Запретить запреты. Но не сегодня

Власти Грузии не исключают, что ряд ограничений, действующих в настоящее время, могут быть отменены раньше запланированного. Сегодня в Тбилиси вновь прошла акция протеста с требованием ввести послабления.

У парламента сегодня прошла очередная акция. Собравшиеся требуют отменить действующие из-за пандемии ограничения. Главным образом речь идет о возобновлении работы общественного транспорта.

«Чиновники в своих черных джипах не слышат голоса людей и не видят их проблемы. Власти поставили граждан перед экономическими и социальными проблемами. Сами они передвигаются на машинах, а нам ограничивают свободу передвижения. Люди вынуждены пользоваться услугами такси, и тратят много денег, чтобы попасть из одного места в другое, в надежде хоть как-то восполнить и без того ограниченные права на труд», – сказала одна из участниц сегодняшней акции.

Подобные, пусть и малочисленные, акции проходят в столице практически каждый день.

Согласно данным, за последние сутки при проведенных 18 тысячах тестов было выявлено 723 случая инфицирования. Соответственно, показатель выявляемости на сегодня составил немногим более 4%. По словам премьер-министра Георгия Гахария, если он сохранится в течение недели, поэтапное снятие ограничений произойдет раньше, чем это планировалось.

«В первую очередь, это касается образовательных учреждений, чтобы дать нашим детям возможность учиться в классах. Разумеется, этому должно сопутствовать возобновление работы муниципального транспорта. Это должно происходить поэтапно, таким образом, чтобы не создать риск достижениям в плане управления эпидемией, которые у нас есть сегодня – это факт. Открытие экономики должно быть устойчивым, разумным и, главное – защищенным. Все хорошо должны понимать, что при двух, трех, четырех, пяти тысячах случаев инфицирования в день ни о какой нормальной экономической жизни речь идти не может и не будет», – сказал премьер.

Тема снятия ограничений поднималась сегодня и в ходе внеочередной пленарной сессии парламента. На ней в третьем чтении были внесены поправки в закон «Об общественном здоровье». Согласно этим поправкам, государство берет на себя ответственность за возможный урон, который может быть нанесен человеку в результате вакцинации от коронавируса. В отношении поправок, как таковых, у депутатов вопросов не возникло. Их вызвали все те же ограничения.

«Вы знаете, что на малом и среднем бизнесе держится стабильность страны. Мы постоянно слышим от инфекционистов, что с ношением масок у нас проблемы. Не лучше ли тогда ужесточить (ответственность) за это нарушение, и в то же время открыть бизнес? Фактически мы ничего не предлагаем населению, не можем сказать, ни когда мы завезем вакцину, ни какую именно, ни что мы планируем делать с малым и средним бизнесом», – обратился депутат от «Мечты» Каха Кахишвили к главе профильного комитета Дмитрию Хундадзе.

Хундадзе, в свою очередь, сказал, что это будет вакцина, прошедшая авторизацию, как и заявлялось ранее, ВОЗ. По словам главы комитета, для получения вакцины через платформу COVAX стране необходимо выполнить ряд условий. Это, в том числе, и поправки, принятые сегодня в закон «Об общественном здоровье».

«Во-первых, (это делается для того, чтобы) не отставать от процесса, чтобы как можно скорее в страну поступила вакцина высокого качества, я еще раз уточню: вакцина, авторизированная ВОЗ. Для того, чтобы выполнить требование производителей, государство должно разделить ответственность за возможный урон (нанесенный вакциной). Здесь нет ничего особенного – любой фармацевтический продукт имеет свои побочные явления, у всех есть свои правила хранения. А в процессе вакцинации участвует не только производитель и импортер, а медперсонал, клиника – у всех должен быть свой ареал ответственности», – заявил Хундадзе.

Количество активных случаев COVID-19 на сегодня – 6 675. Из них в тяжелом состоянии – 662 пациента. За последние сутки скончались 19, а выздоровели 932 человека.