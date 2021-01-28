Президент нашел на депутатов. В третий раз

В Южной Осетии на протяжении пяти месяцев большинство депутатов бойкотируют заседания парламента, требуя отставки генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. В результате этой забастовки до сих пор не сформировано югоосетинское правительство и не утвержден бюджет на 2021 год. На этой неделе Анатолий Бибилов попытался перехватить инициативу и воспользоваться правом на созыв внеочередного заседания.

25 января Анатолий Бибилов обратился к парламенту с требованием провести внеочередное заседание. Как пояснила журналистам пресс-секретарь президента Дина Гассиева, глава государства воспользовался своим конституционным правом для поиска компромиссных решений для выхода из политического кризиса:

«Президент вновь намерен встретиться с депутатами парламента, обсудить с ними пути выхода из нынешнего положения, определить возможные компромиссные решения, которые в результате благоприятно отразятся на общественно-политической ситуации и будут приняты во благо народа Южной Осетии».

Этим заявлением президент продемонстрировал своим избирателям, Кремлю и всем, кто наблюдает за ситуацией в Южной Осетии, понимание происходящих в республике процессов. Напомню, до этого он их игнорировал: говорил, что в республике нет никакого системного кризиса, есть лишь амбициозные скандалисты, которые создают кризисные ситуации.

В заявлении ни слова о бюджете и прочих вопросах, которые стояли в повестке прошлой, несостоявшейся сессии. Понятно, почему: депутаты поставили четкие условия – сначала разруливаем кризис, потом все остальное. Причем по порядку: утверждаем новое правительство, потом прогноз социально-экономического развития республики и прочие сопутствующие бюджету документы, а потом уже и сам бюджет Южной Осетии на 2021 год.

Президент, судя по его заявлению от 25 января, вроде бы согласился с этой последовательностью. Он продемонстрировал, пусть и с пятимесячным опозданием, политическую зрелость и готовность к поиску компромиссов.

И депутаты на этот призыв откликаются. Многие не верят в возможность диалога, но не отозваться на публичный призыв президента невозможно. Депутат Давид Санакоев два дня кряду заявляет, что не верит этому заявлению и не видит смысла идти на заседание, но все равно идет, потому что не может, просто не имеет права игнорировать общественный запрос на разрешение политического кризиса.

Подчеркиваю, многие депутаты не верят, но все равно идут.

Перед заседанием лидеры парламентских партий заходят к спикеру Алану Тадтаеву и задают ему прямой вопрос: запланировали ли инициаторы рассмотрение еще каких-то вопросов, кроме обсуждения кризиса? Из ответа спикера понимают, что им устраивают лохотрон. Дело в том, что по регламенту парламента главное, чтобы в зале собрался кворум, чтобы протокольная комиссия посчитала депутатов и открыла заседание. После этого, даже если шестнадцать депутатов встанут и уйдут, они уже ни на что не смогут повлиять. Кворум уже состоялся, оставшиеся восемнадцать парламентариев смогут без них принять повестку дня и проголосовать.

Таким образом президент мог развести депутатов: преодолеть их протест и требования отставки генерального прокурора, принять бюджет на 2021 год и т.д. Случись это, договариваться с протестными депутатами было бы больше не о чем. Если возникнет нужда, в апреле-мае, когда истечет срок полномочий генпрокурора, они сами соберутся, как миленькие, если не хотят, чтобы Урузмаг Джагаев исполнял обязанности генпрокурора целый год. А если у исполнительной власти не возникнет нужды в заседании, то наступит очередь «Единой Осетии» игнорировать их, чтобы продлить генпрокурору срок полномочий хотя бы в ранге исполняющего обязанности. Почему бы и нет?

Внеочередное заседание не состоялась. Президент не сдерживал эмоций:

«Если сессия и завтра не состоится, то так больше терпеть невозможно, я воспользуюсь своими законными правами и буду принимать решение. Я никому не позволю рушить систему государства, конституционный строй. Никто никому этого права не дает. Я выступлю с обращением к народу».

С обращением к народу более-менее ясно, а вот что имелось в виду под обещанием «принимать решение»? Звучит угрожающе, но что это может быть – непонятно, потому что законодательство не предусматривает механизмов, с помощью которых президент или кто-то другой мог бы принудить депутатов ходить на заседания.

В свое время Анатолий Бибилов указывал конституционному большинству, что нет такого закона, который обязывает его по требованию депутатов высылать им представление на генпрокурора. Теперь парламентарии ответили президенту, что и у него нет прав насильно рассаживать их в зале заседаний. Завтра, 29 января, Анатолий Бибилов в третий раз попытается реализовать свое конституционное право на созыв внеочередного заседания парламента.

Что, по сути, произошло на этой неделе? Президент в понедельник объявил граду и миру, что осознает всю глубину и опасности кризиса, в котором оказалось республика, а в среду, к разочарованию наблюдателей, уже жонглировал этим кризисом и демонстрировал, что обеспокоен только принятием бюджета. Его надо принять и отправить в Москву хотя бы до середины февраля, чтобы не срывать финансирование тех статей, которые не входят в число защищенных – инвестиционной программы или специальных фондов президента и правительства.

Всего того, из чего можно составить президентскую кампанию Анатолия Бибилова весной 2022 года. Пока в его предвыборной копилке в основном одни скандалы. Нужно что-то еще.

Принятие бюджета – это еще и демонстрация Москве, что Анатолий Ильич держит ситуацию под контролем – без этого трудно рассчитывать на второй срок.

В общем, в эти три-четыре дня президент попытался перехватить инициативу, но сделал только хуже. Он перевел отношения с парламентом из сферы принципиальных разногласий в стадию открытой конфронтации. Он объявил депутатов едва ли не врагами республики:

«Я прекрасно понимаю, насколько сильно внешние враги хотят разрушить государственность Южной Осетии, как сильно они хотят, чтобы разрушение конституционного строя произошло именно руками самих осетин. Это недопустимо. Мы не для того отвоевывали свое право на независимость, не для этого погибли лучшие сыны Осетии, чтобы сегодня рушить систему государства, рушить конституционный строй, рушить одну ветвь государственной системы, а именно – рушить законодательную власть».

А еще он опубликовал повестку внеочередного заседания, назначенного на завтра, где указаны все интересующие его вопросы по бюджету, и в ультимативной форме потребовал от депутатов явиться на сессию.

А если не явятся, что тогда?

Президент этими категоричными заявлениями лишает и себя, и своих оппонентов возможности маневра, компромисса. И делает он это как раз в тот момент, когда пятеро переговорщиков, которые взялись за организацию диалога между президентом и депутатами, опубликовали свои предложения по переговорному процессу. Вот уж действительно, нарочно не придумаешь.

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