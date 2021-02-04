Транспорт, рынки, школы и рестораны: новый план снятия ограничений в Грузии

Власти Грузии приняли решение отменить некоторые ковид-ограничения раньше запланированного срока. Как пишет «Новости-Грузия», уже с понедельника, 8 февраля, во всех городах страны возобновится работа общественного транспорта, а также непродовольственных рынков и ярмарок. Об этом премьер Георгий Гахария сообщил сегодня до начала заседания правительства.

«С понедельника, 8 февраля, в масштабах всей Грузии будет полноцено задействован городской транспорт. Это означает, что в Тбилиси, Рустави и Кутаиси будет запущен муниципальный транспорт – метро, автобусы и маршрутки. Кроме того, полностью заработают рынки», – заявил Георгий Гахария.

Еще через неделю, с 15 февраля все школы в Грузии вернутся к очному обучению. Кроме того, рестораны и кафе смогут обслуживать клиентов на открытых пространствах.

«С 15 февраля наши дети продолжат обучение в классах по всей Грузии. Дети продолжат учиться в классах в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Также с 15-го числа объекты питания, включая рестораны, смогут работать на открытом пространстве», — заявил премьер.

При этом, по его словам, в стране будет действовать «карантин выходного дня» - общественный транспорт, рынки и рестораны не будут работать по субботам и воскресеньям. Ранее аналогичное решение было принято и по торговым центрам.

Премьер отметил, что решение о смягчении ограничений принято с учетом уменьшения случаев заражения коронавирусом.

На заседании правительства также стало известно, что в два раза увеличится штраф за нарушение «масочного режима» – с 20 до 40 лари.