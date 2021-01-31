Главная оппозиционная партия Грузии представила новую команду 

Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия сегодня, 31 января, представил 12 новых членов партии. В видеопрезентации, которая была снята в офисе партии, рассказывают о том, что новая команда сосредоточится на вопросах экономики, привлечении инвестиций, социальной сфере и здравоохранении.

«Мы объединились, так как сейчас все мы думаем, что в направлении развития Грузии быстрее всего движется наша команда. Поэтому лучшее будущее для Грузии создается здесь», - заявляет Ника Мелия в видеопрезентации.

Недавно избранный на пост председатель ЕНД Мелия пообещал привлечь к работе в партии широкий круг сторонников, а также то, что ЕНД будет стремиться к «большей демократичности, большей открытости, большей включенности».

Ника Мелия был избран на должность председателя ЕНД 27 декабря 2020 года. В день своего избрания он заявил о начале нового этапа в истории партии, которая была правящей с 2004 по 2012 год, а в последние восемь лет является крупнейшей оппозиционной силой и главным оппонентом партии «Грузинская мечта», основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили.

В «новую команду» входят: