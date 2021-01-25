«Президент требований не выполняет»

В Цхинвале прошли первые встречи оппозиционных депутатов и вдовы Инала Джабиева с президентом и генпрокурором Южной Осетии. Переговоры проходили по инициативе и при посредничестве пяти югоосетинских политиков, которые вызвались организовать диалог между сторонами с целью поиска выхода из создавшегося политического кризиса.

В минувшую пятницу во второй половине дня в офисе Компартии Анатолий Бибилов встретился с депутатами, которые объявили бойкот и не ходят на парламентские заседания до тех пор, пока генпрокурор не будет отправлен в отставку.

Встреча прошла при посредничестве группы переговорщиков из пяти человек, среди которых два экс-президента – Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, а также бывший спикер парламента Станислав Кочиев, депутат первого созыва Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев.

По словам участника встречи, депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, сначала пришли депутаты-одномандатники, представители «Народной партии», «Ныхаса», Компартии и блока «За справедливость». Всего четырнадцать человек. Последним на встречу пришел президент.

Вначале выступили переговорщики, они рассказали о своей обеспокоенности по поводу политического кризиса и выразили надежду, что сторонам удастся прийти к неким взаимоприемлемым решениям, которые помогут выйти из сложной ситуации.

Первым к президенту обратился вице-спикер парламента Александр Плиев. От лица парламентариев он заявил, что непременным условием урегулирования кризиса является отставка генпрокурора, и попытался убедить президента в обоснованности этого требования. Говорит Александр Плиев:

«Если пытки Инала Джабиева происходили с санкции генпрокурора, тогда его самого надо посадить. А если нет, тогда он все равно виновен, потому что его прямая обязанность – осуществлять надзор за соблюдением законности. Почему генпрокурор не знал, что на протяжении пяти дней творили с Иналом Джабиевым? Тем более что президент взял на личный контроль это дело, а расследование осуществлялось под прямым руководством генерального прокурора, который пять раз в день должен был докладывать президенту о том, что происходит. Я так и спросил президента: «Анатолий Ильич, вам докладывал генпрокурор, вы знали, что происходило в эти пять дней с 23 по 27 августа? Если докладывал, тогда все понятно. Если не докладывал – тоже все понятно. Человек нарушил все, что можно было нарушить».

После выступления Александра Плиева последовали вопросы от других депутатов. В основном они сводились к следующему. После покушения на министра внутренних дел Игоря Наниева было возбуждено уголовное дело по статье 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Расследование по этой статье подведомственно КГБ. Депутатов интересовало, на каком основании следствие вела Генеральная прокуратура? На каком основании с 23 по 24 августа Инала Джабиева поместили в подвал Пограничной службы? По чьему распоряжению?

Депутаты напомнили, что задержание и обыск в доме Джабивых 23 августа проводился в рамках уголовного дела о покушении на министра Наниева. 24 августа по подозрению в употреблении наркотических средств Инала Джабиева препроводили в наркологический диспансер для освидетельствования. Молодой человек отказался от освидетельствования, о чем был составлен акт и протокол об административном правонарушении. На следующий день – 25 августа 2020 года – материалы передали в суд, и тот признал Инала виновным в употреблении наркотиков и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

Никаких других претензий со стороны закона к нему не было, но из-под стражи мужчину не выпустили. За все время с 23 по 27 августа не было составлено ни одного протокола, ни одной бумаги. К нему не допускали адвокатов, место его содержания скрывали. Все эти дни силовики прятали его и еще двух похищенных ими людей и нещадно пытали. И все это в рамках уголовного дела, которое президент публично взял под личный контроль и поручил генеральному прокурору информировать его каждые два часа о ходе расследования.

Депутаты спрашивали президента, в курсе ли он того самого расследования, которое взял под личный контроль? Докладывал ли ему генпрокурор в течение этих четырех суток о задержании трех подозреваемых, и какие методы допросов к ним применяют, говорит Давид Санакоев:

«На все эти вопросы президент ответить не мог, поэтому он предлагал депутатам задать их следствию или генпрокурору. Но, в конечном итоге, мы вернулись к вопросу: «Он вам докладывал о ходе следствия?» На этот вопрос президент не ответил. При этом он не увидел нарушений в том, что мы говорим, и сказал, что нет оснований для отставки генпрокурора. «Я не буду его снимать», – заявил Анатолий Бибилов и потребовал, чтобы эти слова занесли в протокол встречи. Мы спросили, почему он не направляет представление в парламент, когда двадцать пять депутатов, конституционное большинство, принимают решение, что это необходимо сделать для нормализации ситуации. Президент на это указал, что в решении депутатов было употреблено слово «требование» (отставки генпрокурора – прим. «Эхо Кавказа»). Президент заявил, что он требований не выполняет, а мы не имели права от него чего-либо требовать. В результате, по большому счету, мы ни к чему не пришли».

Из-за того, что президент не смог ответить ни на один вопрос о следствии, которое вроде бы велось под его личным контролем, возникло предложение пообщаться с генпрокурором Урузмагом Джагаевым, или, если быть точнее, чтобы депутаты приняли участие во встрече вдовы Инала Оксаны Сотиевой с генеральным прокурором в субботу, 23 января.

После этого по инициативе переговорщиков и при их посредничестве президент встретился с Оксаной Сотиевой на площади. Единственное, что удалось выяснить о содержании этой беседы: Анатолий Бибилов дал согласие, что обвинение направит в суд только результаты югоосетинской экспертизы тела Инала Джабинева.

Напомним, югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева после исследования трупа пришла к выводу, что Инал умер от сердечной недостаточности, которая возникла из-за того, что во время пыток его сковывали в так называемой позе «ласточка», когда человека выгибают дугой и сковывают запястья с лодыжками.

По заключению повторной московской экспертизы, проведенной по инициативе следствия, Джабиев умер от наркоманской ломки. Примечательно, что за тридцать постсоветских лет в Южной Осетии ни один человек не скончался от абстиненции. Потерпевшая сторона считает эти результаты абсурдными. Люди, знавшие Инала, утверждают, что он не был наркоманом. Но и проводить третью экспертизу потерпевшие не хотят. По их словам, у них нет причин сомневаться в исследованиях Зарины Дзагоевой.

Со слов депутатов, президент, а на следующий день и генпрокурор, пообещали Оксане Сотиевой, что в суд направят только результаты югоосетинской экспертизы. Но это обещание ничего не гарантирует. В суде обвиняемые могут настоять на рассмотрении второй экспертизы и на проведении третьей. Это их законное право.

По словам Давида Санакоева, в субботу встреча с Урузмагом Джагаевыми прошла по тому же сценарию, что и предыдущая с президентом. Депутаты и Оксана указывали на нарушения, допущенные следствием, а генпрокурор повторял, как мантру, что все по закону, все правильно. Говорит Давид Санакоев:

«Он утверждал, что все по закону. Но когда мы спрашивали, на основании каких законов вы его арестовали без санкции суда, держали столько дней, допрашивали без протоколов, не допускали к нему адвоката, когда мы просили указать нам статьи, которые позволяют это делать, он не смог указать. Оксана тоже спрашивала, почему в уголовном деле нет даты задержания – 23 августа, почему ничего не говорится до 27 августа, когда было предъявлено обвинение? Генпрокурор и ответить ничего не мог, и с нарушением не соглашался».

В общем, стороны разошлись ни с чем. По итогам первых встреч депутаты, с их слов, убедились в своих первоначальных выводах, что президент не готов к компромиссам. Что до организаторов диалога, то они пообещали выработать некие предложения, которые могли бы вывести переговорный процесс из тупика.

Сегодня вечером информагентство «Рес» опубликовало новость с говорящим заголовком: «Президент Южной Осетии потребовал созвать внеочередное заседание парламента». Из сообщения следует, что президент Анатолий Бибилов направил в парламент письмо с требованием о созыве внеочередной сессии 27 января «в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в республике»:

«Президент вновь намерен встретиться с депутатами парламента, обсудить с ними пути выхода из нынешнего положения, определить возможные компромиссные решения, которые в результате благоприятно отразятся на общественно-политической ситуации и будут приняты во благо народа Южной Осетии», – пояснила журналистам пресс-секретарь президента Дина Гассиева.

На вопрос, пойдут ли оппозиционные депутаты навстречу требованиям президента, Давид Санакоев ответил, что после недавней встречи не видит в этом особого смысла, но при этом подчеркнул, что это его личное мнение, а окончательное решение парламентарии будут принимать сообща, сегодня вечером, либо завтра. Вице-спикер Александр Плиев, напротив, подчеркнул, что всегда готов к встречам:

«Если он требует, мы готовы собраться и поговорить, но не на сессию – это будет совещание, а не заседание парламента. И те же вопросы я ему задам.

– Почему именно совещание, а не сессия?

– Потому что мы уже сказали, что на сессию мы не выйдем. Я свое слово не могу нарушить: пока ясности в деле Джабиева не будет, я на сессию не пойду. Но готов разговаривать в любое время дня и ночи, со всеми заинтересованными лицами», – отметил Плиев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия