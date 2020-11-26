«Дело картографов» выходит на улицу

«Дело картографов» переходит в уличный формат – грузинская оппозиция анонсировала на 27 ноября акцию перед зданием МИД страны в поддержку бывшего сопредседателя комиссии по делимитации-демаркации государственной границы с Азербайджаном Ивери Мелашвили и члена этой же комиссии Натальи Ильичевой. Оба они обвиняются в «нарушении территориальной неприкосновенности Грузии». По версии следствия, они способствовали передаче части территорий Грузии, на которых расположен монастырский комплекс Давид-Гареджи, соседней стране.

Акция у здания Министерства иностранных дел – так противники власти намерены опротестовать продолжение расследования по т.н. делу картографов. В оппозиции считают, что лишь уличный протест может привлечь необходимое внимание к «попытке власти наказать невиновных». Одна из лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария призвала всех, кому небезразлична судьба людей, «ставших козлами отпущения в попытках власти дискредитировать оппозицию», прийти к Министерству иностранных дел, чтобы выразить свою позицию:

«МИД не ответил адвокатам Ивери и Натальи на письмо, потому что ответ не устраивает «Мечту». Все вовлечены в эту грязную цепочку. Завтра, 27 ноября, в 17:00 присоединяйтесь к акции у МИДа».

К слову, бывшая замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе сегодня была вызвана на допрос в качестве свидетеля по этому делу. Беседа проходила в присутствии мирового судьи. При этом, по словам Каландадзе, следователи задавали ей вопросы, несвязанные с ее деятельностью в МИД Грузии. «Их интересовали лишь вырванные из контекста фразы из интервью разным телеканалам», – заявила бывшая замглавы МИД:

«Это сфабрикованный политический процесс, сфабрикованный перед выборами. Уголовное дело основано исключительно на заявлениях некоего монаха Кириона, а также некоторых моих словах, вырванных из контекста. Но факт в том, что у нас есть проблемы с Азербайджаном, и у них есть автор и исполнитель. Этот автор – Бидзина Иванишвили, а исполнитель – Саломе Зурабишвили».

В следственных органах считают иначе. Ведущий дело прокурор Михаил Садрадзе уверяет, что все вопросы, которые были заданы Нино Каландадзе, касались непосредственно темы расследования:

«Мы задали Нино Каландадзе абсолютно релевантные вопросы. Конечно, большинство вопросов касалось ее публичных заявлений, где она утверждала, что Давид-Гареджи не находится на территории Грузии, а, напротив, на территории, принадлежащей Азербайджану. Эти заявления она делала с позиции заместителя министра иностранных дел, а значит, это была официальная позиция МИДа на тот момент. И она заключалась в том, что Давид-Гареджи принадлежит Азербайджану».

При этом адвокаты обвиняемых не могут добиться допроса в качестве свидетеля лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, хотя его имя фигурирует в деле в качестве лица, инициировавшего появления в руках следствия новых картографических материалов. По словам представителя стороны защиты Эдуарда Марикашвили, для них крайне важно установить, почему Бидзина Иванишвили внезапно заинтересовался этой темой:

«Это не наша прихоть, это необходимо, чтобы установить истину. Нужно как можно скорее допросить Ираклия Гарибашвили, на основании письма которого было начато расследование, Саломе Зурабишвили, которая была министром иностранных дел, и г-на Бидзину Иванишвили. Спасибо Давиду Хидашели и Ираклию Гарибашвили за их публичные заявления о его причастности к этому делу. Мы даже обязаны предложить этим людям принять участие в опросе».

Адвокаты также планируют обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения и освобождении обвиняемых на поруки. Причем поручителями призывают стать граждан Грузии. Руководитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» (GDI) Георгий Мшвениерадзе в соцсетях призвал всех, «кого волнует судьба Ильичевой и Мелашвили, независимо от их профессии, выступить поручителями картографов».

«В ближайшие дни суду придется пересмотреть меру пресечения. Мы, юристы, будем требовать изменения меры пресечения в виде ареста на освобождение под поруки, и вы можете выступить поручителями», – написал Мшвениерадзе.

Чтобы поставить свою подпись под прошением, желающие должны прийти в офис GDI.

В Грузинской православной церкви от причастности к расследованию отстранились, заявив, что позиция патриархии касается только религиозно-культурного контекста. Что же до уголовного дела, то этим, как отметил глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе, должны заниматься соответствующие органы.

В преддверии парламентских выборов в Грузии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые ее участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.

На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей.

Следствие считает, что Мелашвили и Ильичева использовали в своей работе карты, по которым часть территории средневекового монастырского комплекса Давид Гареджи переходила Азербайджану. Позже, однако, при поддержке российского бизнесмена грузинского происхождения Давида Хидашели в Тбилиси были привезены оригиналы карт, меняющих ситуацию. Изначально Хидашели передал топографические материалы министерству обороны, которое, в свою очередь, предоставило их прокуратуре.

Подсудимые своей вины не признают.