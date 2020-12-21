Первый после Миши, или Имя лидера спроси у Facebook

Свое сугубо партийное дело «Нацдвижение» решило сделать если не всеобщим достоянием, то предметом всеобщего обсуждения. С двух часов дня не только члены партии, но и ее сторонники могут проголосовать за нового лидера, для чего в Facebook создана открытая группа «Выбери председателя». Выбирать предлагается между Никой Мелия и Леваном Варшаломидзе. В ходе парламентских выборов 31 октября эти два представителя «Нацдвижения» стали своеобразными символами противостояния с «Грузинской мечтой». Ника Мелия, который баллотировался в тбилисском мажоритарном округе Глдани, оказался единственным оппозиционным кандидатом из всех 30 мажоритарных округов Грузии, который обошел кандидата от «Грузинской мечты». И если бы не подтасовки, убеждены его сторонники, он в первом же туре одержал бы безоговорочную победу.

Кроме этого, именно Ника Мелия в парламенте прошлого созыва стал объектом давления власти. Его лишили депутатского мандата и привлекли к уголовной ответственности за превышение полномочий в годы правления «Нацдвижения». Суд некоторое время обязал его носить электронный браслет слежения. Против Мелия возбуждено еще одно уголовное дело – его обвиняют в организации так называемого штурма парламента в ходе протестных акций в июне 2019.

У Левана Варшаломидзе не такой богатый опыт баррикадных боев, он из Украины вернулся перед выборами, но смог доставить серьезные неудобства «Мечте» в Аджарии. В Батуми он организовал шумные акции протеста у здания Верховного совета Аджарии, которые продолжаются до сих пор.

Поэтому, по словам одного из лидеров «Нацдвижения» Георгия Барамидзе, оба кандидата достойны, и кто бы ни победил, главным партийным поручением будет работа в тандеме с остающимся в Украине Михаилом Саакашвили:

«Он должен вместе с президентом Саакашвили вести партию вперед, против этого диктаторского режима, который уже определил свою задачу – перейти к реализации плана по аннулированию «Национального движения».

Сам Саакашвили, по словам Барамидзе, открыто не поддерживает ни одного кандидата – чтобы не повлиять на исход выбора, пояснил он.

В «Нацдвижении» пытаются не показывать, что бывшая партия власти испытывает нелегкие времена. Несмотря на то, что и на этих выборах она сохранила за собой статус главной оппозиционной силы, получив 36 мандатов, «Грузинская мечта» старается максимально вытеснить «Нацдвижение» и его лидера Михаила Саакашвили если не из политической жизни Грузии, то хотя бы ограничением прав на участие в октябрьских муниципальных выборах 2021 года.

Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» на прошлой неделе сообщил, что инициирован пакет законопроектов, которые примут в конце этой недели. Согласно им, партии, чьи депутаты откажутся от мандатов, не получат госфинансирование, а партия, чей лидер не является гражданином Грузии, к тому же осужден, но активно вовлечен в предвыборные процессы, будет снята с избирательной регистрации. Соответственно, они не смогут принять участи в выборах, ближайшие из которых пройдут осенью будущего года. Все догадались, о ком идет речь, да и сам Ираклий Кобахидзе прямо сказал, что это Михаил Саакашвили. Кроме того, к «радикальной оппозиции» он причислил и отколовшуюся от «Нацдвижения» «Европейскую Грузию», ее лидера Гигу Бокерия и гендиректора ТВ «Мтавари» Нику Гварамия.

«Нашей задачей является внесение коррективов в эту радикальную оппозицию. В этом нам очень помогают одиозные фигуры, очень хорошо, что Саакашвили, Гварамия, Бокерия разрушают сегодня «Национальное движение» и «Европейскую Грузию». Бокерия разрушил собственную партию и старается свести в могилу и другие оппозиционные партии. Аналогично одиозные лидеры «Нацдвижения» Саакашвили и Гварамия способствуют распаду партии, это очень хороший, здоровый процесс. В результате мы получим очень здоровый оппозиционный спектр», – заявил Ираклий Кобахидзе 15 декабря.

В тот день с поста председателя «Нацдвижения» ушел Григол Вашадзе. Именно с его подачи и актуализировалось слово «одиозный» в лексике грузинских политиков. Григол Вашадзе назвал три причины своего ухода с поста председателя и вообще политики – это недовольство тактикой, которую выбрала партия, появление в партии «одиозных фигур» и нападки на послов-посредников.

Все эти дни Михаил Саакашвили уходит от уточнения, кого и что имел в виду Вашадзе. Публично третий президент поблагодарил Вашадзе, а 19 декабря в интервью ТВ «Мтавари» лишь бегло отметил, что, несмотря на заслуги, не все могут оставаться на передовой. По словам Саакашвили, грузинский народ интересуют не интриги, а единство оппозиции в бойкоте парламента. Прокомментировал Саакашвили и планы «Грузинской мечты» наложить санкции на «Нацдвижение»:

«Чем больше будет таких выпадов (со стороны «Грузинской мечты»), чем больше они будут показывать, что больше всего боятся Саакашвили и «Нацдвижения», тем убедительнее докажут, что их должны сменить Саакашвили с «Нацдвижением». Я неоднократно говорил и подтверждаю – у меня нет никаких претензий на должности. Мы должны создать широкую коалицию, нам нужны все маленькие группы, которые не поддадутся искушению и подкупу Иванишвили».

Перед выборами Саакашвили заявлял, что готов на два года занять пост премьер-министра, чтобы спасти страну, и не верил в коалиции с маленькими «партийками».

Третий президент, впрочем, и сейчас убежден, что такого правителя у Грузии не было со времен Давида Строителя, хотя он, по его же словам, не хотел бы сравниваться с национальным героем средневековья и собирателем грузинских земель:

«Такого успешного периода, как в те девять лет, со времен Давида Строителя у Грузии не было – об этом вам скажет любой объективный историк».

В какой бы реформированной форме «Нацдвижение» ни выбирало председателя, Михаил Саакашвили, который является почетным председателем партии, остается ее реальным лидером и локомотивом, считает политолог, профессор грузинского Института общественных дел (GIPA) Торнике Шарашенидзе:

«На первый взгляд – да, это хорошо. Но на самом деле не имеет значения, кто будет председателем партии, ею все равно управляет Миша Саакашвили. Он, его рейтинг приносит большинство голосов избирателей. И так будет еще долго. Возможно, Григол Вашадзе добавил голосов, прибавил солидности партии, она стала менее радикальна, тем не менее, основную армию составляют сторонники Саакашвили. В случае избрания Мелия, партия станет более радикальной. Но это не важно. «Нацдвижение» останется главной оппозиционной силой, потому что грузинское общество остается поляризованным и все крутится опять вокруг Бидзины и Миши».

Голосование по избранию председателя «Нацдвижение» завершится вечером 25 декабря.