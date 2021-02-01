Депутаты пошли в народ

Югоосетинские депутаты, бойкотирующие заседания парламента из-за дела Инала Джабиева, встречаются с жителями республики. Таким образом парламентарии отвечают на обвинения со стороны президента Анатолия Бибилова, будто из-за непринятия ими бюджета на 2021 год ожидаются задержки с выплатами пенсий и заработных плат в некоторых бюджетных организациях.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обвинил депутатов, бойкотирующих парламентские заседания, в подрыве конституционных основ государства, и возложил на них ответственность за ожидаемые задолженности по выплатам пенсий и заработных плат в некоторых бюджетных организациях, в том числе медикам «красной зоны»:

«Комфортное проживание населения должно быть в приоритете. И это напрямую зависит от их материального обеспечения. Из-за 14 депутатов пенсионеры и медики не должны оставаться без пенсий, а фонд поддержки малого и среднего предпринимательства должен полноценно функционировать. Вполне возможно, что будут попытки переубедить общество, но наш народ достаточно грамотный, чтобы не обмануться».

Депутаты бойкотируют заседания парламента с 7 сентября прошлого года. Они отказываются проводить заседания до тех пор, пока президент не отправит в отставку генерального прокурора, которого считают ответственным за убийство силовиками во время допроса тридцатилетнего жителя Цхинвала Инала Джабиева и последующее затягивание расследования этого дела.

По словам одного из 14 депутатов, члена фракции «Ныхас» Зиты Бесаевой, в своем спиче президент подчеркивает, что пенсии в Южной Осетии не относятся к защищенным статьям бюджета, поэтому без утверждения парламентом расходов на пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд якобы не сможет выдавать пособия:

«Я думаю, это ошибка. Не может такого быть, чтобы пенсии не были защищенной статьей. Это невозможно. Конституция декларирует обязательное пенсионное обеспечение граждан, и на это положение основного закона ничего не может влиять. В любом случае – принят бюджет или нет, пенсии должны быть выплачены, потому что деньги в Пенсионном фонде есть, за январь они уже выплатили, там есть еще резерв на два месяца, поэтому проблем быть не может. Этот вопрос решался и при Леониде Тибилове, при нем не было проблем с выплатами из-за непринятия бюджета. Не было проблем и раньше, когда бюджет принимали весной или даже летом. Сейчас Пенсионный фонд подал заявку на выплаты за февраль, ждут, что она будет одобрена, потому что деньги есть, но есть решение, запрещающее им выплачивать пенсии».

В законе «Об основах бюджетного процесса и бюджетного устройства» есть статья «временное управление бюджетом», по которой, если он не принят, разрешается ежемесячно использовать одну двенадцатую часть государственного бюджета за прошлый год. Эта норма позволяет закрыть почти все текущие потребности.

По словам депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, недостатком югоосетинского закона является то, что государственный бюджет республики не включает в себя бюджеты других уровней, в том числе и те, о которых упоминал президент Бибилов – Пенсионного фонда, фонда развития малого и среднего предпринимательства. Они принимаются отдельно, и получается, что югоосетинское законодательство не предполагает их временного управления. Но и здесь есть выход из положения, которым депутаты рекомендовали воспользоваться руководству Пенсионного фонда:

«У нас действует Постановление Верховного совета от 1993 года «Об аналогии с законодательством Российской Федерации», по которому в тех случаях, когда у нас нет своего закона, мы должны применять российские нормы. Так как у нас есть упущения в законе «Об основах бюджетного процесса и бюджетного устройства» и нет своего бюджетного кодекса, мы предложили воспользоваться российским бюджетным кодексом, где прописывало временное управление бюджетами разных уровней, в том числе и пенсионным фондом».

Кроме этого, говорит Давид Санакоев, президент и правительство в рамках временного управления будут получать ежемесячно для своих спецфондов по 5 миллионов рублей. Эти деньги можно направить, например, на выплаты медикам «красной зоны». Санакоев считает безосновательными заявления президента, будто по вине депутатов, жители республике могут чего-то лишиться. Единственная причина, из-за которой могут случиться задержки заплат или пенсий – это личное распоряжение президента, считает он:

«Пенсионеры ждут эти деньги, они от них зависят. Они не пользуются интернетом, у них нет Facebook или Instagram. У них есть только телевизор, из которого они слушают только официальную версию происходящего – то, что им скажет президент. Поэтому ими легко манипулировать.

– По вашему мнению, президент манипулирует общественным мнением?

– Безусловно, это манипуляция общественным мнением. Поэтому мы сейчас проводим встречи с населением, объясняем им свое мнение и положение вещей на настоящий момент. Я хочу напомнить президенту, сейчас он отстаивает позицию, что необходимо принимать бюджет. Но когда спикер парламента Бибилов бойкотировал принятие бюджета в 2017 году, он отстаивал совершенно другую позицию. Тогда он говорил, что никто не посмеет не заплатить людям, и в этом он был прав – никто не смеет не платить людям. От политических процессов не должно зависеть, получат люди зарплаты и пенсии, или не получат, поэтому с его стороны неправильно выставлять нас виновниками за то, что кто-то не получит пенсии или зарплаты».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия