Иран: уроки восточной дипломатии

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне посетил с визитом Тбилиси. О чем говорили официально и о чем еще могли говорить власти Грузии с гостем из Ирана в контексте новых реалий на Южном Кавказе по итогам второй карабахской войны?

Иран ведет информационную войну с США с территории стратегического союзника Вашингтона – Грузии – так, при желании, можно воспринять действия министра иностранных дел Исламской республики Мохаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Тбилиси из Еревана сегодня утром, вместо вчерашнего вечера. Поводом для подобной интерпретации, по мнению наблюдателей, может стать твитт главы иранской дипломатии, отправленный из Тбилиси на имя нового госсекретаря США Энтони Блинкена. Господин Зариф, в частности, написал:

«Проверка реальности для госсекретаря Блинкена: США нарушили СВПД, заблокировали для иранцев поставки еды и лекарств, наказали за соблюдение резолюции 2231 СБ ООН. На протяжении всего этого времени Иран, руководствуясь СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), принимал только предусмотренные меры по исправлению положения. Кто должен сделать первый шаг? Никогда не забывайте о максимальной неудаче Трампа».

Впрочем, повестка иранского министра и без американского фактора в Грузии воспринимается неоднозначно. В ходе своего турне по региону Зариф не скрывал, что Тегеран заинтересован стать посредником в формировании новой политической платформы, в которую бы вошли все три республики Южного Кавказа, а также сам Иран, Россия и Турция. В частности, в ходе визита в Баку посланник Тегерана охарактеризовал установление спокойствия и мира в регионе как «прекрасную возможность для сотрудничества между странами в области транзита и активизации коридоров Восток-Запад и Север-Юг».

Для Ирана, находящегося под американскими и международными санкциями, открытие новых экономических коридоров – вопрос принципиальный. Что касается Грузии, то идею «Кавказской платформы» открыто поддерживает и президент Грузии. Правда, в администрации главы государства настаивают, что идея принадлежит непосредственно Саломе Зурабишвили и не имеет ничего общего с проектом, озвученным турецким президентом Эрдоганом и продвигаемом сейчас Ираном.

В недавнем интервью газете «Брюссель Морнинг» Зурабишвили назвала Грузию «маяком европейских ценностей на Кавказе», отметив, что она «как нельзя лучше подходит для того, чтобы сыграть роль установления мира и стабильности в регионе, как это было в предыдущие века»:

«Конечно, как я говорила и ранее, и это то, что я подчеркнула во время наших встреч с нашими партнерами в Брюсселе, Европа и Вашингтон должны сыграть свою роль. Может быть, даже большую роль, чем они хотели до сих пор. Крайне важно, чтобы новая администрация США участвовала в этих усилиях по достижению региональной стабильности».

Впрочем, платформа, о которой говорил президент Эрдоган и за которую ратует министр Зариф, исключает участие в процессах как Европы, так и США. Тегерану, Москве и Анкаре, очевидно, не хочется видеть в регионе ни Брюссель, ни тем более Вашингтон. И, по мнению политолога Хатуны Лагазидзе, правительство «Грузинской мечты» всеми своими действиями способствует этому:

«То, что Грузия пропала из повестки дня мирового сообщества – вина наших нынешних властей. Скажу больше – это целенаправленные действия, которые ставят под угрозу перспективы нашей страны и общества. Сегодня Грузия, исходя из многих факторов, может стать незаменимым партнером Соединенных Штатов. И использовать это окно возможностей просто необходимо. Но грузинское правительство не в состоянии этого сделать. Наоборот, правительство делает все, чтобы нарушить суверенитет нашей страны и сдать ее России».

Сам Мохаммад Джавад Зариф свой визит в Тбилиси подытожил коротким твиттом, не дающим никакой конкретной информации о содержании разговоров с высшим руководством Грузии, за исключением указанных транзитных коридоров:

«В Тбилиси состоялась встреча с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахария. Также провел телефонный разговор с находящимся в самоизоляции министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Отличные дискуссии о расширении многолетних двусторонних связей и регионального сотрудничества – особенно о транзитном коридоре, соединяющем Черное море с Персидским заливом».

Информация из официальных правительственных источников столь же скудная. Пресс-службы аппаратов президента и премьер-министра Грузии ограничились протокольными заявлениями схожего содержания:

«Основными темами переговоров были ситуация в регионе, в том числе последние события, и важная роль Грузии с точки зрения экономического развития и обеспечения стабильности в регионе».

При этом подчеркивается, что глава МИД Ирана заверил грузинские власти в том, что Исламская республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Тем не менее, в оппозиции визит Зарифа вызвал озабоченность – как в контексте инициативы «Кавказской платформы», так и с точки зрения раздражителя для США. Впрочем, не все в экспертном сообществе видят в диалоге с Тегераном лишь угрозу. Если правильно применить дипломатические возможности, то хорошие отношения с Тегераном, напротив, могут дать Грузии дополнительные очки, считают некоторые аналитики. Пришедшая к власти в США администрация Джо Байдена определенно будет искать новые точки соприкосновения с Тегераном. И в этом отношении Тбилиси может стать такой точкой. Правда, лишь при условии серьезной и предельно профессиональной дипломатической активности.