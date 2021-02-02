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Грузия, Украина и Молдова обратились к ЕС с призывом углубить интеграцию с ними
Главы МИД Грузии, Молдовы и Украины обратились с совместным письмом к руководству ЕС, в котором призывают организацию перейти на новый этап сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство» и углубить процесс интеграции. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.
«Общим посылом ассоциированных партнеров было и есть то, что ЕС должен открыть новые горизонты сотрудничества для заинтересованных и преданных партнеров «Восточного партнерства», что будет способствовать их еще большему сближению с Европейским союзом с точки зрения углубления политического диалога, экономической и секторальной интеграции», - приводит пресс-служба фрагмент письма.
Три страны также заявляют о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах как транспорт, энергетика, правосудие, стратегические коммуникации, здравоохранение и прочее. В письме подчеркнута роль ЕС в вопросе мирного разрешения конфликтов, добавили в МИД.
Как пишет ТАСС, письмо адресовано верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Оливеру Варгейи и главам МИД стран, входящих в состав Евросоюза.
- Грузия, Молдова и Украина с 2009 года являются участниками программы ЕС «Восточное партнерство», направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году все три страны подписали соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2014 году ЕС установил безвизовый режим с Молдовой, а через три года право на посещение Евросоюза без виз получили граждане Грузии и Украины.
Другие новости дня
Устроившим переворот в Мьянме военным пригрозили санкциями
Всё больше мировых лидеров призывают власти Мьянмы освободить ведущего политика, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая была задержана 1 февраля в ходе осуществлённого в стране военного переворота.
Официальной информации о местонахождении лидера партии "Национальная лига за демократию" Су Чжи до сих пор нет. По сведениям источников в партии, она, а также президент Вин Мьин были помещены под домашний арест. Многие из сотен задержанных в день переворота законодателей по-прежнему блокированы на территории парламентского комплексе в столице Нейпьидо.
Президент США Джо Байден пригрозил вернуть санкции в отношении Мьянмы – в связи с последними событиями. Как сказал Байден, армии не следует подавлять волю народа. Захват власти также осудили Великобритания, руководство Евросоюза и Организации Объединённых Наций.
Военные, которые сейчас удерживают власть и объявили в Мьянме чрезвычайное положение сроком на год, обвинили "Национальную лигу за демократию" (НЛД) в махинациях на выборах в ноябре. Сторонники Су Чжи получили тогда более 80 процентов голосов. НЛД призывает армейское командование немедленно отпустить Аун Сан Су Чжи из-под стражи и признать итоги выборов.
Спустя сутки после переворота на улицах населённых пунктов внешнее спокойствие. Во всех крупных городах действует армейское патрулирование, введён ночной комендантский час. Работа систем коммуникаций, прерванная 1-го февраля, к утру вторника была восстановлена. Телефоны и интернет вновь функционируют.
Жители крупнейшего города Мьянмы Янгона, на слова которых ссылается "Би-би-си", говорят о чувстве "проигранной борьбы за демократию".
Мьянма, также известная как Бирма, находилась под властью военных до 2011 года, когда в стране начались демократические перемены под руководством Су Чжи. С тех пор Соединённые Штаты отменили множество санкций, сославшись на успех проводимых реформ.
Аун Сан Су Чжи, содержавшаяся под домашним арестом с 1989-го по 2010-й годы, призывает сторонников сопротивляться перевороту и не допустить возвращения диктатуры. Об этом говорится в её письме, которое она успела написать до задержания 1-го февраля.
Армения подала в ЕСПЧ межгосударственный иск против Азербайджана
Правительство Армении 1 февраля представило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственный иск против Азербайджана.
Как пишет «Радио Азатутюн», иск представлен за конвенционные нарушения, допущенные Азербайджаном в течение 44-дневной войны и в последующий период. Об этом сообщает представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.
В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушал права на жизнь, неприкосновенность, собственность, личную и семейную жизнь, образование и ряд других прав, также подвергал пыткам и проявлял бесчеловечное отношение к населению Нагорного Карабаха и Армении. Правительство приложило к иску многочисленные и объемные доказательства.
Согласно сообщению, в иске, в числе многих других, затронут также ряд вопросов защиты прав военнопленных и гражданских лиц, перемещенного населения Карабаха, погибших и раненых гражданских лиц, их родных, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ.
«Этот межгосударственный иск от имени государства является важнейшим шагом правового процесса против Азербайджана. Примечательно, что этот иск является первым межгосударственным иском, представленным Арменией в Европейский суд по правам человека», – подчеркивает представитель Армении в ЕСПЧ.
Киракосян также сообщает, что в ближайшее время в Европейский суд будут направлены и другие дополнительные доказательства, обосновывающие уже представленные требования.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Лавров: «ситуация с Навальным» может быть инсценировкой Запада
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России есть "все основания полагать", что "ситуация" с оппозиционером Алексеем Навальным – "инсценировка со стороны Запада". Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Из слов Лаврова не вполне ясно, называет ли он инсценировкой само отравление Навального или же выводы, сделанные западными экспертами, включая представителей ОЗХО. "По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений, в адрес российского руководства, я подчеркну, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину, а если ты говоришь „я вам ничего не скажу, потому что это секретно или потому что сам пациент не разрешает“, ну, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", – приводят агентства слова российского министра.
При этом непосредственно в заключениях специалистов о наличии в организме Навального следов "Новичка" о вине "российского руководства" не говорилось. К выводам о его возможной причастности к отравлению представители стран ЕС и США пришли после того, как Россия отказалась расследовать отравление. Кроме того, доказательства возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению содержатся в опубликованном в декабре расследовании Bellingcat и ряда СМИ.
Навальный был отравлен в августе 2020 года. Российские власти официально не признают сам факт отравления, ссылаясь на утверждения врачей в Омске о том, что отравляющие вещества в организме обнаружены не были. Их нашли специалисты в Германии, куда Навальный был перевезён на лечение.
Высказывания Лаврова сделаны в день, когда в Мосгорсуде идут слушания о возможной замене Навальному, вернувшемуся 17 января в Россию, условного срока по уголовному делу на реальный.
Анн Линде в качестве председателя ОБСЕ заявила, что провела "конструктивные" переговоры с Лавровым по ряду вопросов, упомянув ситуацию на востоке Украины. При этом она выразила озабоченность в связи с ухудшающейся ситуацией с правами человека в России, приведя в качестве примера разгоны акций протеста в поддержку Навального и аресты их участников. Она также заявила, что Швеция, как и все страны ЕС, выступает за освобождение Алексея Навального и расследование обстоятельств его отравления.
Турция и Азербайджан начали совместные учения на границе с Арменией
Турция и Азербайджан сегодня начали совместные военные учения «Зима-2021» на востоке Турции, вблизи границы с Арменией. В них участвуют танковые дивизии, воздушно-десантные части и подразделения специального назначения. Заметную роль также будет играть оружие турецкого производства.
В заявлении министерства обороны Турции говорится, что учения призваны обеспечить координацию действий в зимних условиях. В Twitter-аккаунте министерство опубликовало видео, где два вертолета в воздухе салютуют турецкому флагу над крепостью в Карсе.
В ходе мероприятий также планируется отработать авиаудары по объектам условного противника, десантирование, вопросы тылового и технического обеспечения. Численность личного состава и количество техники на стартовавших учениях не уточняется. В официальных сообщениях говорится лишь о «крупномасштабных» тренировках.
Последние совместные военные учения Турция-Азербайджан проводились летом прошлого года через несколько недель после июльских столкновений на армяно-азербайджанской границе. Тогда масштабные военные игры прошли по всему Азербайджану, включая Нахичевань, Баку и Гянджу. В них приняли участие как сухопутные войска, так и военно-воздушные силы Азербайджана и Турции.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Из чеченского футбольного клуба «Ахмат» сбежал африканский нападающий
Нападающий чеченского футбольного клуба «Ахмат» Аблай Мбенг сбежал из клуба. Эту информацию подтвердил главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, – пишет «Кавказ.Реалии».
«Мбенг улетел самостоятельно, без согласования с клубом, в Африку, и с тех пор я его не видел. Спортивный директор сказал, что его больше нет в команде. По вопросам о разрыве контракта – это не ко мне», – заявил Талалаев изданию MetaRatings.
Клуб направил жалобу в ФИФА в связи с ситуацией вокруг форварда Мбенга, сообщил спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.
Мбенг перешёл в «Ахмат» в 2015 году, за команду он провёл более ста матчей в российской премьер-лиге, в которых забил 22 гола. Последний раз форвард выходил на поле в июле прошлого гоада в матче со «Спартаком».
- Ранее сообщалось, что видеохостинг YouТube заблокировал каналы футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat.
- В начале декабря власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Причиной стала предполагаемая связь этих организаций с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и его окружением.
В Южной Осетии выявили 21 новый случай коронавируса
За сутки в Южной Осетии провели 119 исследований на COVID-19, выявлен 21 новый случай. Об этом агентству «Рес» заявила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
За время пандемии в Южной Осетии зарегистрирован 2821 случай, сняты с учета по выздоровлению – 2012, под наблюдением остается – 809.
Местные власти не сообщают о точном количестве скончавшихся от COVID-19 граждан. Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек».
С 15 января в югоосетинских общеобразовательных учреждениях возобновился учебный процесс. После этого три класса в общеобразовательных учреждениях Цхинвали закрыли на карантин из-за выявления учеников с коронавирусом.
В ФРГ обещают к концу лета завершить вакцинацию от COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что к концу лета власти смогут обеспечить вакциной против коронавируса всё взрослое население страны.
Меркель заявила об этом в беседе с журналистами после встречи 1 февраля с руководителями германских земель, представителями фармацевтических компаний и Европейской комиссии. Часть вопросов была связана с жалобами в адрес правительства ФРГ на медленные темпы вакцинации. Как сказала Ангела Меркель, для этого есть веские причины.
Меркель призвала к терпению и подчеркнула, что процесс отбора вакцин должен быть тщательным, чтобы не подорвать общественное доверие. Она также указала на то, что препараты вводятся поэтапно, и что предписанные интервалы между инъекциями необходимо соблюдать.
Германский канцлер заметила, что обещание завершить вакцинацию всех 73-х миллионов совершеннолетних к концу третьего квартала будет выполнено даже в том случае, если к уже одобренным в стране препаратам компаний BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca не добавятся другие вакцины, в том числе, от Johnson & Johnson и CereVac. Ни одной вакцины от COVID-19 для детей пока не одобрено.
Критика относительного медленного хода вакцинации звучит в последнее время не только в адрес Берлина, но и в адрес властей других стран ЕС и руководства европейского блока. В пример, где ситуация обстоит лучше, ставятся Великобритания, Израиль и Соединённые Штаты.
Элисашвили впервые выступил в парламенте и призвал граждан звонить ему на мобильный
Лидеры партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани впервые принимают участие в заседании парламента Грузии. Ранее они объявили о прекращении бойкота законодательного органа.
С парламентской трибуны Элисашвили сегодня заявил, что путь в парламент десятого созыва был «сложным, против течения». Он надеется, что и другие оппозиционные партии присоединяться к работе парламента.
«Были ли результаты выборов 31 октября сфальсифицированы? Да, были. Тогда, почему мы здесь, в этом зале? Потому что хотим, чтобы это были последние сфальсифицированные выборы в истории Грузии и оформленный (с «Грузинской мечтой») меморандум гарантирует это», – заявил Элисашвили.
Политик говорит, что будет использовать парламентский мандат для «решения проблем народа». Во время выступления он дважды повторил номер своего мобильного телефона, призвав граждан звонить ему.
Отметим, что в прошлом году Элисашвили разместил номер своего мобильного телефона на агитационных баннерах.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
- В начавшем работу 11 декабря парламенте Грузии была представлена лишь «Грузинская мечта». В январе к ней присоединились четыре депутата - Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе. Они прошли по спискам партии «Альянс патриотов», после чего создали собственную партию под названием «Европейские социалисты». Партия «Граждане», которая также присоединилась к работе парламента, получила на парламентских выборах 25 508 голосов (1.33%) и два мандата.
«Грузинская мечта» не приостановит полномочия депутатов от оппозиции
Парламентское большинство решило пока не приостанавливать полномочия оппозиционных депутатов. Об этом сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«Это прагматичное решение «Грузинской мечты» основывалось на нескольких основных взглядах: радикальная оппозиция использует процедурные инструменты для осуществления того, что мы называем саботажем парламента, и то, что Парламентская ассамблея Совета Европы назвала в прошлый понедельник еще более жестко — попыткой подорвать демократию. Однако в Грузии действует Конституция, которая противопоставляет процедурные инструменты демократии еще более эффективным процедурным инструментам. Таким конституционным инструментом является способность парламента противостоять саботажу парламента и не прекращать парламентские полномочия депутатов, осуществляющих саботаж. Сегодня парламент Грузии активирует этот инструмент, гарантированный конституцией», – отметил политик.
По словам Кобахидзе, сегодня в парламенте Грузии уже представлены три политические партии.
«Следовательно, любая попытка радикальной оппозиции подорвать демократию обречена на провал. Однако мы учли тот факт, что депутатов, подавших заявления о прекращении депутатских мандатов, на парламентских выборах поддержало 39% электората. Следовательно, мы дали этим депутатам еще одну возможность уважать волю своих сторонников, две трети из которых, как показали недавние социологические опросы, выступают за то, чтобы их партии-фавориты вошли в парламент; Кроме того, мы учли отношение наших международных партнеров к этому вопросу, что дает радикальной оппозиции еще один шанс перейти на конструктивные рельсы», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», председатель «Грузинской мечты» заявил, что около 20 депутатов от оппозиции хотят пройти в парламент, однако из-за шантажа и запугивания не могут пойти на этот шаг.
«У нас есть информация, что еще 20 оппозиционных депутатов хотят пройти в парламент, однако из-за шантажа и запугивания они все еще не могут решиться на этот шаг. Поэтому мы считаем целесообразным дать этим депутатам еще одну возможность сохранить за собой места в парламенте», — сказал Кобахидзе.
- На сегодня из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть. Остальные оппозиционеры отказались от мандатов и работы в парламенте в знак протеста. Они заявляют, что результаты парламентских выборов 31 октября были сфальсифицированы.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к парламенту накануне призвала депутатов от большинства «не принимать преждевременного решения о прекращении мандатов оппозиции».
Армения одобрила использование российской вакцины «Спутник V»
Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что решение об одобрении вакцины принято на основании данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.
«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса», – приводит слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева пресс-служба фонда.
Ранее Москва передала Еревану образцы «Спутник V». Российской вакциной были вакцинированы 15 человек, в том числе возглавлявший тогда Минздрав Арсен Торосян.
- Препарат «Спутник V» разработан центром имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована в России 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей.
- В настоящее время «Спутник V» зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.
- В Грузии заявили, что не планирует закупать российскую вакцину от COVID-19. Вакцинация в стране начнётся «западными» вакцинами – производства BioNTech/Pfizer (Германия/США) и AstraZeneca/Оксфордский университет (Великобритания).
COVID-19 в Грузии: 858 новых случаев, уровень выявления за неделю – 3.8%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3208 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
За сутки в стране выявили 858 новых случаев коронавируса. Было проведено 5812 PCR-тестов и 11 459 экспресс‐тестов на антиген (всего – 17 271).
Выздоровели еще 580 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 259 209, выздоровевших – 250 289.
В режиме карантина остаются 480 человек, в ковид-гостиницах – 283, в стационарах – 2520.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, текущий уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 5%, за последние 14 дней – 4,8%, за последнюю неделю – 3,8%.
Ранее в правительстве Грузии заявили, что возобновление работы муниципального транспорта в Тбилиси и открытие различных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.
Драка в Сухуми: Кана Кварчия «попытались вывести за рамки правового поля»
Конфликт, перешедший в драку, произошел накануне в центре Сухуми. По информации абхазских Telegram-каналов, в потасовке участвовали руководитель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия и жители села Тамыш. Очевидцы опубликовали в соцсети видео инцидента.
«Кан Кварчия был приглашён на встречу, где ему были высказаны претензии относительно его высказываний и заявлений о строящемся туристическом объекте в Тамыше. Его предупредили, что этот объект даёт рабочие места местным жителям и не стоит из этого делать политику. От взаимных оскорблений и угроз дело дошло до рукоприкладства. В результате зафиксирована боевая ничья, но Кану досталось», – пишет Telegram-канал АМРА-life.
Общественные организации «Аидгылара» и «Абааш» назвали инцидент недопустимым и опасным.
«Отдельные личности своими провокационными действиями по отношению к председателю «Аидгылара» Кана Кварчия попытались вывести оппозиционного политика за рамки правового поля, в привычную для них плоскость уличных разборок. РОО «Аидгылара» и ОО «Абааш» считают подобные действия недопустимыми и опасными для нашего государства. Попытки стравливания внутри нашего общества ни к чему хорошему не приведут. Предупреждаем авторов, генерирующих подобные идеи политической борьбы, об ответственности перед государством и народом. Только нездоровый человек, которому чужд абхазский менталитет, может рассчитывать на эффективность подобных методов запугивания лидеров оппозиции», – говорится в официальном заявлении общественных организаций.
- Отметим, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания родом из села Тамыш. 16 января он посетил место строящегося туристического объекта. Инвестор проекта – российская компания «Библио-Глобус».
- Ранее Кан Кварчия заявил о «преследовании политических оппонентов» со стороны абхазских властей из-за инцидента на де-факто границе по реке Псоу. 14 января «Аидгылара» попросила депутатов оценить вопрос дееспособности Аслана Бжания и Александра Анкваба.
Госсекретарь США пообещал оказывать Украине «серьезную экономическую и военную помощь»
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой пообещал Украине экономическую и военную помощь, говорится на сайте департамента.
"Он пообещал, что США продолжат оказывать серьезную экономическую и военную помощь Украине", – цитирует Блинкена пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.
Госсекретарь США также отметил прогресс Украины в экономических реформах, противостоянии коррупции и борьбе за соблюдение законов на территории страны. Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили действия Украины против коронавируса и ее усилия по "достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму".
Глава МИД Украины после беседы с американским коллегой сообщил, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном "начался новый день".
Кулеба отметил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства стран и договорились сделать его еще более "амбициозным".
Суд в Москве арестовал Андрея Пивоварова и Илью Яшина
Измайловский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и назначил ему административный арест сроком на 29 суток. Кроме того, Пивоварову назначили 10 суток ареста за неповиновении сотруднику полиции. По закону сроки административных наказаний не складываются.
Оба наказания директор «Открытой России» получил за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31 января в центре Москвы. После вынесения приговора Пивоваров назвал обвинение против него «целиком придуманным». «Меня не было в месте, указанном в протоколе, - заявил он. - Сотрудники Центра «Э» придумали его в коридоре. Никакого отношения к правосудию такой приговор не имеет».
Ранее сообщалось, что Пивоварова задержали вечером 31 января вместе с главой московского муниципального округа «Красносельский» Ильей Яшиным. Оба ехали в машине, которую остановили полицейские. В понедельник Яшина также арестовал Измайловский суд Москвы - на 15 суток. Его признали виновным в неповиновении сотруднику полиции.
Всего на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре Москвы в воскресенье, было задержаны свыше полутора тысяч человек.
Израиль и Косово установили дипломатические отношения
Частично признанное балканское государство Республика Косово и Израиль официально объявили об установлении дипломатических отношений. Посредником при достижении договоренностей выступили США. В ближайшем будущем, как ожидается, балканское государство, большинство населения которого составляют мусульмане, откроет свое посольство в Иерусалиме, сообщила Балканская редакция Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Главы МИД Косова и Израиля 1 февраля подписали совместное заявление в ходе онлайн-церемонии, состоявшейся одновременно в Иерусалиме и Приштине. Такой формат важного для обеих стран дипломатического события связан с продолжающейся пандемией коронавируса.
В ходе онлайн-церемонии подписанные документы были отсканированы и пересланы обеими сторонами друг другу посредством электронной почты.
Косовский министр иностранных дел Мелиса Харадинай-Стубла заявила, что установление дипломатических отношений было бы невозможным без «благословения и решающего участия США». Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поблагодарил США за их роль в достижении соглашения и назвал это событие «важным, волнующим историческим шагом».
Большинство западных государств признали независимость Косова от Сербии. В Белграде, Москве и Пекине отказываются это сделать. Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году, через 9 лет после того, как НАТО провело 78-дневные бомбардировки Белграда в ходе целенаправленных попыток убедить Сербию в необходимости прекратить военные действия против этнических албанцев в Косове.
Саломе Зурабишвили: Не поддавайтесь соблазну однопартийного правления
Президент Грузии Саломе Зурабишвили перед завтрашним голосованием в парламенте по приостановлению полномочий оппозиционных депутатов, обратилась к бойкотирующей оппозиции и правящей силе. Она призвала политиков следовать интересам государства, а не узкопартийным целям.
«Призываю оппозицию задуматься, уважать волю избирателя и исполнить данное им мандатом задание. Парламентское большинство - не подасться соблазну однопартийного правления, не принимать преждевременного решения о приостановлении мандатов и дать время оппозиции для принятия правильного решения. Это требование и ожидание нашего общества», - заявила Саломе Зурабишвили.
Ранее сегодня посол ЕС в Грузии Карл Харцель призвал стороны «воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда». По словам посла, он убежден в том, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии.
- Завтра, 2 февраля, открывается весенняя сессия парламента Грузии, единственный вопрос первого пленарного заседания которой – прекращение полномочий 51 оппозиционного депутата. Мандатов могут лишиться представители блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» (36 мандатов), «Европейской Грузии» (пять мандатов), «Стратегии Агмашенебели» (четыре мандата), «Лело для Грузии» (четыре мандата), Лейбористской партии Грузии (один мандат), а также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии «Гирчи». Для досрочной приостановки депутатских полномочий необходима поддержка 76 депутатов.
- На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть. Остальные оппозиционеры отказались от мандатов и работы в парламенте в знак протеста, так как считают результаты выборов в парламент сфальсифицированными. Правящая партия с этим не согласна, однако работа парламента, в котором в настоящее время только 96 депутатов вместо 150, вызывает вопрос легитимации такого законодательного органа.
Коронавирус в Абхазии: 44 новых случаев инфицирования, 6 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 426 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 109 человек, 93 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек медиками оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались три пациента: двое мужчин - 1937 и 1961 годов рождения, и женщина 57 лет. Клинический диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 41 пациент.
В российском военном госпитале скончались 3 пациента:
- женщина 1973 года рождения с диагнозом короновирусная инфекция крайне тяжелого течения и двусторонне вирусное поражение легких.
- женщина 1946 года рождения с диагнозом короновирусная инфекция тяжелого течения и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.
- мужчина 1962 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция тяжелого течения и двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония тяжелой формы.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11564 человека. 178 летальных случаев. Выздоровели 9902 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Карл Харцель: Призываю стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей
«Вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в беседе с «ИнтерпрессНьюс», говоря о намеченном на 2 февраля открытии весенней сессии парламента Грузии и вопросе прекращения полномочий 51 оппозиционного депутата.
По словам посла, он убежден в том, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии.
«С учетом того, что, как видно, в краткосрочной перспективе политический диалог не сможет обеспечить достижение крупномасштабного соглашения, я вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда. В конечном итоге, я убежден, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии: для улаживания разногласий, все политические партии должны продолжать работать именно с учетом этой цели», - завил Харцель.
- Напомним: завтра, 2 февраля, открывается весенняя сессия парламента Грузии, единственный вопрос первого пленарного заседания которой – прекращение депутатских полномочий 51 оппозиционного депутата.
В Абхазии заработал общественный штаб в поддержку Владимира Путина
Общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина заработал в Сухуми. Он располагается в офисе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В штаб вошли активисты различных общественных организаций.
«Это люди разных национальностей, возрастов, убеждений и политических взглядов, но объединенных активной гражданской позицией и одной общей идеей – консолидации вокруг российского президента, гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии - Владимира Владимировича Путина», – говорится в заявлении пресс-службы штаба.
Сторонники Путина говорят, что консолидация и сплоченность необходима в условиях сложившейся международной обстановки и грубого вмешательства США во внутренние дела России.
В заявлении говорится и о том, что Вашингтон и Тбилиси «мечтают о смене режима в России», а также о «силовом захвате Абхазии».
Отметим, что сухумская акция в поддержку президента России Владимира Путина, запланированная на 23 января, была перенесена «до нормализации эпидемиологической ситуации».
Возобновились слушания по делу о крушении «Боинга» в Донбассе
Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Ожидается, что суд рассмотрит результаты дополнительных расследований, а также выслушает представителей родственников жертв авиакатастрофы, адвокатов и прокуроров.
Рассмотрение дела по существу назначено на 7 июня. К апрелю нидерландский суд намерен опросить ряд экспертов по делу рейса MH-17, в том числе представителей Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского оборонного концерна "Алмаз-Антей".
Как сообщают журналисты, на сегодняшнем заседании защита попросила передать им не только данные радаров НАТО в районе катастрофы, но и данные об активности радаров на Украине. Кроме того, адвокаты отметили, что реконструкция "Боинга" не отражает тех повреждений, которые отмечены в обвинении.
В свою очередь представитель обвинения отметил, что адвокаты упомянули о ходатайствах, о которых прокуроры слышат первый раз. После этого судья объявил перерыв.
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- Пассажирский "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, большинство – граждане Нидерландов.
- Объединённая следственная группа по итогам расследования пришла к выводу, что самолёт был сбит сепаратистами из установки "Бук", которую доставили из России.
- Суд по делу о крушении начался в Нидерландах в марте 2020 года, обвинения предъявлены трём россиянам и одному украинцу. Ни один из подсудимых лично в процессе в Нидерландах не участвует. Россиянин Олег Пулатов – единственный, кто представлен адвокатами. По версии следствия, обвиняемые предпринимали совместные действия для получения зенитно-ракетного комплекса из России.
- В российском концерне "Алмаз-Антей" (производителе ЗРК "Бук") заявили, что пассажирский лайнер был сбит из "Бука", но ракетой более старой модификации. Такие ракеты, как утверждают в концерне, были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, однако остались в распоряжении вооружённых сил Украины.
- Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к катастрофе. Один из обвиняемых, бывший командир донецких сепаратистов россиянин Игорь Стрелков (Гиркин) заявляет, что подчинённые ему люди не сбивали самолёт, но на вопрос, кто его сбил, отвечать отказывается.
В СГБ Грузии заявили, что в стране нет наемников из России
Служба государственной безопасности Грузии публикует официальное опровержение информации, распространенной оппозиционным каналом «Мтавари». Сообщение о деятельности российских наёмников в Грузии ведомство называет «безответственной интерпретацией».
«Мы хотели бы ответить на безответственную интерпретацию, распространенную конкретным СМИ, относительно возможного присутствия наемных российских боевиков в Грузии и возможных рисков, которые они представляют для государственной безопасности нашей страны. Мы со всей ответственностью заявляем, что Служба государственной безопасности Грузии имеет полную информацию о подобных действиях и угрозах и принимает соответствующие превентивные меры. В конечном итоге это обеспечивает поддержание мирной и безопасной обстановки в стране. Распространение такой информации в утвердительной форме, с одной стороны, служит тому, чтобы посеять страх и панику в одной части общества, а, с другой стороны, дискредитировать правоохранительные органы страны, что напрямую отвечает интересам враждебно настроенных сил. Служба государственной безопасности Грузии подтверждает свою готовность максимально активно сотрудничать со СМИ в освещении вопросов, связанных с вопросами государственной безопасности», — сказано в заявлении, перевод которого публикует «Новости-Грузия».
Сюжет о частной охранной компании Moran Security Group, зарегистрировавшейся в Грузии, вышел накануне. По данным телеканала «Мтавари», генеральным директором российской компании является Алексей Бадиков, а ее состав укомплектован бывшими военнослужащими подразделений специального назначения министерства обороны и войск МВД РФ.
Руководителем филиала Moran Security Group в Грузии зарегистрирован Леван Чарквиани. Сообщается, что в 2013 году Чарквиани был задержан в России: ему предъявили обвинение по статье «государственная измена», обвинив в шпионаже против России и в пользу НАТО. Чарквиани вину признал, но вскоре был освобожден. В 2017 году он вернулся в Грузию и получит гражданство страны.
- В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна «ЧВК Вагнера», бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали в Сирии, Ливии и Украине. По данным СМИ, ее финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».
Кубок Европы ConIFA пройдёт в Ницце. В списке участников – Абхазия и Южная Осетия
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) опубликовала список участников Кубка Европы, который должен пройти в Ницце (Франция) с 9 по 19 июня текущего года.
Это – сборные Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха (Нагорный Карабах), Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.
Как сообщается на официальном сайте ConIFA, 31 января пройдет жеребьевка, в результате которой команды будут распределены по четырём группам. Есть и список резервных сборных – на случай, если кто-то из прошедших квалификацию не сможет принять участие в турнире.
Участники европейского чемпионата должны пройти тест на COVID-19 до прибытия во Францию. В Ницце их протестируют повторно, – заявили в ConIFA. Отметим, что чемпионат мира по версии ConIFA в 2020-м должен был пройти в Северной Македонии, но не состоялся из-за пандемии коронавируса.
- Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.
От COVID-19 скончался солист легендарного ансамбля «Иверия» Темур Циклаури
Известный грузинский эстрадный певец и актер, солист легендарного ансамбля «Иверия» Темур Циклаури скончался на 75-м году жизни от коронавируса. Информацию подтверждают члены семьи Циклаури, – пишет «Новости-Грузия».
На днях стало известно, что состояние певца, которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. В последние дни в СМИ неоднократно появлялась информация о смерти артиста, что вызывало недовольство его близких, которые просили журналистов не публиковать непроверенную информацию.
74-летний Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла супруга певца – Лили Згваури. Сам Темур Циклаури проходил лечение в Горийском военном госпитале.
Несколько месяцев назад Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.
Темур Циклаури — с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем «Цицинатела», с 1972 года — солист ансамбля «Иверия».
Основной репертуар Темура Циклаури составляли песни грузинских композиторов: Нодара Гигаури, Георгия Цабадзе, Александра Басилая, Важи Азарашвили. Публика запомнила и полюбила его по ролям в телевизионных мюзиклах «Свадьба соек» (1980), «Аргонавты» (1983), «Сказка о снежной бороде» (1986), «Пиросмани» (1986).
В 2014 году в честь Темура Циклаури была установлена именная звезда на Аллее у здания Тбилисской филармонии.
«Если победим Грузию, хочу встретиться с Путиным» – наставник сборной России по регби
7 февраля на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи пройдёт матч чемпионата Европы по регби между Грузией и Россией.
В преддверии поединка главный тренер российской сборной Лин Джонс заявил, что «на стороне Грузии – сила и опыт».
«Мне кажется, что первый тайм пройдет в равной борьбе, а вот во втором нам будет гораздо сложнее», – сказал он порталу Rugger.info.
Отметим, что сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году. А в 2002 году команды сыграли вничью 12:12.
«Психология на их стороне. А вот моя работа тут в том, чтобы вселить в российских регбистов мысль, что и они могут побеждать», – сказал Лин Джонс.
Журналист предложил наставнику россиян пари: «Будете бриться налысо, если победите Грузию?».
«Нет, не буду. Но я бы тогда хотел встретиться с Владимиром Путиным. Пусть даст мне звание героя, как Юрию Гагарину (смеется). Правда, тогда придется посидеть на карантине две недели», – добавил Джонс.
- Встреча между сборными должна была состояться сначала 14 марта прошлого года, а затем 1 ноября, но оба раза была перенесена из-за пандемии коронавируса. По этой же причине поединок 7 февраля пройдет без зрителей.
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