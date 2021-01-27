Исключительный регламент для десятого созыва

Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки к регламенту, которые несут одноразовый характер. Эти изменения будут действовать только в период работы десятого созыва и предусматривают увеличение прав и полномочий внефракционных оппозиционных депутатов. Таких пока в грузинском парламенте четыре, но скоро их будет гораздо больше, пообещал сегодня спикер парламента Арчил Талаквадзе. Однако манера правящей силы менять парламентский регламент в угоду себе и некоторым представителям оппозиции, не всем приходится по душе.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе с утра был полон оптимизма. На парламентском бюро он сообщил, что скоро оппозиционные группы в законодательном органе создадут фракции. А до этого, чтобы четверым оппозиционным депутатам, «европейским социалистам», более плодотворно работалось, парламентское большинство вносит поправки в регламент. Эти изменения будут действовать только для десятого созыва. Они дают возможность внефракционным депутатам претендовать на пост третьего вице-спикера парламента, а также заместителей председателей комитетов, кроме того, увеличится время их выступления во время дебатов.

Спикер Арчил Талаквадзе уверен, что «Грузинская мечта» таким образом демонстрирует свою волю – создать оппозиционным депутатам условия для полноценной и активной законотворческой работы. Учитывая это, заявления 51 (пятидесяти одного) депутата об отказе депутатского мандата парламент будет рассматривать по отдельности, и голосовать так же за каждого в отдельности. Арчил Талаквадзе призвал бойкотирующих политиков одуматься:

«Радикальная часть оппозиции заявляла, что «Грузинская мечта» будет одна в парламенте. Этот статус-кво сегодня изменен. В парламенте уже есть одна оппозиционная партия. А вторая оппозиционная партия, очень надеюсь на это, в ближайшие дни присоединится к работе парламента. Я бы очень хотел, чтобы оппозиция пересмотрела свое решение».

Но представители избирательного блока «Сила в единстве», в составе партий «Нацдвижение», «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи – больше свободы», от бойкота не намерены отказаться. Свою позицию в очередной раз они закрепили накануне совместным заявлением, призвав партию власти вернуться к столу переговоров о назначении повторных выборов, а также реформы ЦИК и избирательной системы.

Похоже на то, что скоро парламентская оппозиция пополнится: по крайней мере, там ждут представителей «Граждан» Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани. Возможно, и трех представителей «Гирчи» тоже. На прошлой неделе лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе упомянул, что вопрос изменения регламента поднимал, в том числе, и Алеко Элисашвили, когда встречался с ними.

Мнение о том, что регламент перекраивается не только в интересах «Европейских социалистов», но и колеблющихся партий «Граждане» и «Гирчи», а также отдельно взятых оппозиционных политиков, укрепилось после того, как «Грузинская мечта» из текста проекта поправок убрала примечание о том, что внефракционная группа из четырех депутатов может претендовать на парламентские должности.

Именно столько человек во главе с Фридоном Инджия представляют группу оппозиционеров в парламенте. Все они в парламент прошли по спискам «Альянса патриотов», но отказались присоединиться к бойкоту, покинули партию и учредили новую. А со слов лидера «Патриотов» Ирмы Инашвили, партия не могла им препятствовать, поскольку она в долгу перед ними из-за их внушительного финансового вклада в предвыборную кампанию.

Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани, Фридон Инджия и Гела Микадзе до депутатства были бизнесменами. И все они ранее никогда не были замечены в приверженности к идеям социализма, но более всего оппоненты не могут простить «Грузинской мечте» то, что флагманом парламентской оппозиции она сделала бывшего министра связи Фридона Инджия, сколотившего свое немалое состояние именно на этом посту. Говорит представитель «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили:

«Это торги и подгонка регламента, по-другому это не назовешь. Это полный позор: сначала само появление в парламенте такого одиозного, коррумпированного чиновника шеварднадзевского периода, а потом и предложение ему поста вице-спикера. Это значит, что ни у лидеров «Грузинской мечты», ни у господина Инджия нет самолюбия».

Сам Фридон Инджия и еще трое «Европейских социалистов» себя считают конструктивной оппозицией, которая будет оппонировать властям.

С обвинениями оппонентов в манипуляции регламентом не согласен Ираклий Кадагишвили, глава парламентского комитета по регламенту и процедурным вопросам:

«После парламентских выборов с существующим регламентом мы получили такую картину: фракции могли создать только две партии («Грузинская мечта» и «Нацдвижение»). А остальные семь политических субъектов – не могли. Для того, чтобы у всех политических групп, в том числе и тех людей, которые уже вошли в парламент, были возможности еще большего вовлечения в парламентскую жизнь, мы осуществляем в регламенте эти поправки».

Прочность аргументов «Грузинской мечты» подрывает то обстоятельство, что регламент, в который сегодня в первом чтении внесли правки, правящая сила разработала в предыдущем созыве, и он вступил в силу при десятом созыве. Тогда вместе с оппозицией и профильные правозащитники критиковали автора нового регламента Ираклия Кобахидза за то, что новые правила максимально ограничивали в парламенте права оппозиции, особенно так называемых независимых и беспартийных. В них также усмотрели попытку властной партии избежать в будущем проблем, которые настигли ее в девятом созыве, когда с 2016 года «Мечта» сначала потеряла конституционное большинство, а потом и с трудом сохранила простое большинство.

Почему новые поправки парламентского регламента фасадные, разъясняет Вахушти Менабде, директор программы по поддержке демократических институтов Ассоциации молодых юристов:

«У третьего секретаря в комитете и у четвертого вице-спикера нет никакой политической функции, которая увеличила бы вовлеченность в парламентскую жизнь. Это просто подкидывание должностей оппозиции. И всегда так было. Но если мы хотим увеличить дееспособность в законодательном органе, нужно применять другие механизмы. К примеру, председательство комитета предусматривать в той пропорции, в которой оппозиция представлена в парламенте. К примеру, если оппозиции в парламенте – 40%, то и 40% парламентских комитетов должны возглавлять оппозиционеры, также надо предоставить им должность первого вице-спикера».

Одноразовая поправка в и без того новый регламент противоречит духу закона, считает конституционалист, профессор Университета Ильи Коте Чокорая:

«Предоставление конкретной группе тех преимуществ, которые предназначены только для фракции, означает, что в обход Конституции предпринимаются шаги для формальной подгонки закона к существующей реальности. Это печальный факт и похож на попытку создать иллюзию того, что парламент не однопартийный, что в нем представлена оппозиция».

За поправки в регламент в перовом чтении проголосовал 81 депутат, не было ни одного, кто был бы против. А лидер фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе не исключил, что ко второму чтению внесут и другие поправки: о дополнительных представительских квотах в комитетах и делегациях для тех оппозиционных депутатов и групп, которые в течение этой недели, а может, и после, решат войти в парламент. Судя по заявлениям представителей «Мечты», такая возможность у оппозиционеров, возможно, будет и после 2 февраля – дня голосования по приостановлению депутатских полномочий представителям бойкотирующих партий.