Майнерам пригрозили сроком

Президент Абхазии Аслан Бжания направил в парламент проект закона об ужесточении санкций и введении уголовной ответственности за незаконный майнинг. Абхазские энергетики надеются, что это поможет справиться с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты, которая разрушает энергетическую сферу и создает кризис потребления.

Острый кризис, связанный с избыточным потреблением электроэнергии в Абхазии, продолжается. По мнению руководства страны и госкомпании «Черноморэнерго», он связан с деятельностью по добыче криптовалюты. Из-за очень низких тарифов на электроэнергию и возможности вообще не оплачивать потребление в виду отсутствия должного контроля, майнинг в Абхазии стал очень прибыльным видом бизнеса.

Если в предыдущие годы потребление электроэнергии в республике росло примерно на 5% в год, то в 2020 году оно подскочило почти на 30%.

Деятельность многочисленных криптоферм приводит к тому, что из-за большой нагрузки горит оборудование трансформаторных подстанций и практически постоянно происходят аварии на передающих сетях. Они изношены и не в состоянии выдержать такую нагрузку, поэтому майнинг в Абхазии запрещен. Несмотря на это, криптофермы продолжают работать нелегально. Отключения света случаются практически ежедневно, а напряжение в сети, по свидетельствам потребителей, не поднимается выше 130-150 вольт, вместо положенных 220. У населения выходит из строя бытовая техника, и никто не несет ответственность за потери рядовых граждан.

По мере того, как становится больше аварий и падает напряжение в сети, возмущение людей растет. Социальные сети заполнены призывами к руководству Абхазии решить проблему и прекратить деятельность майнеров или уйти.

Летом 2020 года была создана Комиссия по борьбе с незаконными подключениями, и госкомпания «Черноморэнерого» начала борьбу с майнингом. Регулярно проводятся рейды, выявляются и отключаются от сетей криптофермы, но это не дает видимого результата. После отъезда проверяющих оборудование для майнинга снова подключают. Закон не предусматривает ощутимых санкций за нарушение, штраф в размере от 600 рублей до 2500 рублей майнеров не пугает.

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания передал на рассмотрение парламенту законопроект о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Пресс-секретарь президента Марианна Квициния проинформировала, что он призван установить более жесткие меры административного наказания, которые будут определяться исходя из объема незаконного потребления:

«Закон предусматривает выделение в качестве нового состава административного правонарушения несоблюдение норм законодательства по присоединению к электрическим сетям и последующему потреблению электроэнергии при осуществлении предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. С учетом того, что указанный вид нарушения является более значимым по степени вредности наступивших последствий для энергетической системы республики, этот законопроект предусматривает установление более жесткой меры административного наказания за его совершение. Мера административного наказания будет определяться исходя из объемов потребляемой майнерами электроэнергии. Кроме того, законопроект предусматривает не только штрафные санкции, но и конфискацию оборудования, используемого для осуществления майнинга криптовалют, в случае совершения административного нарушения повторно».

Президент, по словам Марианны Квициния, счел необходимым ввести и уголовную ответственность за незаконный майнинг:

«С учетом того, что деятельность по добыче криптовалюты наносит серьезный ущерб энергосистеме Республики Абхазия, президент также внес законопроект по внесению изменений в Уголовный кодекс. Проект предусматривает установление уголовного наказания за нарушение законодательства в сфере энергетики при осуществлении деятельности по добыче криптовалюты. Теперь, что касается санкций за совершение преступления в этой области, он предусматривает лишение свободы на срок от одного до трех лет, с конфискацией оборудования для майнинга».

В ближайшее время депутаты парламента должны рассмотреть предложенные законы и вынести решение.

Ситуация в сфере энергетики осложнена тем, что с 20 января этого года станция ИнгурГЭС, которая является единственным источником электроэнергии для Абхазии, остановлена в связи с начавшимся ремонтом. А Абхазия получает электроэнергию из России по перетоку.

На совещании с главами администраций районов и городов, которое состоялось в пятницу, президент Аслан Бжания потребовал довести потребление электроэнергии до уровня 2019 года, плюс 5% за истекший 2020 год.

В настоящее время Абхазия потребляет в сутки 10,5 млн киловатт/часов. Если незаконное потребление не удастся сократить, то, по словам гендиректора «Черноморэнерго» Михаила Логуа, согласованных с Российской Федерацией 800 млн киловатт/часов в рамках перетока не хватит, и Абхазия столкнется с серьезным дефицитом, который энергетики оценивают примерно в 150 млн киловатт/часов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия