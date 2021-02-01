Коронавирус в Абхазии: 44 новых случаев инфицирования, 6 - летальных

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 426 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 109 человек, 93 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек медиками оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались три пациента: двое мужчин - 1937 и 1961 годов рождения, и женщина 57 лет. Клинический диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 41 пациент.

В российском военном госпитале скончались 3 пациента:

женщина 1973 года рождения с диагнозом короновирусная инфекция крайне тяжелого течения и двусторонне вирусное поражение легких.

женщина 1946 года рождения с диагнозом короновирусная инфекция тяжелого течения и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.

мужчина 1962 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция тяжелого течения и двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония тяжелой формы.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11564 человека. 178 летальных случаев. Выздоровели 9902 человека.