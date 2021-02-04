Российские парламентарии во главе с Константином Косачевым посетят Цхинвали

Российская парламентская делегация во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым завтра, 5 февраля прибудет в Цхинвали. Об этом сообщает пресс-служба парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия со ссылкой на первого вице-спикера Петра Гассиева.

«Приедет делегация в составе пяти человек. В составе делегации Константин Косачев - руководитель делегации, председатель Комитета Совета федерации ФС РФ по международным делам, Крым Казаноков - сенатор СФ РФ, Олег Селезнев - сенатор СФ РФ, Казбек Тайсаев - заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, также Михаил Синицин, ответственный и сопровождающий сотрудник от аппарата СФ РФ», – рассказал Гассиев.

По его словам, в рамках визита пройдёт заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству и будут обозначены вопросы, в реализации которых Южной Осетии поможет российская сторона.

«Встречи в рамках межпарламентского сотрудничества проводятся на постоянной основе – как в парламенте Южной Осетии, так и в Госдуме РФ. Из-за пандемии коронавируса у нас был перерыв в работе и очень приятно, что эта работа потихоньку обратно возвращается в привычное конструктивное русло. Межпарламентское сотрудничество приносит огромную пользу для наших народов, мы можем через эту комиссию решать некоторые проблемные вопросы, которые, в принципе, другим способом решить невозможно. И все это направлено исключительно на повышение благосостояния нашего народа, и мы ждем больших результатов от этой работы», – добавил первый вице-спикер парламента.

Соглашение о сотрудничестве между югоосетинском парламентом и Советом Федерации РФ было подписано в сентябре 2008 года.

Отметим, что российская делегация прибудет в Цхинвали на фоне политического кризиса в самопровозглашенной республике, из-за которого уже несколько месяцев не проходят заседания парламента.