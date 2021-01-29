Иран-Грузия: всегда ли 3+3=6?

Что на самом деле стоит за визитом главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию? На что рассчитывает Тегеран, продвигая идею шестистороннего формата?

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскрыл карты – по итогам встречи в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу иранский дипломат прямо дал понять – основной целью его визита в Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию было продвижение формата 3+3 – одной из конфигураций т.н. «Кавказской платформы», на которой государства Южного Кавказа могли бы взаимодействовать с ведущими региональными игроками – самими Ираном, а также Россией и Турцией:

«Мой визит в пять стран региона стал ответом на идею новой платформы сотрудничества, выдвинутой лидерами Турции, Азербайджана и России. Сегодня для Тегерана и Анкары открылись новые возможности для сотрудничества на Кавказе. И это сотрудничество однозначно будет полезным для стран региона. В ближайшее время в Иране состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Турции и Азербайджана», – заявил Зариф.

В Анкаре инициативу, продвижение которой Тегеран взял на себя, приветствовали. Как отметил Мевлют Чавушоглу, стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона:

«Одних слов о готовности к миру недостаточно, нужен реальный вклад. Мы планируем развивать формат сотрудничества по формуле «3+3», предложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанной президентами Турции и России, а также руководством других стран региона».

Правда, с реальностью вклада в том формате, о котором говорили Зариф и Чавушоглу, могут быть определенные проблемы. Если с экономической точки зрения предложенные идеи открытия новых транспортных коридоров в рамках сотрудничества шести указанных государств вызывают одобрение всех сторон, то политический аспект куда более проблематичен.

В Грузии к формату отношение неоднозначное. С одной стороны, президент страны Саломе Зурабишвили тоже заявляла о необходимости подобного формата, правда, авторство предложения оставляла за собой. К слову, за свои предложения глава государства получила немалую дозу критики на родине. А МИДу пришлось объясняться, заверяя, что вопрос политического взаимодействия с одной из участниц шестистороннего формата – Россией – не стоит на повестке дня.

По итогам визита Мохаммада Джавада Зарифа в Тбилиси, внешнеполитическое ведомство, в лице замминистра Александра Хвтисиашвили, подтвердило, что Грузия будет участвовать в том или ином формате лишь при условии уважения своей территориальной целостности всеми участниками подобных форматов:

«Наша позиция известна и обществу, и партнерам, и соседям по региону. Участие в одной платформе с оккупантом непредставимо. Что касается экономического сотрудничества в регионе, то мы, конечно, это приветствуем и поддерживаем. Но важно, чтобы это сопровождалось взаимным уважением и следованием фундаментальным принципам – признанию суверенитета и территориальной целостности. Для стабильности региона в первую очередь важно сотрудничество трех стран – Грузии, Азербайджана и Армении».

Но что интересно – в каждой из стран пребывания господин Зариф давал либо пресс-конференцию, либо другими способами отвечал на вопросы СМИ. В Грузии же встречи иранского министра прошли исключительно за закрытыми дверями. Кроме протокольной съемки и обмена любезностями – никаких комментариев главных действующих лиц. Это породило определенные вопросы. То ли встречи в Тбилиси проходили чисто из вежливости – будучи в регионе глава МИД Ирана не мог не посетить и Грузию, – то ли содержание разговоров пришлось бы не по душе многим в стране.

По мнению аналитиков, учитывая лейтмотив встреч Зарифа в других странах пресловутой «шестерки», второе предположение гораздо ближе к истине. Тем не менее, востоковед, профессор Университета Илии Георгий Саникидзе считает, что формат, озвученный Зарифом, не столько реальный план, сколько прощупывание почвы:

«На мой взгляд, это мертворожденная идея. Это в какой-то мере изучение ситуации, так сказать пробный шар, подстраховка с целью узнать, какое влияние может иметь Иран в этих новых реалиях. Ну и, конечно, попытка увеличить роль Ирана во всей этой истории».

По мнению востоковеда, Иран сегодня не обладает влиянием, способным протолкнуть столь неоднозначную идею. Но, вместе с тем, такая дипломатическая активность Тегерана преследует цель по возможности громко заявить о себе и своей региональной значимости, что немаловажно в свете нового этапа отношений Исламской республики с теми же Соединенными Штатами, их новой администрацией.

С тем, что Иран будет пытаться застолбить свое политическое влияние на Южном Кавказе, согласен и востоковед Васил Папава. По его мнению, не принимать в расчет амбиции Исламской республики – ошибка:

«Мы в Грузии об Иране знаем в больше степени в контексте каких-то громких международных событий – как, например, ядерные соглашения или война на Ближнем Востоке. Но Иран, вместе с тем, одна из сильнейших региональных держав, и без ее поддержки сложно говорить о настоящем урегулировании региональных конфликтов».

Кроме того, Иран всерьез заинтересован в открытии новых экономических коридоров, позволяющих ему в определенной степени прорвать санкционную блокаду, осуществляемую Соединенными Штатами. И это тоже несет скрытую угрозу для Тбилиси, являющегося стратегическим союзником Вашингтона. Сумеют ли грузинские дипломаты удержать баланс в такой ситуации, не поставив под угрозу отношения с той или иной стороной?

Впрочем, большинство аналитиков в Грузии считают, что главным локомотивом процесса формирования шестистороннего формата является не Иран, а Россия. Что касается блиц-турне Мохаммада Джавада Зарифа, то, по мнению эксперта Фонда стратегических и международных исследований Зураба Батиашвили, это может быть частью стратегии Москвы, использующей амбиции Тегерана в своих целях:

«Естественно, на Грузию будет оказываться давление. Но мы должны устоять, так как альтернативой этому будет признание оккупации наших территорий. Россия пытается консолидировать страны региона в противовес Западу, и формат 3+3 может быть одной из таких форм».

В любом случае, считают аналитики, турне Зарифа должно как минимум насторожить как правительство Грузии, так и СМИ и общественность. В Тбилиси, занятом внутриполитической борьбой, рискуют пропустить тот момент, когда с подачи крупных региональных игроков могут быть запущены процессы, остановить которые, после того, как они наберут инерцию, будет гораздо сложнее.