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Драка в Сухуми: Кана Кварчия «попытались вывести за рамки правового поля»
Конфликт, перешедший в драку, произошел накануне в центре Сухуми. По информации абхазских Telegram-каналов, в потасовке участвовали руководитель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия и жители села Тамыш. Очевидцы опубликовали в соцсети видео инцидента.
«Кан Кварчия был приглашён на встречу, где ему были высказаны претензии относительно его высказываний и заявлений о строящемся туристическом объекте в Тамыше. Его предупредили, что этот объект даёт рабочие места местным жителям и не стоит из этого делать политику. От взаимных оскорблений и угроз дело дошло до рукоприкладства. В результате зафиксирована боевая ничья, но Кану досталось», – пишет Telegram-канал АМРА-life.
Общественные организации «Аидгылара» и «Абааш» назвали инцидент недопустимым и опасным.
«Отдельные личности своими провокационными действиями по отношению к председателю «Аидгылара» Кана Кварчия попытались вывести оппозиционного политика за рамки правового поля, в привычную для них плоскость уличных разборок. РОО «Аидгылара» и ОО «Абааш» считают подобные действия недопустимыми и опасными для нашего государства. Попытки стравливания внутри нашего общества ни к чему хорошему не приведут. Предупреждаем авторов, генерирующих подобные идеи политической борьбы, об ответственности перед государством и народом. Только нездоровый человек, которому чужд абхазский менталитет, может рассчитывать на эффективность подобных методов запугивания лидеров оппозиции», – говорится в официальном заявлении общественных организаций.
Отметим, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания родом из села Тамыш. 16 января он посетил место строящегося туристического объекта. Инвестор проекта – российская компания «Библио-Глобус».
Ранее Кан Кварчия заявил о «преследовании политических оппонентов» со стороны абхазских властей из-за инцидента на де-факто границе по реке Псоу. 14 января «Аидгылара» попросила депутатов оценить вопрос дееспособности Аслана Бжания и Александра Анкваба.
Другие новости дня
«Грузинская мечта» не приостановит полномочия депутатов от оппозиции
Парламентское большинство решило пока не приостанавливать полномочия оппозиционных депутатов. Об этом сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
На сегодня из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть. Остальные оппозиционеры отказались от мандатов и работы в парламенте в знак протеста.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к парламенту накануне призвала депутатов от большинства «не принимать преждевременного решения о прекращении мандатов оппозиции».
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Армения одобрила использование российской вакцины «Спутник V»
Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что решение об одобрении вакцины принято на основании данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.
«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса», – приводит слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева пресс-служба фонда.
Ранее Москва передала Еревану образцы «Спутник V». Российской вакциной были вакцинированы 15 человек, в том числе возглавлявший тогда Минздрав Арсен Торосян.
- Препарат «Спутник V» разработан центром имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована в России 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей.
- В настоящее время «Спутник V» зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.
- В Грузии заявили, что не планирует закупать российскую вакцину от COVID-19. Вакцинация в стране начнётся «западными» вакцинами – производства BioNTech/Pfizer (Германия/США) и AstraZeneca/Оксфордский университет (Великобритания).
COVID-19 в Грузии: 858 новых случаев, уровень выявления за неделю – 3.8%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3208 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
За сутки в стране выявили 858 новых случаев коронавируса. Было проведено 5812 PCR-тестов и 11 459 экспресс‐тестов на антиген (всего – 17 271).
Выздоровели еще 580 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 259 209, выздоровевших – 250 289.
В режиме карантина остаются 480 человек, в ковид-гостиницах – 283, в стационарах – 2520.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, текущий уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 5%, за последние 14 дней – 4,8%, за последнюю неделю – 3,8%.
Ранее в правительстве Грузии заявили, что возобновление работы муниципального транспорта в Тбилиси и открытие различных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.
Госсекретарь США пообещал оказывать Украине «серьезную экономическую и военную помощь»
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой пообещал Украине экономическую и военную помощь, говорится на сайте департамента.
"Он пообещал, что США продолжат оказывать серьезную экономическую и военную помощь Украине", – цитирует Блинкена пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.
Госсекретарь США также отметил прогресс Украины в экономических реформах, противостоянии коррупции и борьбе за соблюдение законов на территории страны. Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили действия Украины против коронавируса и ее усилия по "достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму".
Глава МИД Украины после беседы с американским коллегой сообщил, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном "начался новый день".
Кулеба отметил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства стран и договорились сделать его еще более "амбициозным".
Суд в Москве арестовал Андрея Пивоварова и Илью Яшина
Измайловский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и назначил ему административный арест сроком на 29 суток. Кроме того, Пивоварову назначили 10 суток ареста за неповиновении сотруднику полиции. По закону сроки административных наказаний не складываются.
Оба наказания директор «Открытой России» получил за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31 января в центре Москвы. После вынесения приговора Пивоваров назвал обвинение против него «целиком придуманным». «Меня не было в месте, указанном в протоколе, - заявил он. - Сотрудники Центра «Э» придумали его в коридоре. Никакого отношения к правосудию такой приговор не имеет».
Ранее сообщалось, что Пивоварова задержали вечером 31 января вместе с главой московского муниципального округа «Красносельский» Ильей Яшиным. Оба ехали в машине, которую остановили полицейские. В понедельник Яшина также арестовал Измайловский суд Москвы - на 15 суток. Его признали виновным в неповиновении сотруднику полиции.
Всего на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре Москвы в воскресенье, было задержаны свыше полутора тысяч человек.
Израиль и Косово установили дипломатические отношения
Частично признанное балканское государство Республика Косово и Израиль официально объявили об установлении дипломатических отношений. Посредником при достижении договоренностей выступили США. В ближайшем будущем, как ожидается, балканское государство, большинство населения которого составляют мусульмане, откроет свое посольство в Иерусалиме, сообщила Балканская редакция Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Главы МИД Косова и Израиля 1 февраля подписали совместное заявление в ходе онлайн-церемонии, состоявшейся одновременно в Иерусалиме и Приштине. Такой формат важного для обеих стран дипломатического события связан с продолжающейся пандемией коронавируса.
В ходе онлайн-церемонии подписанные документы были отсканированы и пересланы обеими сторонами друг другу посредством электронной почты.
Косовский министр иностранных дел Мелиса Харадинай-Стубла заявила, что установление дипломатических отношений было бы невозможным без «благословения и решающего участия США». Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поблагодарил США за их роль в достижении соглашения и назвал это событие «важным, волнующим историческим шагом».
Большинство западных государств признали независимость Косова от Сербии. В Белграде, Москве и Пекине отказываются это сделать. Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году, через 9 лет после того, как НАТО провело 78-дневные бомбардировки Белграда в ходе целенаправленных попыток убедить Сербию в необходимости прекратить военные действия против этнических албанцев в Косове.
Саломе Зурабишвили: Не поддавайтесь соблазну однопартийного правления
Президент Грузии Саломе Зурабишвили перед завтрашним голосованием в парламенте по приостановлению полномочий оппозиционных депутатов, обратилась к бойкотирующей оппозиции и правящей силе. Она призвала политиков следовать интересам государства, а не узкопартийным целям.
«Призываю оппозицию задуматься, уважать волю избирателя и исполнить данное им мандатом задание. Парламентское большинство - не подасться соблазну однопартийного правления, не принимать преждевременного решения о приостановлении мандатов и дать время оппозиции для принятия правильного решения. Это требование и ожидание нашего общества», - заявила Саломе Зурабишвили.
Ранее сегодня посол ЕС в Грузии Карл Харцель призвал стороны «воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда». По словам посла, он убежден в том, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии.
- Завтра, 2 февраля, открывается весенняя сессия парламента Грузии, единственный вопрос первого пленарного заседания которой – прекращение полномочий 51 оппозиционного депутата. Мандатов могут лишиться представители блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» (36 мандатов), «Европейской Грузии» (пять мандатов), «Стратегии Агмашенебели» (четыре мандата), «Лело для Грузии» (четыре мандата), Лейбористской партии Грузии (один мандат), а также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии «Гирчи». Для досрочной приостановки депутатских полномочий необходима поддержка 76 депутатов.
- На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть. Остальные оппозиционеры отказались от мандатов и работы в парламенте в знак протеста, так как считают результаты выборов в парламент сфальсифицированными. Правящая партия с этим не согласна, однако работа парламента, в котором в настоящее время только 96 депутатов вместо 150, вызывает вопрос легитимации такого законодательного органа.
Коронавирус в Абхазии: 44 новых случаев инфицирования, 6 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 426 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 109 человек, 93 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек медиками оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались три пациента: двое мужчин - 1937 и 1961 годов рождения, и женщина 57 лет. Клинический диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 41 пациент.
В российском военном госпитале скончались 3 пациента:
- женщина 1973 года рождения с диагнозом короновирусная инфекция крайне тяжелого течения и двусторонне вирусное поражение легких.
- женщина 1946 года рождения с диагнозом короновирусная инфекция тяжелого течения и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.
- мужчина 1962 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция тяжелого течения и двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония тяжелой формы.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11564 человека. 178 летальных случаев. Выздоровели 9902 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Карл Харцель: Призываю стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей
«Вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в беседе с «ИнтерпрессНьюс», говоря о намеченном на 2 февраля открытии весенней сессии парламента Грузии и вопросе прекращения полномочий 51 оппозиционного депутата.
По словам посла, он убежден в том, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии.
«С учетом того, что, как видно, в краткосрочной перспективе политический диалог не сможет обеспечить достижение крупномасштабного соглашения, я вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда. В конечном итоге, я убежден, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии: для улаживания разногласий, все политические партии должны продолжать работать именно с учетом этой цели», - завил Харцель.
- Напомним: завтра, 2 февраля, открывается весенняя сессия парламента Грузии, единственный вопрос первого пленарного заседания которой – прекращение депутатских полномочий 51 оппозиционного депутата.
В Абхазии заработал общественный штаб в поддержку Владимира Путина
Общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина заработал в Сухуми. Он располагается в офисе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В штаб вошли активисты различных общественных организаций.
«Это люди разных национальностей, возрастов, убеждений и политических взглядов, но объединенных активной гражданской позицией и одной общей идеей – консолидации вокруг российского президента, гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии - Владимира Владимировича Путина», – говорится в заявлении пресс-службы штаба.
Сторонники Путина говорят, что консолидация и сплоченность необходима в условиях сложившейся международной обстановки и грубого вмешательства США во внутренние дела России.
В заявлении говорится и о том, что Вашингтон и Тбилиси «мечтают о смене режима в России», а также о «силовом захвате Абхазии».
Отметим, что сухумская акция в поддержку президента России Владимира Путина, запланированная на 23 января, была перенесена «до нормализации эпидемиологической ситуации».
Возобновились слушания по делу о крушении «Боинга» в Донбассе
Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Ожидается, что суд рассмотрит результаты дополнительных расследований, а также выслушает представителей родственников жертв авиакатастрофы, адвокатов и прокуроров.
Рассмотрение дела по существу назначено на 7 июня. К апрелю нидерландский суд намерен опросить ряд экспертов по делу рейса MH-17, в том числе представителей Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского оборонного концерна "Алмаз-Антей".
Как сообщают журналисты, на сегодняшнем заседании защита попросила передать им не только данные радаров НАТО в районе катастрофы, но и данные об активности радаров на Украине. Кроме того, адвокаты отметили, что реконструкция "Боинга" не отражает тех повреждений, которые отмечены в обвинении.
В свою очередь представитель обвинения отметил, что адвокаты упомянули о ходатайствах, о которых прокуроры слышат первый раз. После этого судья объявил перерыв.
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- Пассажирский "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, большинство – граждане Нидерландов.
- Объединённая следственная группа по итогам расследования пришла к выводу, что самолёт был сбит сепаратистами из установки "Бук", которую доставили из России.
- Суд по делу о крушении начался в Нидерландах в марте 2020 года, обвинения предъявлены трём россиянам и одному украинцу. Ни один из подсудимых лично в процессе в Нидерландах не участвует. Россиянин Олег Пулатов – единственный, кто представлен адвокатами. По версии следствия, обвиняемые предпринимали совместные действия для получения зенитно-ракетного комплекса из России.
- В российском концерне "Алмаз-Антей" (производителе ЗРК "Бук") заявили, что пассажирский лайнер был сбит из "Бука", но ракетой более старой модификации. Такие ракеты, как утверждают в концерне, были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, однако остались в распоряжении вооружённых сил Украины.
- Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к катастрофе. Один из обвиняемых, бывший командир донецких сепаратистов россиянин Игорь Стрелков (Гиркин) заявляет, что подчинённые ему люди не сбивали самолёт, но на вопрос, кто его сбил, отвечать отказывается.
В СГБ Грузии заявили, что в стране нет наемников из России
Служба государственной безопасности Грузии публикует официальное опровержение информации, распространенной оппозиционным каналом «Мтавари». Сообщение о деятельности российских наёмников в Грузии ведомство называет «безответственной интерпретацией».
«Мы хотели бы ответить на безответственную интерпретацию, распространенную конкретным СМИ, относительно возможного присутствия наемных российских боевиков в Грузии и возможных рисков, которые они представляют для государственной безопасности нашей страны. Мы со всей ответственностью заявляем, что Служба государственной безопасности Грузии имеет полную информацию о подобных действиях и угрозах и принимает соответствующие превентивные меры. В конечном итоге это обеспечивает поддержание мирной и безопасной обстановки в стране. Распространение такой информации в утвердительной форме, с одной стороны, служит тому, чтобы посеять страх и панику в одной части общества, а, с другой стороны, дискредитировать правоохранительные органы страны, что напрямую отвечает интересам враждебно настроенных сил. Служба государственной безопасности Грузии подтверждает свою готовность максимально активно сотрудничать со СМИ в освещении вопросов, связанных с вопросами государственной безопасности», — сказано в заявлении, перевод которого публикует «Новости-Грузия».
Сюжет о частной охранной компании Moran Security Group, зарегистрировавшейся в Грузии, вышел накануне. По данным телеканала «Мтавари», генеральным директором российской компании является Алексей Бадиков, а ее состав укомплектован бывшими военнослужащими подразделений специального назначения министерства обороны и войск МВД РФ.
Руководителем филиала Moran Security Group в Грузии зарегистрирован Леван Чарквиани. Сообщается, что в 2013 году Чарквиани был задержан в России: ему предъявили обвинение по статье «государственная измена», обвинив в шпионаже против России и в пользу НАТО. Чарквиани вину признал, но вскоре был освобожден. В 2017 году он вернулся в Грузию и получит гражданство страны.
- В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна «ЧВК Вагнера», бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали в Сирии, Ливии и Украине. По данным СМИ, ее финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».
Кубок Европы ConIFA пройдёт в Ницце. В списке участников – Абхазия и Южная Осетия
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) опубликовала список участников Кубка Европы, который должен пройти в Ницце (Франция) с 9 по 19 июня текущего года.
Это – сборные Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха (Нагорный Карабах), Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.
Как сообщается на официальном сайте ConIFA, 31 января пройдет жеребьевка, в результате которой команды будут распределены по четырём группам. Есть и список резервных сборных – на случай, если кто-то из прошедших квалификацию не сможет принять участие в турнире.
Участники европейского чемпионата должны пройти тест на COVID-19 до прибытия во Францию. В Ницце их протестируют повторно, – заявили в ConIFA. Отметим, что чемпионат мира по версии ConIFA в 2020-м должен был пройти в Северной Македонии, но не состоялся из-за пандемии коронавируса.
- Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.
От COVID-19 скончался солист легендарного ансамбля «Иверия» Темур Циклаури
Известный грузинский эстрадный певец и актер, солист легендарного ансамбля «Иверия» Темур Циклаури скончался на 75-м году жизни от коронавируса. Информацию подтверждают члены семьи Циклаури, – пишет «Новости-Грузия».
На днях стало известно, что состояние певца, которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. В последние дни в СМИ неоднократно появлялась информация о смерти артиста, что вызывало недовольство его близких, которые просили журналистов не публиковать непроверенную информацию.
74-летний Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла супруга певца – Лили Згваури. Сам Темур Циклаури проходил лечение в Горийском военном госпитале.
Несколько месяцев назад Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.
Темур Циклаури — с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем «Цицинатела», с 1972 года — солист ансамбля «Иверия».
Основной репертуар Темура Циклаури составляли песни грузинских композиторов: Нодара Гигаури, Георгия Цабадзе, Александра Басилая, Важи Азарашвили. Публика запомнила и полюбила его по ролям в телевизионных мюзиклах «Свадьба соек» (1980), «Аргонавты» (1983), «Сказка о снежной бороде» (1986), «Пиросмани» (1986).
В 2014 году в честь Темура Циклаури была установлена именная звезда на Аллее у здания Тбилисской филармонии.
«Если победим Грузию, хочу встретиться с Путиным» – наставник сборной России по регби
7 февраля на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи пройдёт матч чемпионата Европы по регби между Грузией и Россией.
В преддверии поединка главный тренер российской сборной Лин Джонс заявил, что «на стороне Грузии – сила и опыт».
«Мне кажется, что первый тайм пройдет в равной борьбе, а вот во втором нам будет гораздо сложнее», – сказал он порталу Rugger.info.
Отметим, что сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году. А в 2002 году команды сыграли вничью 12:12.
«Психология на их стороне. А вот моя работа тут в том, чтобы вселить в российских регбистов мысль, что и они могут побеждать», – сказал Лин Джонс.
Журналист предложил наставнику россиян пари: «Будете бриться налысо, если победите Грузию?».
«Нет, не буду. Но я бы тогда хотел встретиться с Владимиром Путиным. Пусть даст мне звание героя, как Юрию Гагарину (смеется). Правда, тогда придется посидеть на карантине две недели», – добавил Джонс.
- Встреча между сборными должна была состояться сначала 14 марта прошлого года, а затем 1 ноября, но оба раза была перенесена из-за пандемии коронавируса. По этой же причине поединок 7 февраля пройдет без зрителей.
В Южной Осетии от коронавируса скончался 36-летний пациент
В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии скончался 36-летний пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом агентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Пациент 36 лет поступил по скорой медицинской помощи в палату интенсивной терапии «красной зоны» РММЦ 29 января в крайне тяжёлом состоянии, с выраженной общей слабостью, высокой лихорадкой 39.0 С, кашлем, болями в горле. Из анамнеза известно, что болел несколько дней, лечение не получал. Состояние резко ухудшилось после переохлаждения. В анамнезе также фиброзно-кавернозный туберкулёз, вирусный гепатит С. Диагноз: «Новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Двусторонняя вирусная пневмония. ДН 2-3. КТ 40 %», – рассказала врач.
По словам Джиоевой, пациент получал комплексную терапию, однако состояние прогрессивно ухудшалось: «нарастали явления лёгочно-сердечной, полиорганной недостаточности. 1 февраля произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть».
Сегодня же стало известно, что число выявленных случаев COVID-19 в Южной Осетии за выходные дни выросло на 21 и достигло 2800. При этом местные власти не сообщают о точном количестве скончавшихся граждан. Ранее Анатолий Бибилов заявил, что «Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек».
«Аруаа»: ввоз грузинских товаров в Абхазию станет «началом конца нашего государства»
Абхазская ветеранская организация «Аруаа» выступила против нормализации торговых отношений с Тбилиси. Об этом говорится в заявлении Высшего совета оппозиционного объединения.
Ранее секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Сергей Шамба в интервью Абхазскому телевидению сказал, что торговлю с Грузией необходимо узаконить.
В «Аруаа» считают, что начало торговли с представителями «вражеского государства» приведет к «торговой экспансии со стороны Грузии в отношении к Абхазии». «Мы никогда не поддержим политику, которая ведёт к ревизии итогов войны!» – говорится в заявлении.
В «Аруаа» говорят, что инициатива Сергея Шамба схожа с программой правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая предполагает «расширение и упрощение торговли вдоль разделительной линии».
«Получив такой подарок от наших властей, Грузия, для реализации своих политических целей через экономику, начнет политику демпинга с целю вытеснения с нашего рынка товаров из России. Отдельные предприниматели начнут завозить товары из Грузии, у них появятся грузинские компаньоны, будут налаживаться горизонтальные связи, все это в ущерб нашим производителям и без признания нашего государства. Открытие официально нового рынка сбыта для грузинских товаров благоприятно скажется на грузинской экономике и, как следствие, к увеличению возможностей грузинской армии, и отрицательно - на экономических отношениях с РФ», –сказано в заявлении.
В «Аруаа» указывают на прежние заслуги Сергея Шамба, но говорят, что будут требовать его немедленной отставки – если он не прекратит лоббирование данного вопроса.
«Мы не должны позволить официально ввозить в Абхазию товары из Грузии, это начало конца нашего государства, а что касается борьбы с контрабандой, для этого у нас есть правоохранительные органы», – говорится в заявлении.
- В июне прошлого года абхазский лидер Аслан Бжания заявил о необходимости контроля за перемещением товаров. «Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию», – сказал Бжания.
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Навального по делу о его отравлении
Европейский суд по правам человека уведомил представителя России о принятии к рассмотрению дела об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Жалоба коммуницирована ещё в середине января. Об этом сообщается на сайте суда.
Жалоба Навального была подана в суд на следующий день после его госпитализации в Омске в августе 2020 года, следует из опубликованного документа. В ней адвокаты Навального требуют признать, что в отношении него была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека, декларирующая право на жизнь. В октябре стало известно, что она дополнена и принята к рассмотрению.
Суд в Страсбурге задал властям России вопрос, было ли нарушено в деле право на жизнь, особенно, были ли исполнены обязательства эффективно расследовать дело об отравлении, написал в телеграме глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Ранее суд в Томске признал законным отказ следователей возбуждать уголовное дело по подозрению в отравлении Навального. Суд также отказал в требовании обязать органы следствия возбудить уголовное дело, а также не стал обязывать МВД возвратить Навальному личные вещи, в том числе одежду, в которой он был, когда почувствовал себя плохо 20 августа. Сам Навальный считает эту одежду важной уликой, поскольку на ней могли остаться следы отравляющего вещества.
- Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен 20 августа – он потерял сознание в самолёте по пути из Томска в Москву. Навального госпитализировали в омскую больницу и ввели в искусственную кому. Спустя двое суток, после требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
- Российские врачи исключили версию об отравлении Навального, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Немецкие специалисты, а также несколько независимых европейских лабораторий, нашли в организме политика следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок.
- Запад требовал от Кремля расследовать обстоятельства отравления Навального. Российские следственные органы отказались возбуждать уголовное дело. После этого Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении лиц и организаций, которые, по их мнению, либо могут быть причастны к инциденту, либо не дают хода расследованию.
- Сам Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин.
- В конце декабря прошлого года международная расследовательская группа Bellingcat при участии ряда СМИ опубликовала расследование, основанное на данных об авиаперелётах и показаниях свидетелей, согласно которому в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовали несколько сотрудников ФСБ России. В Кремле это отрицают.
В Самегрело расследуют случай привлечения детей к уборке туалета мэрии
МВД Грузии начало следствие по факту привлечения детей к уборке туалета в здании муниципалитета в Чхороцку (регион Самегрело). Об этом пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал Грузии.
По данным СМИ, несколько дней назад бывшая сотрудница Службы очистки Чхороцку, с согласия директора одной из школ, организовала «субботник» по уборке территории с участием школьников седьмого класса. Как оказалось, акция подразумевала уборку туалета в здании муниципальной мэрии. Цель акции непонятна, так как женщина с января не работает в муниципалитете.
Заметив группу детей с чистящими средствами в туалете, один из сотрудников мэрии поинтересовался, что они там делают. После этого детей из мэрии вывели, однако видеоматериал с места событий попал в соцсети и вызвал скандал.
По словам мэра Чхороцку Дато Гогуа, мэрия не была информирована о проведении «акции очистки». Гогуа отметил, что следствие обязательно должно установить, почему детей привели в мэрию и заставили чистить туалет.
Следствие ведется по статье УК Грузии – принуждение. По имеющейся информации, данный факт изучает и министерство образования и науки Грузии.
Десятки мировых ученых выступили в поддержку Навального
Десятки ученых из Оксфорда, Кембриджа, Гарвардского университета, Парижской школы экономики, Российской академии наук и других ведущих научных и образовательных учреждений со всего мира выразили возмущение преследованием Алексея Навального и жестким подавлением протестов в его поддержку. Открытое письмо опубликовано на сайте газеты "Троицкий вариант - наука" 1 февраля, сообщает DW.
Свои подписи под ним поставили около 80 русскоязычных ученых, в том числе лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, экономист Сергей Гуриев, физик-ядерщик Борис Штерн, историк Александр Эткинд.
Отравление оппозиционера запрещенным химическим веществом, политическое преследование несогласных и тенденцию к самоизоляции России, авторы письма называют "крайне тревожными и опасными" событиями, с негативными последствиями как внутри страны, так и на международной арене.
Ученые подчеркивают, что считают недопустимым применение химического оружия и требуют от российских властей провести честное и открытое расследование отравления Навального и наказать виновных.
Они также призывают российские власти уважать право граждан России на мирное собрание и подчеркивают необходимость налаживания диалога между властью и обществом.
"Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов", - говорится в обращении.
- Вторую неделю подряд в десятках городов России люди выходят на акции за освобождение Алексея Навального, который был отправлен в следственный изолятор после возвращения из Германии 17 января, где он проходил лечение после отравления "Новичком".
- В минувшую субботу в ходе акций протеста по всей России были задержаны свыше 4 тысяч человек, возбуждено множество административных и более 20 уголовных дел. На акциях 31 января число задержанных превысило пять тысяч. Это рекордное количество задержаний за один день в новейшей истории России.
- Штаб Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста 2 февраля - в этот день суд в Москве может отправить оппозиционного политика в колонию.
Грузия упростила правила въезда для граждан 36 стран. Подробности
С 1 февраля Грузия упростила правила въезда для иностранных граждан. Соответствующее распоряжение правительства уже вступило в силу.
При наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, в страну как прямыми, так и транзитными рейсами могут попасть граждане и резиденты 36 государств. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
В списке:
- страны ЕС
- Израиль
- Швейцария
- Норвегия
- США
- Великобритания
- Саудовская Аравия
- Катар
- ОАЭ
- Бахрейн
При этом вновь действует 12-дневный карантин для граждан Грузии и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию. Причина – распространение нового штамма коронавируса.
Как сообщалось ранее, с 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
Изменились и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.
- С 1 февраля в Грузии сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже заявили о возобновлении рейсов в Грузию.
В Грузии выявили 240 новых случаев коронавируса, 16 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3194 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.
За сутки в стране выявили 240 новых случаев коронавируса. Было проведено 9056 тестов, из них PCR-тестов – 3566, экспресс‐тестов на антиген – 5490. На выходных число проводимых тестов снижается.
За сутки выздоровел 681 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 258 351, выздоровевших – 249 709.
В режиме карантина остаются 474 человека, в ковид-гостиницах – 268, в стационарах – 2676.
Власти Грузии заявляют, что возобновление работы муниципального транспорта и открытие разных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.
Акция в Ахалкалаки. Главное требование – открытие границ с Россией и Арменией
В центре Ахалкалаки накануне прошла акция протеста. Жители грузинского региона Самцхе-Джавахети выступили за смягчение ковид-ограничений и заявили, что их финансовое положение в условиях пандемии резко ухудшилось.
Главное требование – открытие сухопутных границ с Россией и Арменией. По информации участников акции, они письменно обратились с этим требованием к премьер-министру Грузии.
«Почему лететь самолетом можно, а ехать на машине – нет?», – заявил один из участников акции.
Местные жители говорят, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
ЕС и США вновь призвали Россию уважать гражданские права
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил массовые задержания и непропорциональное применение силы к протестующим в России. Он вновь призвал российские власти выполнять взятые ими на себя международные обязательства по защите прав и свобод человека.
"Международное французское радио" (RFI) сообщило, что с 4 по 6 февраля Боррель будет находиться в России для встреч с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями гражданского общества. Боррель вновь призвал российские власти выполнять взятые ими на себя международные обязательства по защите прав и свобод человека.
В России в воскресенье 31 января полиция и Росгвардия задержали беспрецедентное количество граждан, поддержавших оппозиционера Алексея Навального и требовавших освобождения политзаключённых. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" вечером в воскресенье сообщил о задержании более 5 тысяч человек. Задержаниям подверглись около ста журналистов и работников СМИ.
В публикации RFI говорится, что Евросоюз уже неоднократно — и безуспешно — требовал от властей России расследовать отравление Алексея Навального запрещенным боевым веществом группы "Новичок". Европейские политики настаивают на необходимости освободить оппозиционера, арестованного при возвращении в Россию из Германии 17 декабря.
С аналогичным призывом в воскресенье вновь выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. "США осуждают постоянное — вторую неделю подряд — применение российскими властями жестокой тактики против мирных демонстрантов и журналистов", заявил Блинкен и призвал российские власти освободить Алексея Навального и всех, кто задержан за то, что требует уважения своих прав.
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