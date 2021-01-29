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Коронавирус в Грузии: 669 новых случаев, 21 пациент скончался
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 669 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
Как пишет «Новости-Грузия», данные получены на основании проведения 19 311 тестов – примерно на две тысячи больше, чем накануне, когда выявлено было 723 новых случая COVID-19. Общее число заболевших в стране к утру пятницы увеличилось до 256 956.
Почти 43% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 285. В Имеретии выявили 119 фактов, в Самегрело и Земо-Сванети – 79, в Кахетии – 49, в Квемо Картли – 41, в Аджарии – 40, в Шида Картли – 23. В Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети зафиксирован один случай заражения. В Гурии выявлено 16 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 10.
От ковида умер еще 21 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 148. Выздоровели 637 человек, их общее число выросло до 247 096.
В настоящее время в стране 6 686 активных случаев COVID-19. Из них 2 731 пациент (более 40%) проходит лечение в больницах, 3 633 (почти 55%) – на дому, а 322 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 610. К аппаратам ИВЛ подключены 167 человек.
В карантинных пространствах размещен 521 гражданин. 17 108 человек остаются в режиме самоизоляции.
Другие новости дня
Грузия упрощает правила въезда иностранных граждан в страну
С 1 февраля Грузия упрощает правила въезда иностранных граждан в страну. Об этом сообщила министр экономики Натия Турнава.
В частности, в страну будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Попасть в страну также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.
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Портрет работы Боттичелли продали за 92 миллиона долларов
Картину флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Молодой человек с медальоном" продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 92 миллиона 200 тысяч долларов. Это новый рекорд для работ Боттичелли, когда-либо проданных на аукционах. В 2013 году за картину "Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем" покупатель заплатил 10,4 миллиона долларов.
В сообщении аукционного дома отмечается, что "Молодой человек с медальоном" одна из наиболее значительных работ мастера, которые когда-либо выставлялись на торги. Имя покупателя не называется.
Портрет был написан в 1470–1480 годах. С XVIII века картина принадлежала нескольким поколениям семьи аристократов Ньюборо из Уэльса. В 1982 году её купил за 1,3 миллиона долларов американский девелопер Шелдон Солоу.
Картина "Молодой человек с медальоном" неоднократно выставлялась в мировых музеях и галереях, среди которых — Национальная галерея в Лондоне, Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.
Служба безопасности Украины объявила Ахру Авидзба в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск Ахру Авидзба. Об этом в Facebook сообщило управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В заявлении говорится, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
«Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения. Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия», — говорится в сообщении.
Авидзба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), второй частью статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), первой частью статьи 438 (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям.
- 7 августа прошлого года он отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии.
- 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, а 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Доклад: бывший глава мирового биатлона был коррумпирован Россией
Бывшее руководство Международного союза биатлонистов (IBU) способствовало сокрытию нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Об этом говорится в опубликованном 28 января докладе независимой комиссии во главе с британцем Джонатаном Тейлором, созданной новым руководством союза. Прежнее руководство во главе с норвежцем Андерсом Бессебергом признано в нём ответственным за "систематическое коррупционное и неэтичное поведение".
Утверждается, что Бессеберг покрывал российских спортсменов в течение 10 лет - с 2008 по 2018 год, когда он был вынужден уйти в отставку после того, как австрийская полиция начала расследовать коррупцию в IBU.
В докладе, в частности, утверждается, что Бессеберг нередко ездил на охоту и рыбалку в Россию за счёт принимающей стороны. Трофеи должны были вывозить сотрудники союза биатлонистов. Также в докладе приводятся данные из материалов полиции о том, что бывший президент "воспользовался услугами проститутки" во время пребывания в Москве - платил тоже не Бессеберг.
В документе также содержатся обвинения в адрес бывшего главы Союза биатлонистов России Александра Тихонова в том, что он пытался дать взятку высокопоставленной чиновнице IBU Николь Рёш. Её, в свою очередь, подозревают в том, что она не стала настаивать на повторных допинг-тестах россиянина Евгения Устюгова на олимпиаде в Сочи. Тихонов обвинения в свой адрес отверг.
Ранее ныне живущий в США бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что двое российских функционеров говорили о выплатах 200-300 тысяч долларов Бессебергу.
В расследовании утверждается, что многие российские биатлонисты применяли запрещённые антидопинговыми правилами препараты. Некоторые комментаторы считают, что содержащиеся в докладе факты могут лечь в основу дальнейших расследований о допинге в российском спорте.
Из-за допинговых нарушений Россия была отстранена от международных соревнований до конца 2022 года. Российские спортсмены могут участвовать в них только в индивидуальном качестве.
В Грузии за два часа собрали 40 тысяч лари для выплаты залога картографам
В Грузии за два часа собрали 40 тысяч лари (12 500 долларов), чтобы выплатить сумму залога, который суд установил как условие освобождения картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой – фигурантов резонансного дела Давид-Гареджи.
О том, что объявленный сбор средств для выплаты залога закончился за два часа, объявило оппозиционное гражданское движение «Сирцхвилиа» («Стыдно»). Именно активисты организовали сбор средств, в котором могли принять участие все желающие. Как пишет «Новости-Грузия», на счет активно поступали деньги как из Грузии, так и из-за границы – от эмигрантов.
«После того, как мы выставили номер счета, 40 000 лари были полностью собраны за два часа! Спасибо всем, кто борется за свободу!», – сказано в сообщении «Сирцхвилиа».
Ивери Мелашвили и Наталья Ильичова накануне были освобождены из зала Тбилисского городского суда. Их обязали в течение 30 дней выплатить залог по 20 тысяч лари. При этом суд снизил сумму залога, которую требовала прокуратура с 30 до 20 тысяч, однако удовлетворил ходатайство обвинения, которое потребовало уволить Ивери Мелашвили с занимаемой должности в министерстве иностранных дел. Судья Лела Калоченко объяснила, что работа на должности может быть связана с информацией по делу.
Параллельно с судебным заседанием перед зданием Тбилисского городского суда прошла акция протеста представители разных политических партий и гражданских активистов. Они обвинили власти в «торговле заложниками» и напомнили, что оппозиция считает Мелашвили и Ильичеву политическими заключенными.
После выхода на свободу Мелашвили заявил, что не согласен с тем, что должен выплачивать залог, тем более в условиях, когда он остался без работы. Гражданские активисты сразу же объявили, что намерены начать сбор средств для залога.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
Глава RT Симоньян в Донецке: «Россия-матушка, забери Донбасс домой»
Главный редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке, организованном поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой "ДНР", фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", – заявила в частности Симоньян. Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне – её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.
В МИД Украины заявили, что ведомство инициирует запрет въезда в страну для Кеосаяна в связи с посещением не контролируемой Киевом украинской территории. Там также напомнили, что Симоньян и Бабаян "уже давно" невъездные.
На форуме в Донецке глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин представил доктрину "Русский Донбасс", которой намереваются руководствоваться сепаратисты. "ДНР" и "ЛНР" в ней в частности именуются "русскими национальными государствами". Также заявлено, что сепаратисты хотят установить свой контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей Украины. При этом непосредственно о вхождении в состав России в документе не говорится.
Официальная Москва подчёркивает, что считает территории, подконтрольные "ДНР" и "ЛНР", частью территории Украины и выступает за Минские соглашения, которые предусматривают урегулирование начавшегося в 2014 году конфликта на базе сохранения территориальной целостности Украины. При этом Россия поддерживает сепаратистов, направляя им как гуманитарную помощь, так и, по многочисленным свидетельствам, вооружение и боеприпасы, а также участвуя в боевых действиях непосредственно. Кроме того, власти России начали выдавать паспорта жителям Донецкой и Луганской областей Украины. По словам депутата Козенко, российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 тысяч граждан Украины.
Украина считает неподконтрольные ей территории Донбасса "временно оккупированными" Россией.
Захваченный в Ливии комплекс «Панцирь» достался военным США
В Ливии был захвачен комплекс противовоздушной обороны российского производства «Панцирь-С1» и в результате тайной операции вывезен на американскую военную базу Рамштайн в Германии. Об этом пишет британская газета The Times.
Как пишет издание, американские военные решили осуществить эту операцию, опасаясь, что комплекс может попасть в руки нелегальных торговцев оружием или не контролируемых властями вооруженных группировок. По данным Times, это произошло еще в июле прошлого года.
Сообщается, что комплекс «Панцирь» был приобретен у России Объединенными арабскими эмиратами, а они в свою очередь поставили его войскам генерала Халифы Хафтара, которые воюют против армии международно признанного ливийского правительства (ПНС). Захвачен он был на авиабазе под Триполи в ходе контрнаступления поддерживаемых Турцией войск ПНС.
В Times об акции по доставке комплекса на американскую базу говорится как об очередной из серии непубличных операций США по борьбе с российским влиянием в Ливии. В частности, как утверждается, американцы предупредили ливийские власти об присутствии в стране связанных с «поваром Путина» Евгением Пригожиным политтехнологов (двое из них были арестованы, провели в тюрьме более года и освобождены только недавно). Кроме того, командование США публиковало сведения об участии в боях на стороне Хафтара военных самолетов российского производства.
Неназванный российский представитель, которого цитирует Times, сказал, что в Москве знают о судьбе комплекса, но не считают его попадание в руки американцев большой проблемой, поскольку экспортную версию «Панциря» американские эксперты могли изучить и в ОАЭ. «Интерфакс» цитирует вице-президента Академии военных наук Сергея Модестова, который говорит, что произошедшее не будет иметь для российской армии серьезных последствий. «Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть «Панцири» в таком экспортном исполнении. Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед»«, - сказал он.
Ранее сообщалось, что в ходе боев в Ливии один из комплексов «Панцирь» был уничтожен.
Официальная Москва заявляет о нейтралитете в ливийском конфликте, однако есть множество свидетельств поддержки ею Хафтара - на стороне которого выступают также Египет и ОАЭ. Сообщалось и о присутствии в Ливии российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера.
В Абхазии подтверждено 56 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 519 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 42 человек врачами оценивается как тяжелое, 56 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале 27 января скончался мужчина 1937 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». У него также была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 34, в сухумском российском военном госпитале - 47 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11411 человек. 168 летальных случаев. Выздоровели 9782 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Лукашенко назвал Навального «беглым немецким протестуном»
Александр Лукашенко, против власти которого в Беларуси уже почти полгода продолжаются протесты, прокомментировал протестные митинги в России и расследования российского оппозиционера Алексея Навального, которого он назвал «беглым немецким протестуном». Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.
Лукашенко напомнил о своих словах о том, что «Беларусь это трамплин для атаки на Россию». Он считает, что отличие белорусских протестов от российских в том, что в августе 2020 года в Беларуси якобы «хотели осуществить блицкриг» и «ввести натовские войска», а в России «будут качать в долгую».
Говоря о Навальном, Лукашенко заявил, что расследования про власть и президента может делать только человек «с кристально чистой биографией», а российский оппозиционер имеет судимость. «Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают?» - заявил Лукашенко.
Как и Владимир Путин, Лукашенко не назвал Навального по имени.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- Российские власти поддержали Лукашенко, согласившись с его версией о том, что протесты были инспирированы из-за рубежа.
- 23 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Митинги прошли в 125 городах России, в них приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель за последние годы.
- Расследование ФБК о так называемом дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком было опубликовано 19 января – в день ареста Алексея Навального и заключения его в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Оппозиционер утверждает, что резиденция главы государства площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, ее стоимость составляет около миллиарда долларов.
Московский областной суд оставил под арестом Навального
Московский областной суд оставил российского оппозиционного политика Алексея Навального под стражей.
В суде рассматривалась апелляция по жалобе адвокатов на решение Химкинского городского суда от 18 января арестовать Навального на 30 суток. Политик принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина".
Адвокаты Навального заявили, что его незаконно объявили в розыск. Из представленных материалов следует, что ФСИН получил от Навального уведомление от 23 ноября 2020 года о том, что он находился на лечении в берлинской клинике. Химкинский суд, по словам защитников, нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса.
Навальный после оглашения решения на вопрос судьи заявил, что ему было все понятно до начала заседания суда.
Химкинский городской суд вынес решение об аресте Навального на следующий день после прилета политика из Германии и задержания в аэропорту. Дело рассматривалось в отделении полиции. Навальный назвал это беззаконием "наивысшей степени".
По версии ФСИН, политик нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН также требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Это ходатайство ФСИН суд должен рассмотреть второго февраля.
В более чем ста городах России 23 января прошли акции с требованием освободить Навального. В них приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах политика заявляют о 250 тысячах участников. Силовики задержали по всей России четыре тысячи человек. На 31 января в поддержку Алексея Навального запланированы новые акции.
Грузинская телекомпания «Имеди» сменит владельца
Медиахолдинг, в состав которого входят телекомпании «Имеди», GDS TV, а также «Радио Имеди», сменит владельца. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
Речь идет о 100-процентной доле ООО Georgia Media Production Group. Её владельцем сейчас является вдова бизнесмена Бадри Патаркацишвили – Инна Гудавадзе.
Новым владельцем же станет компания Media Finance Group. Она принадлежит гражданам США: Игорю Алексееву, Ираклию Рухадзе и Бенжамену Альберту Марлсону.
Комиссия обсудила вопрос на сегодняшнем заседании и дала свое согласие на смену владельца.
Бибилов: «осетиноязычные граждане» Грузии нагнетают обстановку в соцсетях
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обвиняет Тбилиси в попытках дестабилизации обстановки в Цхинвали. Об этом он заявил на заседании коллегии Службы внешней разведки.
«Мы прекрасно видим активность пользователей соцсетей, которые представляясь осетинскими патриотами, стравливают наших граждан с разными политическими взглядами. В Грузии до сих пор функционирует организация, которая была создана еще до 2008 года во главе с Дмитрием Санакоевым, там есть осетиноязычные граждане, которые и участвуют в нагнетании обстановки в социальных сетях», – отметил он.
- Временная администрация Южной Осетии (руководитель – Дмитрий Санакоев) была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года.
Бибилов говорит, что все угрозы, исходящие из Тбилиси, необходимо минимизировать. Грузия, по его словам, не оставляет своих реваншистских планов.
«Это выражается не только в том, что она не подписывает Меморандум о неприменении силы, не признает геноцид осетин, не признает государственность Южной Осетии, не признает факт нападения на Южную Осетию, но и в том, что не прекращаются провокации на границе Республики Южная Осетия, наглядный пример – ситуация в селе Уиста, где Грузия явно демонстрирует агрессивный план по отношению к Южной Осетии. Здесь, без сомнения, сдерживающим фактором для Грузии является повышенное внимание к безопасности на границе силовых структур Южной Осетии, присутствие на территории Южной Осетии 4-й российской военной базы и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации», – сказал он.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- Сегодня Анатолий Бибилов направил письмо спикеру парламента Алану Тадтаеву, в котором потребовал назначить заседание на 29 января. Он говорит, что сложившаяся ситуация «требует безотлагательных мер». Он призвал депутатов «не нарушать конституционную стабильность и правопорядок» и принять участие в заседании.
Президент и премьер-министр Грузии встретились с главой МИД Ирана
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария приняли находящегося в Тбилиси главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В администрации правительства заявили, что Гахария и Зариф обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с двусторонними и региональными отношениями.
В заявлении говорится об укреплении торгово-экономических связей, потенциале транзитных и транспортных коммуникаций, а также необходимости «своевременного урегулирования существующих трудностей».
Стороны обсудили и ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и Иране. Кроме того, по информации пресс-службы правительства Грузии, глава МИД Ирана выразил «твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии».
В пресс-службе президента Грузии сообщили, что Зурабишвили затронула на встрече вопрос оккупации и тяжелой ситуации, сложившейся на оккупированных территорий. «Президент подчеркнула важность стабильности в регионе и в Грузии», – говорится в сообщении.
Сам Зариф написал в социальной сети Twitter, что встретился с президентом, премьером, а также поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Иранский дипломат говорит, что обсудил в Тбилиси транзитный коридор, связывающий Черное море с Персидским заливом.
Сегодня же Мохаммад Джавад Зариф возложил венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.
- Глава МИД Ирана посещает Грузию после Азербайджана, России и Армении. В рамках регионального турне он отправится и в Анкару. Ранее иранский дипломат выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Ивери Мелашвили и Наталью Ильичёву освободили под залог
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для фигурантов «дела картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичёвой. Они вышли на свободу под залог в 20 тысяч лари (6 тысяч долларов) на каждого.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Ивери Мелашвили от занимаемой в МИД Грузии должности – до завершения судебного разбирательства. Мелашвили и Ильичёвой также запретили покидать пределы Грузии.
Ранее в прокуратуре заявили, что не считают целесообразным «применение самой строгой меры пресечения» и обратились в суд с ходатайством об освобождении Мелашвили и Ильичёвой под залог в 30 тысяч лари (9 тысяч долларов).
Отметим, что заседание тбилисского городского суда сегодня проходило на фоне акции протеста. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают.
Грузия не поддержала продление полномочий российской делегации в ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за продление полномочий российской делегации в организации. За такое решение проголосовали 107 человек, против - 36, еще 24 воздержались.
Украина предлагала отказаться от ратификации полномочий России. Глава украинской делегации Мария Мезенцева заявила, что Москва продолжает нарушать права человека, в частности, в аннексированном Крыму.
Грузия выступила против продления полномочий делегации РФ. Руководитель грузинской парламентской делегации Каха Кучава заявил, что Россия нарушает международное право и фундаментальные права человека – основные принципы Совета Европы.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что нападки со стороны представителей Украины и Грузии объяснимы, так как власти этих стран «в своем время применили силу против своего населения, использовали армию и, конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют».
«Европейская правда» пишет, что резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации приняли в наиболее благосклонной к Москве редакции. Однако документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Отдельный блок обвинений посвящен нерасследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.
- 25 января Грузия поддержала Украину в обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ.
- В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель «Европейских социалистов» – Фридон Инджия.
- В 2015 году ПАСЕ лишила Россию права участия в работе ассамблеи из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. С 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. 25 июня 2019 года ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволила российской делегации вернуться к работе в ассамблее. Делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. В ответ российские депутаты предупредили, что Россия выйдет из ПАСЕ, если ассамблея сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее.
Вышел трейлер фильма «Курьер» с Мерабом Нинидзе и Бенедиктом Камбербэтчем
В сети появился трейлер исторической драмы британского режиссера Доминика Кука «Курьер», в котором партнером всемирно известного актера Бенедикта Камбербэтча стал грузинский актер Мераб Нинидзе.
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю британского бизнесмена, который помог Центральному разведывательному управлению США внедриться в советскую ядерную программу во время холодной войны.
Как пишет «Новости-Грузия», фильм выйдет в международный прокат с 19 марта, в том числе в США и Великобритании.
Мераб Нинидзе – один из самых востребованных в последнее время грузинских киноактеров. В 2020 году он снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале «Фрейд» киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала «Родина» (Homeland), где также исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC «МакМафия» в роли босса русской мафии. Нинидзе можно увидеть в американском телесериале «Берлинская резидентура».
Также известными работами Мераба Нинидзе являются роли в фильмах «Покаяние», «Бумажный солдат», «Лунный папа», «Нигде в Африке».
В Южной Осетии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии провели 168 исследований на коронавирусную инфекцию, 11 из них показали положительный результат, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, число заболевших за время пандемии достигло 2766 человека, было проведено 15 427 тестов.
Под наблюдением медиков остаются 784 человека. В «ковидных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 54 пациента с COVID-19.
Бибилов вновь созывает внеочередную сессию парламента
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил письмо спикеру парламента Алану Тадтаеву, в котором потребовал назначить заседание на 29 января. На этот раз Бибилов предлагает депутатам обсудить девять вопросов:
- общественно-политическая ситуация в Республике Южная Осетия;
- проект Конституционного закона Республики Южная Осетия «О внесении изменений и дополнений в статьи 61 и 87 Конституции (Основной Закон) Республики Южная Осетия»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Южная Осетия на 2021 год»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О бюджете фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия на 2021 год»;
- проект закона Республики Южная Осетия «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Южная Осетия «О введении в действие части второй Налогового кодекса Республики Южная Осетия», непринятие которого обусловлено вступлением в силу Главы 25 и части 6 статьи 469 «Утратил силу» Налогового кодекса Республики Южная Осетия, что повлечет значительное повышение некоторых видов госпошлин при сегодняшнем росте цен на жизненно важные продукты и сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию;
- план социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2021 год;
- прогноз социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2021 год;
- назначение членов Совета директоров Национального банка Республики Южная Осетия.
Бибилов говорит, что сложившаяся ситуация «требует безотлагательных мер». Он призвал депутатов «не нарушать конституционную стабильность и правопорядок» и принять участие в заседании.
- Накануне инициированное Бибиловым заседание югоосетинского парламента не состоялось. Депутаты двух парламентских партий – «Народной» и «Ныхаса», а также часть одномандатников, не стали прерывать бойкот из-за нежелания Бибилова идти на компромисс и обсуждать их требования – увольнение генпрокурора и проведение справедливого расследования дела Инала Джабиева.
- 14 января часть депутатов направила письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, в котором говорится, что «с 29 октября 2020 года в республике нет легитимного правительства».
Задержанных по «делу картографов» могут отпустить под залог
Прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством об освобождении под залог фигурантов «дела картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. Об этом представитель ведомства Михеил Садрадзе заявил на специальном брифинге.
«На данном этапе мы не считаем целесообразным применение самой строгой меры пресечения», – заявил прокурор.
Садрадзе добавил, что обвиняемые будут ожидать решения суда на свободе, а следствие будет продолжено. Ранее в прокуратуре заявляли, что в процессе делимитации-демаркации государственной границы фигуранты дела действовали по указанию вышестоящих должностных лиц.
Отметим, что заседание тбилисского городского суда начинается в эти минуты на фоне акции протеста.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Оппозиция считает Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
У семьи Кадырова нашли незадекларированные квартиры
Сестры, племянник и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова владеют квартирами в жилом комплексе премиум-класса "Соколиное гнездо" на Ленинградском проспекте в Москве, пишет издание "Важные истории" со ссылкой на данные Росреестра. Близкие родственники Кадырова, занимающие посты в республике, не указывали их в декларации. Это может быть поводом для увольнения, отмечает издание.
Издание обнаружило, что старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган Кадырова с 2004 года владеет квартирой в "Соколином гнезде" площадью 131,7 квадратного метра. Ее муж Рамзана Черхигов, занимающий пост министра транспорта и связи Чечни, не указывал ее в декларации. С 2011 года квартирой в ЖК владеет и Зарема Рамзановна Черхигова, которая может приходиться им дочерью.
Другая сестра главы Чечни, Зулай Кадырова, в 2005 году купила пентхаус площадью 167,7 квадратного метра в этом же ЖК. Издание оценивает стоимость квартиры примерно в 60 миллионов рублей. Кадырова как заместитель управляющего делами главы и правительства Чечни ежегодно публикует сведения о доходах и имуществе, но квартиру в декларациях не упоминает. Тем не менее, ее муж — первый заместитель председателя Парламента Чечни Салман Закриев — с 2018 года начал записывать пентхаус жены в декларацию.
В 2009 году квартира площадью 122,6 квадратного метра в "Соколином гнезде" появилась у их сына Якуба (Ибрагима) Закриева — племянника Рамзана Кадырова. Тогда он окончил Московское суворовское военное училище. С 2005 года квартирой площадью 124,4 квадратного метра в ЖК владеет двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии Турпал-Али Ибрагимов. Он возглавляет администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения "Единой России". В своих декларация он не упоминает квартиру в Москве.
Руководитель проекта "Декларатор" антикоррупционного центра Transparency International в России Андрей Жвирблис пояснил изданию, что чиновники, которые не указывают в декларациях свою недвижимость или реальные доходы, нарушают закон "О противодействии коррупции" и еще несколько нормативных актов. За это, по его словам, их могут уволить в связи с утратой доверия, что снизит их шансы на дальнейшее трудоустройство.
- Ранее "Открытые медиа" обнаружили квартиру в районе Очаково-Матвеевское, которую Ахмат Кадыров получил в 2002 году от Управления делами президента России. Несмотря на то, что Рамзан Кадыров оставался ее владельцем в 2010 году, он ни разу не упоминал ее в декларациях. С 2010 года квартира полностью принадлежит Аймани Кадыровой — матери Рамзана и вдове Ахмата Кадырова.
Цхинвальский суд вынесет приговор Зазе Гахеладзе 5 февраля
В Цхинвали, в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня прошло очередное заседание по делу гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
Как сообщили корреспонденту «Эха Кавказа» в пресс-службе суда, приговор Гахеладзе будет вынесен 5 февраля.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
На акциях протеста в Ливане пострадали более 200 человек
Более 200 человек пострадали во вовремя акции против коронавирусных ограничений в ливанском городе Триполи.
Власти использовали для разгона демонстрантов армию. По информации ливанского МВД, участники протестов бросали в полицейских и солдат боевую гранату и забросали мэрию "коктейлями Молотова". Против манифестантов применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Протесты в Триполи, одном из беднейших городов Ливана, продолжаются с начала недели. Демонстранты требуют улучшить условия жизни, отменить комендантский час и другие жёсткие ограничения, введённые из-за пандемии COVID-9. Изоляция, по их словам, лишила их возможности пережить экономический кризис. В стране почти полностью парализована банковская система, падает покупательская способность жителей и обостряется криминогенная обстановка.
Акции протеста проходят и в других городах Ливана.
Ливанские власти ввели режим чрезвычайной ситуации после новой вспышки COVID-19 в середине декабря прошлого года. Были закрыты все частные и государственные предприятия. Ситуация обостряется в связи с проживанием в стране почти двух миллионов беженцев из Сирии и Палестинской автономии при численности населения около семи миллионов.
С начала пандемии коронавируса в стране выявлено почти 290 тысяч заражений. Умерли более двух с половиной тысяч пациентов.
В Абхазии повторно выберут туристический логотип
В министерстве туризма самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча с профессиональным дизайнерским сообществом. По информации пресс-службы, темой обсуждения был туристический логотип Абхазии.
«Эхо Кавказа» уже писало, что на минувшей неделе были подведены итоги конкурса по выбору туристического бренда. Победил логотип дизайнера из Санкт Петербурга – с графическим изображением морских волн и мандарина, со слоганом «enjoy Abkhazia».
По информации агентства «Абхазия-информ», представители профессионального дизайнерского сообщества на встрече раскритиковали выбранный логотип. Было принято решение пересмотреть итоги конкурса.
«Исходя из замечаний, поступивших в адрес работы финалиста, было решено выбрать ещё четыре логотипа из представленных ранее 54 работ. Окончательные итоги конкурса будут подведены в середине февраля», – говорится в сообщении.
Грузия на 45-м месте в мире по восприятию коррупции, Россия на 129-м
Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2020 год.
Грузия заняла в рейтинге 45-е месте в мире, поделив его с Польшей и Сент-Люсией. Как и в прошлом исследовании, Грузия набрала 56 баллов, но опустилась на одну позицию: в индексе за 2019 год страна была на 44-м месте. А в рейтинге за 2018-й у Грузии было 58 баллов и 41-е место.
Россия поднялась на восемь позиций в индексе, поделив 129-е место с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.
Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония (17-я), Литва (38-я) и Латвия (44-я). Армения на 60-м месте, Беларусь – на 63-м, Казахстан – на 94-м, Молдова – на 115-м, Украина – на 117-м, Кыргызстан – на 124-м, Узбекистан – на 146-м, Таджикистан – на 149-м, Туркменистан – на 165-м.
Лидером рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. Далее следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов). А самый низкий индекс (12 баллов) оказался у Южного Судана и Сомали.
- Индекс восприятия коррупции — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он выходит ежегодно с 1995 года и составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. В индекс за 2020 год 180 стран и территорий были оценены на базе 13 экспертных оценок и опросов. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.
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