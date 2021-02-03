«Грузинский марш» пугает адом

Грузинские ультранационалисты вновь вынесли дело о принадлежности монастырского комплекса Давид-Гареджи на улицы. «Грузинский марш» провел сразу две акции – у монастыря и у президентского дворца. Чего хотят «маршисты», и чем грозит Грузии радикализация процесса, инициированного «Грузинской мечтой»?

«Давид-Гареджи – это Грузия!» – с такими лозунгами активисты ультранационалистического движения «Грузинский марш» устроили довольно вялый штурм здания администрации президента. Около сотни человек собрались сегодня в центре Тбилиси и потребовали от главы государства обсудить с ними дальнейшую стратегию по «возвращению исконно грузинских территорий»:

«Зурабишвили говорит, что она – избранный народом президент. Поэтому мы хотим, чтобы наши представители вошли к президенту Грузии и обсудили важные вопросы, в том числе вопрос Давид-Гареджи… Мы хотим, чтобы она начала принимать решения. Мы устроим ад, если никто не выйдет из администрации на встречу, мы заблокируем ее», – заявил лидер «маршистов» Сандро Брегадзе.

Впрочем, обещанный «ад» получился не слишком пугающим. После того, как президент ожидаемо отказалась встретиться с господином Брегадзе и его соратниками, они также вполне предсказуемо решили устроить встречу собственными силами. Правда, силы эти явно не рассчитали. Дежурившая у ворот полиция без особых проблем оттеснила пытавшихся прорваться на территорию президентского дворца, а особо буйных задержала.

Чуть ранее «Грузинский марш» также безрезультатно пытался пробиться к самому монастырскому комплексу, чтобы, как они утверждают, запустить дрон и с высоты птичьего полета «показать реальную ситуацию вокруг монастыря».

Намерения участников акции пресекли пограничники. «Маршистам» разъяснили, что, согласно закону, они имеют право проводить съемку с беспилотника не ближе чем в полукилометре от границы. После небольшой словесной перепалки, «готовые биться за грузинские территории до последней капли крови» активисты все же не стали проливать свою кровь, идя на прорыв, и благоразумно удалились на указанное расстояние. Впрочем, все тот же Сандро Брегадзе пообещал – «Грузинский марш» это дело так не оставит:

«Сегодня мы пришли сюда, чтобы еще раз убедиться в том, чему способствовало наше правительство и, в частности, господин Мелашвили. Мы увидели, что именно из-за неправильно проведенной границы исконная территория Давид-Гареджи сейчас фактически принадлежит иностранному государству и там наша юрисдикция не распространяется… Сейчас мы уходим и начинаем протестное движение для возвращения Давид-Гареджи».

Впрочем, властям Грузии и без «маршистов» приходится действовать довольно осторожно. После выхода под залог бывших участников комиссии по делимитации границы Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, обвиняемых в способствовании незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии, накал страстей вокруг «дела картографов» и судьбы монастырского комплекса не только не утихает, но и, напротив, возрастает. Грузинский премьер Георгий Гахария считает, что чрезмерный ажиотаж может сослужить стране плохую службу:

«Я не раз говорил и повторю еще раз, что любая политизация вопроса Давид-Гареджи какой-либо стороной носит чрезвычайно высокий риск для нашей страны, потому что это настолько чувствительный вопрос, что мы все должны взять на себя ответственность и ждать продолжения тех следственных процессов, которые ведутся. Таким должен быть общий национальный подход, общий государственный подход. Мы все должны воздерживаться от любых шагов, слов, которые даже теоретически могут способствовать политизации вопроса Давид-Гареджи. Мы должны быть осторожны в отношении будущего Гареджи и наших отношений с нашим стратегическим партнером – Азербайджаном. Мы все должны понимать, что это очень деликатный вопрос. Каждое слово имеет не только политическое, социальное или историческое значение, оно будет иметь прямое значение для процессов, имеющих практическое значение».

Но к премьеру особо не прислушиваются ни оппозиция, ни сами следственные органы. Прокуратура вызывает на опросы и допросы все новых свидетелей. Сегодня следователи опросили историка, бывшего депутата парламента, а ныне члена партии «Европейская Грузия» Давида Дарчиашвили в связи с заявлениями, сделанными им в ходе парламентских дебатов в 2012 году. Согласно версии следствия, тогда он придерживался позиции, что часть спорных территорий является азербайджанской. Сам Дарчиашвили, явившийся в прокуратуру в жилете с надписью Back in the USSR заявил, что такой подход ему напоминает действия советских следственных органов. По мнению Дарчиашвили, в вопросах картографии следователям стоит ориентироваться не на заявления политиков, а на заключения экспертов:

«Существует карта 38-го года, есть более ранние карты, есть более поздние. И я, как парламентарий или гражданин, обязан говорить о том, что знаю. Я верю, что те карты, на которые указывает Ивери Мелашвили, заслуживают большего доверия, вы считаете иначе. Этот вопрос должны прояснить картографы. Если угодно, эти карты необходимо отправить на международную картографическую экспертизу, а не хранить в прокуратуре».

Масла в огонь подливают и некоторые представители Грузинской православной церкви. В патриархии в связи с освобождением фигурантов дела картографов под залог дали понять: Церковь ждет от государства вполне конкретных результатов по части «правильного» разрешения пограничного спора. Об этом, в частности, заявил пресс-спикер патриархии Андрия Джагмаидзе:

«У нас есть большие ожидания. Я думаю, власти должны были бы уже сообщить обществу, как мы используем новые обстоятельства за столом переговоров (с Азербайджаном), появилась ли возможность использовать аутентичные карты и что происходит».

Впрочем, «большие ожидания», вкупе с политизацией, и тем более радикализацией вопроса комплекса Давид-Гареджи, могут довольно дорого обойтись Грузии, считают наблюдатели. Соседний Азербайджан, несмотря на дружеские и партнерские отношения с Тбилиси, вряд ли готов идти на территориальные уступки. Тем более на фоне угроз, пусть лишь словесных, со стороны грузинских ультранационалистов и некоторых церковных деятелей. Более того, Баку продолжает вкладываться в инфраструктурные проекты по ту сторону спорного участка границы. В конце прошлого месяца началось строительство автомобильной дороги к монастырскому комплексу, который в Азербайджане называют Кешикчидаг и считают памятником культуры Кавказской Албании.

В целом же, дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы с Азербайджаном, начатый еще в 1994 году. За это время из четырех с половиной сотен километров границы Тбилиси и Баку удалось согласовать две трети общего участка. И новые территориальные претензии могут завести переговоры в тупик на долгие годы.