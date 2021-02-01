«Грузинская мечта» уходит в естественную монополию

Завтра на заседании парламента должно состояться долгожданное голосование по приостановлению полномочий оппозиционных депутатов. Наблюдатели строят предположения о возможном развитии событий, надеясь таким образом понять, какую тактику «Грузинская мечта» наметила себе на обозримое будущее.

Без коллег по оппозиции, которые продолжают бойкот, представители «Гирчи» в своем пребывании в парламенте не видят смысла. Поэтому сегодня партия обратилась к правящему большинству с просьбой, заявил один из лидеров Яго Хвичия:

«Мы просим членов «Грузинской мечты» не приостанавливать завтра полномочия своих коллег, чтобы мы продолжили переговоры. Если этого не произойдет, я и господин Вахтанг Мегрелишвили уже написали заявления, и сразу же их отнесем в парламент – мы не будем членами грузинского парламента».

У «Гирчи» после раскола остались три мандата. Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александре Раквиашвили, в отличие от 51 оппозиционера, решили дождаться окончания переговоров и не подали заявлений об отказе от мандата. Это обстоятельство, и то, что лидеры «Гирчи» вели индивидуальные переговоры с «Грузинской мечтой», заставило многих предположить, что после присоединения к работе парламента двух депутатов из «Граждан» Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани, трое «гирчевцев» последуют их примеру.

Однако в оппозиции не поверили в благородный порыв спасти переговоры. Оппоненты власти увидели в обращении попытку власти с помощью «Гирчи» еще раз отложить голосование и оставить пространство для будущего маневра по индивидуальному переманиванию оппозиционеров.

Больше всех обиделся за поступок «Гирчи» бывший лидер этой партии Зураб Джапаридзе. Он прошел от партии в парламент, но потом в знак протеста написал заявление об отказе от депутатского мандата, а чуть позже создал почти одноименную, но новую партию «Гирчи – больше свободы».

«Я просто не представляю, как против моей воли кто-то может оставить меня на какой-нибудь работе, будь то парламент или что-то другое. Мне просто обидно, что партия, которая ставит превыше всего права человека, обращается с просьбой к Мдинарадзе и Талаквадзе, чтобы они, вопреки решению людей, в том числе и моему, не удовлетворяли наше заявление об отказе от депутатских мандатов, чтобы они вопреки нашей воле оставили нас в парламенте», – заявил Зураб Джапаридзе.

Не пришел в восторг от ходатайства «Гирчи» и главный лейборист Шалва Нателашвили. Он напомнил, что одним из первых 14 декабря прошлого года написал заявление и пригрозил, что в случае провала завтрашнего голосования, обратится в Конституционный суд с запросом: «Почему нам не приостанавливают депутатские полномочия?»

В «Грузинской мечте» не придали особого значения просьбе «Гирчи», но вновь подчеркнули, что стараются оставить двери открытыми для той части оппозиции, которая сможет освободиться от давления так называемой радикальной оппозиции в лице «Нацдвижения» и «Европейской Грузии». Один из представителей правящей партии, депутат Шалва Папуашвили сообщил, что окончательное решение партия примет завтра, перед началом парламентского заседания:

«Мы можем провалить голосование, а можем не проваливать, можем приостановить полномочия у части оппозиции – у «Грузинской мечты» много вариантов».

Шалва Папуашвили также сообщил о цели, которую ставит перед собой «Грузинская мечта»:

«Задача большинства – придумать такой механизм, который, с одной стороны, ограничит нашим оппонентам возможности деструктивной работы, с другой стороны, обеспечит работу парламента так, как положено данному институту».

Ранее лидеры партии власти заявили, что постараются индивидуально договориться хотя бы с 17 депутатами, чьих голосов недостает в парламенте для принятия конституционных поправок к избирательной системе, обещанной властью, в том числе, и депутатам «Граждан», для их вхождения в парламент.

В поисках недостающих голосов «Грузинской мечте» не обойтись без сотрудничества с представителями «Нацдвижения», у этой партии больше всех мандатов – 36. Но в бывшей партии власти сегодня вновь исключили этот вариант, напомнив о неизменности своих требований – досрочных выборов, реформы ЦИК и избирательной системы, и освобождения так называемых политзаключенных. В «Нацдвижении» ждут «официального оформления» монополии «Грузинской мечты» в парламенте, чтобы сосредоточиться на акциях протеста и другой деятельности вне стен парламента.

К новому этапу в «Нацдвижении» готовятся, обновляя одновременно кадры. Накануне партия представила 12 молодых членов партии. Этот процесс лидер партии, третий президент Михаил Саакашвили назвал «апгрейдом» «Нацдвижения».

Новые лица, в основном, магистры и доктора международных отношений, экономики, административного управления и образования. Впрочем, значительный образовательный уровень новых «националов» не означает обновления партии, считает политолог, профессор ТГУ Звиад Абашидзе:

«Михаил Саакашвили остается главной действующей фигурой в «Нацдвижении». Эти новые лица – не та сила, которая может обновить партию. Не происходит реального обновления. Думаю, у партии гораздо лучше пойдут дела, если «отцепится» сам Михаил Саакашвили».

Звиад Абашидзе напоминает, что «Нацдвижение» на парламентских выборах получило более полумиллиона голосов избирателей – больше всех из оппозиционных партий. Оценивая весь оппозиционный спектр, политолог указывает на его ошибки, называя их бойкот эмоциональным решением.

«Было бы лучше, если бы они перед выборами создали более сильную оппозицию, договорились о едином кандидате на пост премьер-министра, а не так, чтобы каждый выдвигал свою кандидатуру. С такой оппозицией не победить «Грузинскую мечту», потому что у них нет таких ресурсов, как у правящей партии. Они очень многое не рассчитали, заявили с самого начала, что не войдут в парламент – а теперь не могут отказаться от своих слов, и конца всему этому не видно», – считает политолог Звиад Абашидзе.