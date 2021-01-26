Требовать – не значит явиться

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов потребовал созвать 27 января внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся сложной общественно-политической ситуацией в республике. Напомним, с 9 сентября 16 из 34 депутатов бойкотируют заседания законодательного органа с требованием увольнения генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева.

Пункт 15 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия гласит, что президент «вправе требовать созыва внеочередных и чрезвычайных заседаний Парламента Республики Южная Осетия». Депутата от партии «Ныхас», юрист Зита Бесаева объясняет эту норму закона:

«По Конституции, президент имеет право требовать от парламента созыва внеочередной сессии. Но это требование относится к спикеру парламента, чтобы он объявил о созыве внеочередного заседания, проинформировал о предстоящем форуме всех депутатов. Другое дело, что депутаты вправе выразить свою позицию по этому вопросу, то есть явиться или не явиться на внеочередную сессию. Это две разные истории, которое регламентируются Конституцией и внутренним регламентом законодательного собрания. По регламенту парламента, должна быть уважительная причина отсутствия депутата на заседании. В нашем случае – мы бойкотируем работу сессий».

25 января пресс-секретарь президента Дина Гассиева так объяснила инициативу Анатолия Бибилова созвать внеочередное заседание парламента:

«Президент вновь намерен встретиться с депутатами парламента, обсудить с ними пути выхода из нынешнего положения, определить возможные компромиссные решения, которые в результате благоприятно отразятся на общественно-политической ситуации и будут приняты во благо народа Южной Осетии».

В тот же день его однопартиец и соратник, первый вице-спикер парламента Петр Гассиев озвучил другую мотивацию созыва внеочередного заседания:

«Думаю, что президент воспользовался своим конституционным правом созвать внеочередную сессию, чтобы дать еще одну возможность оппозиционной части депутатов изменить свое мнение и перестать нарушать закон, выйти на работу, которую они саботируют уже долгое время и, в конце концов, принять бюджет. Потому что последствия его непринятия скоро может ощутить достаточно значительная часть населения. Это очередной жест доброй воли со стороны президента. Надеюсь, что депутаты к нему прислушаются».

По информации югоосетинских СМИ, Гассиев отметил, что «поскольку сессии из-за отсутствия кворума не проводились, не изменилась и повестка дня».

По мнению Зиты Бесаевой, эти два заявления лишь на первый взгляд противоречат друг другу. Получилось так, что президент озвучил формальный повод, а первый вице-спикер – подлинные мотивы инициаторов созыва внеочередного заседания, говорит она:

«Как мы понимаем, президент хочет вовлечь депутатов в эту внеочередную сессию, чтобы там рассмотреть те вопросы, которые сегодня актуальны для правящей команды, в частности, вопросы, связанные с бюджетом. Неслучайно в недавнем интервью первый вице-спикер Петр Гассиев на это указывает. С его слов, повестка осталась та же, что была месяц назад. Получается, нас не проинформировали официально, какие вопросы будут обсуждаться на этой сессии.

– Какая повестка была на прошлой, не состоявшейся сессии?

– Внесение изменений в бюджет 2020 года, принятие бюджета на 2021 год, закон о пенсионном фонде, законопроект о внесении изменений в Конституцию, связанный с возможностью вынесения вотума недоверия парламентом генеральному прокурору, и другие».

Зита Бесаева считает странными упреки со стороны президента и его команды по поводу бойкота, их призывы одуматься, не нарушать закон, или предупреждения о последних шансах, которые они выносят парламентариям. Эти упреки выглядят нелепо на фоне их собственной истории, когда заседания бойкотировали в ту пору спикер Анатолий Бибилов и его партия «Единая Осетия», вспоминает депутат:

«В 2016 году был прецедент, когда президент Леонид Харитонович потребовал внеочередную сессию, но ее сорвал спикер Анатолий Ильич, то есть он ее не созвал, и она не состоялась. Анатолий Бибилов тогда на протяжении нескольких месяцев блокировал работу парламента, не принимал бюджет на 2017 год, хотя у него тогда не было веских оснований для демарша».

Из-за бойкота Анатолия Бибилова бюджет республики на 2017 год был принят только в первой половине февраля. При этом, вспоминает депутат парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев, причина бойкота была далека от общественных интересов, как это происходит сейчас, тогда не было никаких общественно-политических кризисов. Спикер настаивал, чтобы после слияния Высшего арбитражного и Верховного судов заново провели назначение судей. Таким образом он хотел ввести в судебную систему своих протеже. То есть тогда Анатолий Ильич руководствовался исключительно интересами своей команды, расширением ее влияния. И пока Леонид Харитонович не пошел на уступки, разум спикера и его однопартийцев из «Единой Осетии», выражаясь в их сегодняшних терминах, не возобладал.

Теперь, говорит Давид Санакоев, уже президент Бибилов упрекает в безответственности и нарушении законов депутатов, которые бойкотируют заседания с куда более благородными мотивами, чем он в 2016-2017 годах: покончить с произволом его группы влияния, ее безнаказанности.

«Эхо Кавказа» поинтересовалось у депутата, пойдет ли он завтра на внеочередное заседание парламента. Давид Санакоев ответил, что не видит в этом смысла:

«С президентом мы встречались буквально в прошлую пятницу. Мы не увидели его стремления к разрешению кризисной ситуации, которая сложилась у нас в республике. Мы увидели лишь его категоричность и стремление навязывать свою волю. Президент нам прямо заявил, что вне зависимости от того, виноват Урузмаг Джагаев или не виноват, он не собирается присылать нам представление на генпрокурора. Следствие по убийству Джабиева будет идти так, как оно идет сейчас, то есть с нарушениями, без учета тех обстоятельств, на которые мы указывали и ему, и генпрокурору. Поэтому я не вижу смысла в еще одной встрече с президентом».

Что касается повестки дня, озвученной Петром Гассиевым, Давид Санакоев считает, что у парламента сейчас нет никакой законной возможности принять бюджет. По словам депутата, бюджет – это не просто описание возможных доходов и трат некой территории. Это – законопроект. Он может предлагаться лицами или органами, имеющими право законодательной инициативы. Лица с истекшим сроком полномочий таким правом не обладают, говорит Давид Санакоев:

«Бюджет мы рассматривать не можем, потому что у нас нет легитимного правительства. Документ, который нам пытаются выдать за бюджет, нам прислал некий гражданин Бекоев. В настоящее время он не является председателем правительства, по сути, он – частное лицо. Его полномочия, как и.о. председателя правительства, закончились 29 октября. Это, во-первых. Во-вторых, даже если бы мы закрыли глаза на все это, то все рано принять бюджет в том виде, в котором он нам предлагается, мы бы не смогли. Он не оформлен должным образом, как это положено по закону.

– Что не так с оформлением?

– До рассмотрения бюджета мы должны были принять прогноз социально-экономического развития на 2021 год. Авторы законопроекта должны были приложить прогноз к проекту бюджета, как сопроводительный документ, а они хотят, чтобы мы оба документа приняли на одной сессии. Это нарушение. По закону, если сопроводительные документы не сформированы в полном объеме, то законопроект отсылается обратно в правительство. Депутаты сейчас стоят перед выбором: либо мы множим беззаконие, либо мы все-таки возвращаемся в правовое поле сами, и президента принуждаем вернуться в русло закона. Я так это понимаю. По-другому дальше нельзя, потому что нарушение закона у нас уже стало правилом».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия