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Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани приняли решение войти в парламент Грузии
Оппозиционная партия «Граждане» Алеко Элисашвили приняла решение войти в парламент Грузии. Об этом политик объявил после встречи с лидерами «Грузинской мечты».
Элисашвили говорит, что уже оформил с ними соглашение, которое предусматривает внедрение электронной системы голосования, новую модель укомплектования избирательных комиссий и выборы главы ЦИК «прозрачным путем».
«Мы, представители партии «Граждане» оформили окончательное соглашение с лидерами «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе и Арчилом Талаквадзе. После оформления соглашения мы подключимся к парламентской деятельности», – сказал Элисашвили.
Партия «Граждане» получила на парламентских выборах 31 октября 2020 года 25 508 голосов (1.33%) и два мандата. Вместе с Элисашвили депутатом также стал Леван Иоселиани.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
- В начавшем работу 11 декабря парламенте Грузии была представлена лишь «Грузинская мечта». В январе к ней присоединились четыре депутата - Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе. Они прошли по спискам партии «Альянс патриотов», после чего создали собственную партию под названием «Европейские социалисты».
Другие новости дня
Ряд стран ЕС готов поделиться с Грузией вакциной от коронавируса
До восьми европейских стран готовы поделится с Грузией вакциной от коронавируса в случае получения лишних доз. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«У нас продолжается очень интенсивная работа с разными странами, производителями, с Евросоюзом. Из них примерно 7-8 обещали, что страны, которые заказали и купили больше, чем им нужно, доставят эти дополнительные дозы в Грузию», – заявил он.
- Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Как пишет «Новости-Грузия», глава NCDC добавил, что 1,4 миллиона доз вакцины Грузия получит посредством глобальной платформы COVAX, созданной для равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Этого будет недостаточно, чтобы до конца 2021 года привить до 60% взрослого населения, как предусмотрено национальным планом вакцинации.
«По нашему плану, который уже утвержден правительством, нам необходимо 3,9 миллиона доз, то есть найти придется еще 2,5 миллиона доз», – пояснил Гамкрелидзе.
Одновременно он выразил сожаление в связи с тем, что сегодня тема вакцинации превратилась в «политическое оружие», которое пока что остается только в руках сильных государств, стран «большой семерки».
«Сегодня глобально наблюдается серьезный дефицит вакцин. Одна из основных проблем – несправедливость. Несправедливость в процессе распределения вакцин обсуждалась и исполкомом ВОЗ», – заявил Гамкрелидзе.
Правительство Грузии пока не знает, какой вакциной будут прививать население страны. На первом этапе, в конце февраля 2021 года в страну должна прибыть небольшая партия вакцины Pfizer американо-немецкого производства – до 20 тысяч доз.
По условиям ВОЗ, самыми первыми вакцинацию должны пройти медики. Другие приоритетные группы: персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода, граждане старше 75 лет, граждане в возрасте от 65 до 74 лет, а также граждане в возрасте 55-64 лет и пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года.
Уже после планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, кто переболел вирусом. Согласно оптимистичным прогнозам, это произойдет не раньше осени 2021 года. Вакцинация детей до 18 лет не планируется.
Согласно утвержденному плану, вакцинация 60% взрослого населения обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
Заседание югоосетинского парламента перенесено «на неопределенное время»
Внеочередное заседание парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, назначенное на пятницу, вновь сорвано из-за отсутствия кворума. В парламенте объявили, что заседание переносится на неопределенное время. Об этом сообщает агентство «Рес».
Ранее, назначая заседание, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов сказал, что сложившаяся ситуация «требует безотлагательных мер». Он призвал депутатов «не нарушать конституционную стабильность и правопорядок».
Депутаты двух парламентских партий – «Народной» и «Ныхаса», а также часть одномандатников, не стали прерывать бойкот из-за нежелания Бибилова идти на компромисс и обсуждать их требования – увольнение генпрокурора и проведение справедливого расследования дела Инала Джабиева.
14 января часть депутатов направила письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, в котором говорится, что «с 29 октября 2020 года в республике нет легитимного правительства».
Власти Чечни объяснили поступок дравшегося на митинге Джумаева
Отсутствие отцовского воспитания и жизнь вне Чечни плохо повлияли на студента МГУ Саид-Мухаммада Джумаева. 23 января его задержали за драку с бойцами Росгвардии на митинге против ареста Алексея Навального в Москве. Об этом заявил глава парламента республики Магомед Даудов в разговоре с родственниками задержанного.
"После развода родителей он рос с матерью на чужбине, что, как известно, несвойственно для чеченских детей и плохо сказывается на полноценном формировании ребёнка", – написал Даудов на своей странице в инстаграме.
По словам Даудова, глава Чечни Рамзан Кадыров принял "все меры" с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь". "Мы пытались связаться с ним и объяснить, что своими действиями он нарушил закон и это влечет определенные последствия", – отметил глава чеченского парламента.
Он также выразил надежду, что Джумаев не поддерживает Навального, а его действия – это результат заблуждения.
- Кадры драки Джумаева с росгвардейцами 23 января распространились в интернете. Полиция объявила его в розыск. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал, что Джумаеву будет оказана помощь при условии, что он не поддерживает Навального.
- Джумаева задержали в Псковской области 28 января и доставили в Москву. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Сод арестовал его на два месяца. Джумаев признал вину.
Глава МИД Турции выступил в поддержку формата «3+3» на Южном Кавказе
Стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Он выступил в поддержку формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия).
«Нормализация отношений отвечает, в первую очередь, интересам самих стран региона. В особенности это касается Армении и армянского народа, которые получат выгоду от новой ситуации. Поэтому мы ожидаем, что Ереван предпримет конструктивные шаги в данном направлении», – сказал министр.
Турецкий дипломат отметил значимость долгосрочного сохранения режима прекращения огня на Южном Кавказе.
«Одних слов о готовности к миру не достаточно, нужен реальный вклад. Мы планируем развивать формат сотрудничества по формуле «3+3», предложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанной президентами Турции и России, а также руководством других стран региона», – сказал министр.
Глава турецкого МИД также сказал, что для развития региона в период после завершения пандемии коронавируса будут важны не только торговля, инвестиции и логистика, но и стабильность.
Его иранский коллега сказал, что сотрудничество Ирана и Турции по Кавказу однозначно будет полезным для стран региона. Зариф сообщил, что в ближайшее время в Иране состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Турции и Азербайджана.
- Глава МИД Ирана посещает Турцию после Азербайджана, России, Армении и Грузии. Ранее иранский дипломат выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
В цхинвальских школах на карантин из-за COVID-19 закрыты три класса
Три класса в общеобразовательных учреждениях Цхинвали закрыты на карантин из-за выявления учеников с коронавирусом. Об этом «Рес» сообщила начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобразования самопровозглашенной республики Южная Осетия Нина Джиоева.Как сообщало «Эхо Кавказа», общеобразовательных учреждениях Южной Осетии учебный процесс после карантина возобновился с 15 января.
«В школе №2 один учащийся 9-го класса заболел COVID-19, а в лицее искусств — три школьника. Сегодня все три класса, в которых учатся эти дети, закрыты на двухнедельный карантин, новых случаев заболевания коронавирусом среди остальных учеников не выявлено», – сказала она.
Джиоева добавила, что учащиеся 9-го класса школы №2 выходят на учебу после двухнедельного карантина уже 1 февраля, еще в двух классах лицея искусств, в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, учеба возобновится 8 февраля.
Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии провели 168 исследований на COVID-19, положительный результат показали 13. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. За сутки зафиксирован и один случай с летальным исходом – скончалась 83-летняя женщина.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Южной Осетии достигло 2779. За сутки с учета медиков сняты пять человек, под медицинским наблюдением остается 792 человека. За весь период пандемии проведено 15 259 тестов на коронавирус.
Турция запустила экспортный поезд в Россию по магистрали Баку-Тбилиси-Карс
Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) сегодня отправился экспортный грузовой поезд в Россию. Об этом сообщают турецкие и азербайджанские СМИ со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
По информации ведомства, состав из пятнадцати вагонов преодолеет магистраль протяженностью 4 тысячи 650 километров за 8 дней.
Сегодня же началась перевозка новых видов грузов из Турции в Китай. Поезд запустила компания ООО «ADY Container» – дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
«Поезд, следующий из Анкары в город Сиань в Китае – это новый логистический продукт, представленный ООО «ADY Container» совместно со своими партнерами в Турции, Грузии и Казахстане», – говорится в сообщении.
Поезд, состоящий из 42 контейнеров, преодолеет расстояние в 7 792 километра. Он перевозит неорганические вещества, используемые в промышленности.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
- 30 января в Москве состоится встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится. Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января – на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
ЕС может заблокировать поставки вакцины Pfizer Великобритании
Евросоюз может заблокировать экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в ответ на срыв поставок британско-шведского препарата AstraZeneсa. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
Как утверждается, Брюссель намерен предпринять срочные меры по обеспечению вакциной жителей Евросоюза.
По данным журналистов, о возможной блокировке поставок в Великобританию глава Евросовета сообщил лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции. В разговоре с ними Мишель отметил, что уже направил соответствующее предложение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет The Independent.
AstraZeneсa неожиданно для Брюсселя объявила о задержке поставок в ЕС 22 января, спровоцировав "вакцинную войну". При этом компания гарантировала поставки своего препарата Великобритании. В AstraZeneсa объяснили своё решение тем, что контракт с Евросоюзом был заключён позднее. В ЕС не исключают, что часть вакцин, предназначенных для Евросоюза, компания продаёт за пределы ЕС. AstraZeneсa обвинения отвергает.
Лондон утверждает, что сможет отправить препараты от коронавируса после того, как будут привиты наиболее уязвимые слои населения. Согласно договорённостям, ЕС должен был направить в Великобританию 40 миллионов доз вакцин.
Еврокомиссия подписала контракты на поставку более двух миллиардов доз препарата от коронавируса с восемью производителями. На сегодняшний день вакцинация населения ЕС ведётся только препаратом Pfizer/BioNTech. Его производят в Бельгии.
В Евросоюзе проживает 450 миллионов человек. Прививку от COVID-19 получили менее восьми с половиной миллионов – главным образом врачи, соцработники и пожилые люди.
Число заболевших с начала пандемии коронавируса в странах Евросоюза приближается к 19 миллионам, умерли почти 450 тысяч пациентов. В большинстве стран введены жёсткие ограничения.
Грузия упрощает правила въезда для иностранных граждан
С 1 февраля Грузия упрощает правила въезда для иностранных граждан. Об этом сообщила министр экономики Натия Турнава.
В частности, в страну будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Попасть в страну также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна (как прямыми, так и транзитными рейсами). Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.
Отметим, что с 1 февраля в Грузии будут сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение.
Турнава призвала авиакомпании не допускать в самолет иностранных граждан, у которых нет отрицательного результата ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию.
Спад грузинской экономики оказался рекордным за 26 лет
В условиях пандемии коронавируса грузинская экономика в 2020 году сократилась на 6.1%, – сообщил исполнительный директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе.
В первом квартале прошлого года ВВП Грузии вырос на 2.3%, после чего сокращался: во втором квартале на 13.2%, в третьем – на 5.6%, в четвертом – на 6.5%. В декабре, в условиях второго локдауна, экономический спад составил 7.9%.
По данным Всемирного банка, экономическая рецессия прошлого года для Грузии оказалась рекордной с 1994 года – тогда ВВП страны сократился на 10.4%.
После августовской войны и международного кризиса, в 2009 году грузинская экономика испытала падение на 3.7%.
- Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии в 2021 году вырастет на 5.0%, а в 2021-2025 годах экономический рост Грузии составит в среднем 5,5%.
Портрет работы Боттичелли продали за 92 миллиона долларов
Картину флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Молодой человек с медальоном" продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 92 миллиона 200 тысяч долларов. Это новый рекорд для работ Боттичелли, когда-либо проданных на аукционах. В 2013 году за картину "Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем" покупатель заплатил 10,4 миллиона долларов.
В сообщении аукционного дома отмечается, что "Молодой человек с медальоном" одна из наиболее значительных работ мастера, которые когда-либо выставлялись на торги. Имя покупателя не называется.
Портрет был написан в 1470–1480 годах. С XVIII века картина принадлежала нескольким поколениям семьи аристократов Ньюборо из Уэльса. В 1982 году её купил за 1,3 миллиона долларов американский девелопер Шелдон Солоу.
Картина "Молодой человек с медальоном" неоднократно выставлялась в мировых музеях и галереях, среди которых — Национальная галерея в Лондоне, Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.
Коронавирус в Грузии: 669 новых случаев, 21 пациент скончался
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 669 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
Как пишет «Новости-Грузия», данные получены на основании проведения 19 311 тестов – примерно на две тысячи больше, чем накануне, когда выявлено было 723 новых случая COVID-19. Общее число заболевших в стране к утру пятницы увеличилось до 256 956.
Почти 43% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 285. В Имеретии выявили 119 фактов, в Самегрело и Земо-Сванети – 79, в Кахетии – 49, в Квемо Картли – 41, в Аджарии – 40, в Шида Картли – 23. В Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети зафиксирован один случай заражения. В Гурии выявлено 16 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 10.
От ковида умер еще 21 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 148. Выздоровели 637 человек, их общее число выросло до 247 096.
В настоящее время в стране 6 686 активных случаев COVID-19. Из них 2 731 пациент (более 40%) проходит лечение в больницах, 3 633 (почти 55%) – на дому, а 322 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 610. К аппаратам ИВЛ подключены 167 человек.
В карантинных пространствах размещен 521 гражданин. 17 108 человек остаются в режиме самоизоляции.
Служба безопасности Украины объявила Ахру Авидзба в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск Ахру Авидзба. Об этом в Facebook сообщило управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В заявлении говорится, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
«Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения. Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия», — говорится в сообщении.
Авидзба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), второй частью статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), первой частью статьи 438 (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям.
- 7 августа прошлого года он отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии.
- 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, а 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Доклад: бывший глава мирового биатлона был коррумпирован Россией
Бывшее руководство Международного союза биатлонистов (IBU) способствовало сокрытию нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Об этом говорится в опубликованном 28 января докладе независимой комиссии во главе с британцем Джонатаном Тейлором, созданной новым руководством союза. Прежнее руководство во главе с норвежцем Андерсом Бессебергом признано в нём ответственным за "систематическое коррупционное и неэтичное поведение".
Утверждается, что Бессеберг покрывал российских спортсменов в течение 10 лет - с 2008 по 2018 год, когда он был вынужден уйти в отставку после того, как австрийская полиция начала расследовать коррупцию в IBU.
В докладе, в частности, утверждается, что Бессеберг нередко ездил на охоту и рыбалку в Россию за счёт принимающей стороны. Трофеи должны были вывозить сотрудники союза биатлонистов. Также в докладе приводятся данные из материалов полиции о том, что бывший президент "воспользовался услугами проститутки" во время пребывания в Москве - платил тоже не Бессеберг.
В документе также содержатся обвинения в адрес бывшего главы Союза биатлонистов России Александра Тихонова в том, что он пытался дать взятку высокопоставленной чиновнице IBU Николь Рёш. Её, в свою очередь, подозревают в том, что она не стала настаивать на повторных допинг-тестах россиянина Евгения Устюгова на олимпиаде в Сочи. Тихонов обвинения в свой адрес отверг.
Ранее ныне живущий в США бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что двое российских функционеров говорили о выплатах 200-300 тысяч долларов Бессебергу.
В расследовании утверждается, что многие российские биатлонисты применяли запрещённые антидопинговыми правилами препараты. Некоторые комментаторы считают, что содержащиеся в докладе факты могут лечь в основу дальнейших расследований о допинге в российском спорте.
Из-за допинговых нарушений Россия была отстранена от международных соревнований до конца 2022 года. Российские спортсмены могут участвовать в них только в индивидуальном качестве.
В Грузии за два часа собрали 40 тысяч лари для выплаты залога картографам
В Грузии за два часа собрали 40 тысяч лари (12 500 долларов), чтобы выплатить сумму залога, который суд установил как условие освобождения картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой – фигурантов резонансного дела Давид-Гареджи.
О том, что объявленный сбор средств для выплаты залога закончился за два часа, объявило оппозиционное гражданское движение «Сирцхвилиа» («Стыдно»). Именно активисты организовали сбор средств, в котором могли принять участие все желающие. Как пишет «Новости-Грузия», на счет активно поступали деньги как из Грузии, так и из-за границы – от эмигрантов.
«После того, как мы выставили номер счета, 40 000 лари были полностью собраны за два часа! Спасибо всем, кто борется за свободу!», – сказано в сообщении «Сирцхвилиа».
Ивери Мелашвили и Наталья Ильичова накануне были освобождены из зала Тбилисского городского суда. Их обязали в течение 30 дней выплатить залог по 20 тысяч лари. При этом суд снизил сумму залога, которую требовала прокуратура с 30 до 20 тысяч, однако удовлетворил ходатайство обвинения, которое потребовало уволить Ивери Мелашвили с занимаемой должности в министерстве иностранных дел. Судья Лела Калоченко объяснила, что работа на должности может быть связана с информацией по делу.
Параллельно с судебным заседанием перед зданием Тбилисского городского суда прошла акция протеста представители разных политических партий и гражданских активистов. Они обвинили власти в «торговле заложниками» и напомнили, что оппозиция считает Мелашвили и Ильичеву политическими заключенными.
После выхода на свободу Мелашвили заявил, что не согласен с тем, что должен выплачивать залог, тем более в условиях, когда он остался без работы. Гражданские активисты сразу же объявили, что намерены начать сбор средств для залога.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
Глава RT Симоньян в Донецке: «Россия-матушка, забери Донбасс домой»
Главный редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке, организованном поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой "ДНР", фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", – заявила в частности Симоньян. Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне – её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.
В МИД Украины заявили, что ведомство инициирует запрет въезда в страну для Кеосаяна в связи с посещением не контролируемой Киевом украинской территории. Там также напомнили, что Симоньян и Бабаян "уже давно" невъездные.
На форуме в Донецке глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин представил доктрину "Русский Донбасс", которой намереваются руководствоваться сепаратисты. "ДНР" и "ЛНР" в ней в частности именуются "русскими национальными государствами". Также заявлено, что сепаратисты хотят установить свой контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей Украины. При этом непосредственно о вхождении в состав России в документе не говорится.
Официальная Москва подчёркивает, что считает территории, подконтрольные "ДНР" и "ЛНР", частью территории Украины и выступает за Минские соглашения, которые предусматривают урегулирование начавшегося в 2014 году конфликта на базе сохранения территориальной целостности Украины. При этом Россия поддерживает сепаратистов, направляя им как гуманитарную помощь, так и, по многочисленным свидетельствам, вооружение и боеприпасы, а также участвуя в боевых действиях непосредственно. Кроме того, власти России начали выдавать паспорта жителям Донецкой и Луганской областей Украины. По словам депутата Козенко, российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 тысяч граждан Украины.
Украина считает неподконтрольные ей территории Донбасса "временно оккупированными" Россией.
Захваченный в Ливии комплекс «Панцирь» достался военным США
В Ливии был захвачен комплекс противовоздушной обороны российского производства «Панцирь-С1» и в результате тайной операции вывезен на американскую военную базу Рамштайн в Германии. Об этом пишет британская газета The Times.
Как пишет издание, американские военные решили осуществить эту операцию, опасаясь, что комплекс может попасть в руки нелегальных торговцев оружием или не контролируемых властями вооруженных группировок. По данным Times, это произошло еще в июле прошлого года.
Сообщается, что комплекс «Панцирь» был приобретен у России Объединенными арабскими эмиратами, а они в свою очередь поставили его войскам генерала Халифы Хафтара, которые воюют против армии международно признанного ливийского правительства (ПНС). Захвачен он был на авиабазе под Триполи в ходе контрнаступления поддерживаемых Турцией войск ПНС.
В Times об акции по доставке комплекса на американскую базу говорится как об очередной из серии непубличных операций США по борьбе с российским влиянием в Ливии. В частности, как утверждается, американцы предупредили ливийские власти об присутствии в стране связанных с «поваром Путина» Евгением Пригожиным политтехнологов (двое из них были арестованы, провели в тюрьме более года и освобождены только недавно). Кроме того, командование США публиковало сведения об участии в боях на стороне Хафтара военных самолетов российского производства.
Неназванный российский представитель, которого цитирует Times, сказал, что в Москве знают о судьбе комплекса, но не считают его попадание в руки американцев большой проблемой, поскольку экспортную версию «Панциря» американские эксперты могли изучить и в ОАЭ. «Интерфакс» цитирует вице-президента Академии военных наук Сергея Модестова, который говорит, что произошедшее не будет иметь для российской армии серьезных последствий. «Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть «Панцири» в таком экспортном исполнении. Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед»«, - сказал он.
Ранее сообщалось, что в ходе боев в Ливии один из комплексов «Панцирь» был уничтожен.
Официальная Москва заявляет о нейтралитете в ливийском конфликте, однако есть множество свидетельств поддержки ею Хафтара - на стороне которого выступают также Египет и ОАЭ. Сообщалось и о присутствии в Ливии российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера.
В Абхазии подтверждено 56 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 519 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 42 человек врачами оценивается как тяжелое, 56 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале 27 января скончался мужчина 1937 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». У него также была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 34, в сухумском российском военном госпитале - 47 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11411 человек. 168 летальных случаев. Выздоровели 9782 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Лукашенко назвал Навального «беглым немецким протестуном»
Александр Лукашенко, против власти которого в Беларуси уже почти полгода продолжаются протесты, прокомментировал протестные митинги в России и расследования российского оппозиционера Алексея Навального, которого он назвал «беглым немецким протестуном». Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.
Лукашенко напомнил о своих словах о том, что «Беларусь это трамплин для атаки на Россию». Он считает, что отличие белорусских протестов от российских в том, что в августе 2020 года в Беларуси якобы «хотели осуществить блицкриг» и «ввести натовские войска», а в России «будут качать в долгую».
Говоря о Навальном, Лукашенко заявил, что расследования про власть и президента может делать только человек «с кристально чистой биографией», а российский оппозиционер имеет судимость. «Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают?» - заявил Лукашенко.
Как и Владимир Путин, Лукашенко не назвал Навального по имени.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- Российские власти поддержали Лукашенко, согласившись с его версией о том, что протесты были инспирированы из-за рубежа.
- 23 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Митинги прошли в 125 городах России, в них приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель за последние годы.
- Расследование ФБК о так называемом дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком было опубликовано 19 января – в день ареста Алексея Навального и заключения его в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Оппозиционер утверждает, что резиденция главы государства площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, ее стоимость составляет около миллиарда долларов.
Московский областной суд оставил под арестом Навального
Московский областной суд оставил российского оппозиционного политика Алексея Навального под стражей.
В суде рассматривалась апелляция по жалобе адвокатов на решение Химкинского городского суда от 18 января арестовать Навального на 30 суток. Политик принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина".
Адвокаты Навального заявили, что его незаконно объявили в розыск. Из представленных материалов следует, что ФСИН получил от Навального уведомление от 23 ноября 2020 года о том, что он находился на лечении в берлинской клинике. Химкинский суд, по словам защитников, нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса.
Навальный после оглашения решения на вопрос судьи заявил, что ему было все понятно до начала заседания суда.
Химкинский городской суд вынес решение об аресте Навального на следующий день после прилета политика из Германии и задержания в аэропорту. Дело рассматривалось в отделении полиции. Навальный назвал это беззаконием "наивысшей степени".
По версии ФСИН, политик нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН также требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Это ходатайство ФСИН суд должен рассмотреть второго февраля.
В более чем ста городах России 23 января прошли акции с требованием освободить Навального. В них приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах политика заявляют о 250 тысячах участников. Силовики задержали по всей России четыре тысячи человек. На 31 января в поддержку Алексея Навального запланированы новые акции.
Грузинская телекомпания «Имеди» сменит владельца
Медиахолдинг, в состав которого входят телекомпании «Имеди», GDS TV, а также «Радио Имеди», сменит владельца. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
Речь идет о 100-процентной доле ООО Georgia Media Production Group. Её владельцем сейчас является вдова бизнесмена Бадри Патаркацишвили – Инна Гудавадзе.
Новым владельцем же станет компания Media Finance Group. Она принадлежит гражданам США: Игорю Алексееву, Ираклию Рухадзе и Бенжамену Альберту Марлсону.
Комиссия обсудила вопрос на сегодняшнем заседании и дала свое согласие на смену владельца.
Бибилов: «осетиноязычные граждане» Грузии нагнетают обстановку в соцсетях
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обвиняет Тбилиси в попытках дестабилизации обстановки в Цхинвали. Об этом он заявил на заседании коллегии Службы внешней разведки.
«Мы прекрасно видим активность пользователей соцсетей, которые представляясь осетинскими патриотами, стравливают наших граждан с разными политическими взглядами. В Грузии до сих пор функционирует организация, которая была создана еще до 2008 года во главе с Дмитрием Санакоевым, там есть осетиноязычные граждане, которые и участвуют в нагнетании обстановки в социальных сетях», – отметил он.
- Временная администрация Южной Осетии (руководитель – Дмитрий Санакоев) была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года.
Бибилов говорит, что все угрозы, исходящие из Тбилиси, необходимо минимизировать. Грузия, по его словам, не оставляет своих реваншистских планов.
«Это выражается не только в том, что она не подписывает Меморандум о неприменении силы, не признает геноцид осетин, не признает государственность Южной Осетии, не признает факт нападения на Южную Осетию, но и в том, что не прекращаются провокации на границе Республики Южная Осетия, наглядный пример – ситуация в селе Уиста, где Грузия явно демонстрирует агрессивный план по отношению к Южной Осетии. Здесь, без сомнения, сдерживающим фактором для Грузии является повышенное внимание к безопасности на границе силовых структур Южной Осетии, присутствие на территории Южной Осетии 4-й российской военной базы и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации», – сказал он.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- Сегодня Анатолий Бибилов направил письмо спикеру парламента Алану Тадтаеву, в котором потребовал назначить заседание на 29 января. Он говорит, что сложившаяся ситуация «требует безотлагательных мер». Он призвал депутатов «не нарушать конституционную стабильность и правопорядок» и принять участие в заседании.
Президент и премьер-министр Грузии встретились с главой МИД Ирана
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария приняли находящегося в Тбилиси главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В администрации правительства заявили, что Гахария и Зариф обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с двусторонними и региональными отношениями.
В заявлении говорится об укреплении торгово-экономических связей, потенциале транзитных и транспортных коммуникаций, а также необходимости «своевременного урегулирования существующих трудностей».
Стороны обсудили и ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и Иране. Кроме того, по информации пресс-службы правительства Грузии, глава МИД Ирана выразил «твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии».
В пресс-службе президента Грузии сообщили, что Зурабишвили затронула на встрече вопрос оккупации и тяжелой ситуации, сложившейся на оккупированных территорий. «Президент подчеркнула важность стабильности в регионе и в Грузии», – говорится в сообщении.
Сам Зариф написал в социальной сети Twitter, что встретился с президентом, премьером, а также поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Иранский дипломат говорит, что обсудил в Тбилиси транзитный коридор, связывающий Черное море с Персидским заливом.
Сегодня же Мохаммад Джавад Зариф возложил венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.
- Глава МИД Ирана посещает Грузию после Азербайджана, России и Армении. В рамках регионального турне он отправится и в Стамбул. Ранее иранский дипломат выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Ивери Мелашвили и Наталью Ильичёву освободили под залог
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для фигурантов «дела картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичёвой. Они вышли на свободу под залог в 20 тысяч лари (6 тысяч долларов) на каждого.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Ивери Мелашвили от занимаемой в МИД Грузии должности – до завершения судебного разбирательства. Мелашвили и Ильичёвой также запретили покидать пределы Грузии.
Ранее в прокуратуре заявили, что не считают целесообразным «применение самой строгой меры пресечения» и обратились в суд с ходатайством об освобождении Мелашвили и Ильичёвой под залог в 30 тысяч лари (9 тысяч долларов).
Отметим, что заседание тбилисского городского суда сегодня проходило на фоне акции протеста. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают.
Грузия не поддержала продление полномочий российской делегации в ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за продление полномочий российской делегации в организации. За такое решение проголосовали 107 человек, против - 36, еще 24 воздержались.
Украина предлагала отказаться от ратификации полномочий России. Глава украинской делегации Мария Мезенцева заявила, что Москва продолжает нарушать права человека, в частности, в аннексированном Крыму.
Грузия выступила против продления полномочий делегации РФ. Руководитель грузинской парламентской делегации Каха Кучава заявил, что Россия нарушает международное право и фундаментальные права человека – основные принципы Совета Европы.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что нападки со стороны представителей Украины и Грузии объяснимы, так как власти этих стран «в своем время применили силу против своего населения, использовали армию и, конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют».
«Европейская правда» пишет, что резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации приняли в наиболее благосклонной к Москве редакции. Однако документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Отдельный блок обвинений посвящен нерасследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.
- 25 января Грузия поддержала Украину в обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ.
- В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель «Европейских социалистов» – Фридон Инджия.
- В 2015 году ПАСЕ лишила Россию права участия в работе ассамблеи из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. С 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. 25 июня 2019 года ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволила российской делегации вернуться к работе в ассамблее. Делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. В ответ российские депутаты предупредили, что Россия выйдет из ПАСЕ, если ассамблея сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее.
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