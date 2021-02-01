Акция в Ахалкалаки. Главное требование – открытие границ с Россией и Арменией

В центре Ахалкалаки накануне прошла акция протеста. Жители грузинского региона Самцхе-Джавахети выступили за смягчение ковид-ограничений и заявили, что их финансовое положение в условиях пандемии резко ухудшилось.

Главное требование – открытие сухопутных границ с Россией и Арменией. По информации участников акции, они письменно обратились с этим требованием к премьер-министру Грузии.

«Почему лететь самолетом можно, а ехать на машине – нет?», – заявил один из участников акции.

Местные жители говорят, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.