Картографы – на свободе, «Граждане» – в парламенте 

«Грузинская мечта» отмечает промежуточный успех на пути прекращения бойкота оппозиции. Сегодня правящая сила заключила договор о вхождении в парламент с двумя представителями партии «Граждан» – Алеко Элисашвили и Леваном Иоселиани. «Граждане»-оппозиционеры поверили властям после освобождения под залог фигурантов «дела картографов». Может ли кто-нибудь последовать за ними в парламент, как того ожидает «Мечта»?

«Освобождение картографов увеличило наше доверие к «Мечте», – сообщил Алеко Элисашвили журналистам перед тем, как он и его однопартиец Леван Иоселиани вошли в кабинет к спикеру парламента Арчилу Талаквадзе. Дальше все было вопросом времени, мало кто сомневался, что эти два лидера оппозиции после встречи заявят о своем решении не отказываться более от парламентского мандата. Так и произошло: спустя два с половиной часа Алеко Элисашвили, держа в руке бумажный сверток, заявил, что идет в парламент, поскольку его партия заключила меморандум с «Грузинской мечтой» о масштабной реформе ЦИК и избирательной системы.

«Соглашение предусматривает фундаментальные изменения избирательной системы, – сообщил Алеко Элисашвили. – Речь идет о внедрении голосования по отпечаткам пальцев, а не с помощью маркирования. На всех 3 800 избирательных участках будут установлены электронные аппараты для подсчета голосов и по три стриминговые видеокамеры. В составе ЦИК, а также в участковых и окружных избиркомах, будут представлены все партии, прошедшие в парламент, а не три, как сейчас в лице «Грузинской мечты», «Нацдвижения» и «Европейской Грузии».

Алеко Элисашвили, опередив журналистов, сам задал вопрос и сам же на него ответил:

«Вы спросите: как вы доверяете «Грузинской мечте», какая у вас гарантия, что вас не обманут, не кинут? В этом документе написано, что согласованные с нами вопросы должны инициироваться в законодательном органе до 1 марта, а их обсуждение должно завершиться до 1 мая. Если до 1 марта не будут инициированы эти вопросы, мы как войдем в парламент, так из него и выйдем, ровно через месяц».

Это максимум, что они смогли сделать вдвоем с другим лидером «Граждан» Леваном Иоселиани, сообщил Элисашвили, и продолжил:

«Мы, два депутата, двое мужчин смогли вырвать у «Грузинской мечты» максимум. А вне парламента остается другая часть оппозиции – 54 депутата. Пусть они тоже идут в парламент, поработают, поговорят, и завершим этот вопрос».

Элисашвили и Иоселиани считают, что правящая «Грузинская мечта» выполнила часть требований по освобождению так называемых политзаключенных, освобожденных ранее двух бывших сотрудников ЦИК, а накануне под залог – двух ученных-картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой.

Что касается еще одного так называемого политзаключенного, совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, так же, как и вопроса о досрочных выборах, лидеры «Граждан» сообщили, что об этом «Грузинская мечта» говорить не захотела.

Этот вопрос лидеры «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе и Мамука Мдинарадзе, которые вели переговоры с «Гражданами», и в самом деле не затронули.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе акцентировал свое внимание на том, что некоторые пункты договоренности по поводу снижения проходного барьера на муниципальных и парламентских выборах (с 5% до 3% и ниже) требуют конституционных поправок. Для них нужны 113 голосов, вместе с партией «Граждане» в парламенте будут 97 депутатов, соответственно, «Грузинская мечта» будет стараться договорится как минимум еще с 16 депутатами.

«Мы продолжим политический диалог с оппозицией, мы ждем, что и другие оппозиционные политики присоединятся к парламентскому процессу. Что же касается той части договора, для осуществления которой необходимо конституционное большинство, то мы продолжим уже вместе с двумя оппозиционными партиями свои усилия для присоединения к процессу минимум такого количества представителей оппозиции, которое будет необходимо для осуществления этих изменений», – сказал Талаквадзе.

О готовности к переговорам, но на прежних условиях, вновь заявили представители остальных прошедших в парламент оппозиционных партий. Сегодняшний меморандум, по мнению одного из лидеров «Европейской Грузии» Акакия Бобохидзе, это попытка «Грузинской мечты» оттянуть процесс приостановления полномочий 51 депутата (без троих депутатов от партии «Гирчи», официально не заявивших об отказе от мандатов), запланированный на 2 февраля.

«Грузинской оппозиции не о чем говорить с властью по поводу вхождения в парламент. Этот вопрос решен и закрыт. Грузинская оппозиция с властью будет говорить только об одном – как выйти из того тупика, который называется захватом власти. А для выхода из этой ситуации существует единственная дорога – провести внеочередные выборы».

Бойкотирующие парламент оппозиционеры также заявляли, что вхождение в парламент двух депутатов от других партий не прибавит легитимности однопартийному законодательному органу.

Привязывать свое освобождение под залог к вопросу вхождения в парламент, картограф Ивери Мелашвили считает неприемлемым. Сегодня ученый сказал журналистам, что сможет доказать свою правоту, и просил не связывать ура-патриотизм с вопросом комплекса Давид-Гареджи. Мелашвили продолжает настаивать, что карты, в сокрытии которых в пользу Азербайджана его обвиняют, непригодны не только по техническим причинам, но и потому, что не решают вопрос в пользу Грузии из-за нескольких келий и трех маленьких церковных строений комплекса Давид-Гареджи на несогласованном пока участке грузино-азербайджанской границы:

«Сейчас граница на этих картах, определенная в 1929 году, отличается от той, которую мы хотим. Для достижения цели нужен пошаговый подход и последовательные действия, а не ура-патриотические заявления».

Но объяснения картографа для представителей правящей силы стали доказательством его виновности, и не только, как следует со слов главы комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе:

«То, что стало известно в ходе следствия из показаний обвиняемых, думаю, дает Грузии аргументированное основание признать обсуждаемый участок территорией в рамках государственной границы. Поэтому нельзя делать предметом политических спекуляций крайне важный для Грузии вопрос и использовать его в меркантильных интересах. Это полностью аморальная, безответственная и предательская позиция со стороны многих».

Политик не уточнил, входят ли в категорию «многих» те люди, которые накануне за два часа собрали 40 тысяч лари, чтобы заплатить залог за двух ученых. Такую солидарность в грузинских соцсетях многие сочли своеобразным референдумом в вопросе: доверяет ли общество грузинскому правосудию и властям?