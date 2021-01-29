Коронавирус в Грузии: 669 новых случаев, 21 пациент скончался

За последние сутки в Грузии зарегистрировали 669 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Как пишет «Новости-Грузия», данные получены на основании проведения 19 311 тестов – примерно на две тысячи больше, чем накануне, когда выявлено было 723 новых случая COVID-19. Общее число заболевших в стране к утру пятницы увеличилось до 256 956.

Почти 43% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 285. В Имеретии выявили 119 фактов, в Самегрело и Земо-Сванети – 79, в Кахетии – 49, в Квемо Картли – 41, в Аджарии – 40, в Шида Картли – 23. В Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети зафиксирован один случай заражения. В Гурии выявлено 16 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 10.

От ковида умер еще 21 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 148. Выздоровели 637 человек, их общее число выросло до 247 096.

В настоящее время в стране 6 686 активных случаев COVID-19. Из них 2 731 пациент (более 40%) проходит лечение в больницах, 3 633 (почти 55%) – на дому, а 322 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Тяжелых пациентов на сегодня 610. К аппаратам ИВЛ подключены 167 человек.

В карантинных пространствах размещен 521 гражданин. 17 108 человек остаются в режиме самоизоляции.