Ковид в Абхазии: 51 новый случай инфицирования, 2 - летальных

Возобновление работ по строительству Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони абсолютно законно. Об этом сегодня, 30 января, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя протест местных жителей.

«Намахвани ГЭС – это важный вклад в укрепление энергетической независимости нашей страны, как и любая другая ГЭС, строящаяся в Грузии. У нас есть все шансы для того, чтобы стать экспортером электроэнергии и сильной страной, которая гордится своей энергонезависимостью. Большая часть вырабатываемой в Грузии электроэнергии – «зеленая». Ее производят при использовании воды, которая является нашим национальным богатством.

Намахвани ГЭС – важный проект, который всегда поддерживался государством. Это не означает, что для инвесторов проекта мы не установили строгие требования. Почти два года продолжались различные исследования, в том числе геологические. Результатом стало то, что Намахвани ГЭС – это один из самых хорошо проработанных и безопасных проектов. Несколько международных организаций изучили и подтвердили, что с той же геологической точки зрения Намахвани ГЭС является одной из самых безопасных, исходя из сейсмических характеристик», - заявила Турнава.

Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзывы разрешения, выданного турецкой компании.

На некоторое время стройка действительно была приостановлена. Сегодня полиция потребовала, чтобы демонстранты, которые продолжают дежурить в зоне строительства, демонтировали деревянный крест и свернули палатки. Сотрудники МВД разъяснили, что они занимают территорию, которая является частной собственностью. В течение всего дня ситуация на месте оставалась напряженной. Периодически между демонстрантами и протестующими происходили стычки.

Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Также некоторые местные жители опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и гибель эндемических сортов виноградной лозы.