. Мы учли передовой мировой опыт, а нам не дали даже малейших послаблений».

Впрочем, как считает вице-премьер Майя Цкитишвили, власти и без того пошли на уступки:

«Мы согласились облегчить некоторые запреты, например, возможность обменивать или возвращать товар. Разрешается функционирование примерочных, и в отличие от предновогодней торговли, норма площади на одного покупателя уменьшена с 20 до 10 квадратных метров. Мы не видим возможности для новых послаблений до тех пор, пока число случаев инфицирования не станет меньше 4 процентов от числа проведенных тестов».

Необходимо отметить, что уже сегодня показатель выявления новых случаев заболевания коронавирусом вплотную приблизился к порогу, оговоренному властью – 742 случаев инфицирования из 18 007 тестов, т.е. 4,12%. Впрочем, власти оговаривают: этот уровень должен сохраняться не менее недели.

Несмотря на обнадеживающий эпидемиологический фон, власти не предполагают открытия ресторанов и зимних курортов. По словам Майи Цкитишвили, правительство будет последовательным до конца и не откроет их как минимум до марта, так как эти виды бизнеса несут высокие риски распространения коронавируса.